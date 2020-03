Le patron de Showtime derrière Mayweather vs Pacquiao dit que les fans peuvent s’attendre à une “ course sauvage ” lorsque la boxe reviendra

Nouvelles de boxe du monde 26/03/2020

📸 Amanda Westcott

Stephen Espinoza, l’homme derrière des combats record impliquant Floyd Mayweather et Manny Pacquiao – a discuté du retour de la boxe en 2020.

En raison du coronavirus, tous les événements ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Le consensus général est que l’été pourrait être anéanti.

Une fois que la boxe reprendra, Espinoza dit qu’il y aura beaucoup de terrain à rattraper. Il pourrait certainement y avoir un calendrier très chargé à attendre.

Les commentaires d’Espinoza interviennent quelques heures seulement après que Claressa Shields a été forcée de reporter son unification le 9 mai.

SHOWTIME BOXING AVEC ERIC RASKIN ET KIERAN MULVANEY Le podcast a présenté une interview avec Espinoza, qui est le président de la programmation sportive et événementielle de Showtime Networks Inc.

Dans le nouvel épisode, les journalistes vétérans de boxe Raskin et Mulvaney discutent d’un large éventail de sujets avec Espinoza. Y compris l’état actuel de la boxe et ce qui peut arriver pour la programmation de boxe du réseau une fois le hiatus actuel terminé.

Pour l’interview complète, cliquez sur le lien suivant: https://s.sho.com/3bkvFp1.

Sur le plan de contenu intérimaire de SHOWTIME Sports…

Espinoza – «Il est thérapeutique d’attendre avec impatience et de faire des plans pour des choses qui reflètent davantage la vie normale pour nous, absolument.

«Notre objectif est de combler cette lacune avec beaucoup de choses que nous avons. Nous avons une bibliothèque complète de documentaires. Nous parcourons certainement beaucoup plus d’archives À LA DEMANDE et nous les examinerons de manière linéaire plus régulièrement. »

Sur ce qui nous attend lorsque la boxe reprend…

Espinoza – «Ça va être une course folle. Il y a beaucoup à inventer. Il y a beaucoup de combattants qui ont besoin de combats pour se produire.

«Je pense que nous pourrions être dans une période de temps assez intéressante où il y a beaucoup d’activité dans une fenêtre relativement courte. Je pense que nous allons voir un calendrier bourré d’action à chaque retour, que ce soit dans trois, six ou neuf mois. Nous verrons peut-être des gens prendre une tactique différente pour se battre. »

Sur quel combat vous souhaiteriez pouvoir remonter le temps pour assister en direct…

Espinoza – «Chavez contre Haugen le 20 février 1993 pour le titre WBC des poids mi-moyens au stade Azteca de Mexico.

“Ce n’était pas un grand combat ou un grand adversaire mais c’est mon choix en raison du statut légendaire que le combat a dans les couloirs de Showtime.

«Il y avait 132 000 personnes présentes. Chavez a amené l’hélicoptère présidentiel aux événements. Vous avez fait voler Don King sur le chemin de l’aéroport à l’hôtel dès son arrivée en ville. Il y avait tellement de choses dans l’atmosphère. C’était l’un de ces événements légendaires. J’aurais adoré être pour l’ambiance. “

