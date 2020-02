Le phénomène des adolescents Xander Zayas prêt pour l’action ce week-end à Porto Rico

RINGSIDE 27/02/2020

📷 Marcos Mejias Ortiz / PRBBP

Le prospecteur portoricain de 17 ans, Xánder Zayas, est déjà à Porto Rico et s’est entraîné cet après-midi dans cette ville en route pour ses débuts sur l’île ce vendredi à «A Puño Limpio» qui se tiendra au Rubén Zayas Montañez Coliseum à Trujillo Alto, dans une présentation de PR Best Boxing Promotions (PRBBP) en association avec Spartan Boxing et Top Rank, qui sera diffusée en direct sur www.facebook.com/PRBestBoxing.

Zayas (3-0, 2 kos), qui appartient à la société Top Rank, a travaillé pour les médias au Félix Pagán Pintor Gym, administré par les deux anciens champions du monde Ivan «Iron Boy» Calderón et où s’entraîne, entre autres combattants, le monde challenger et deux fois olympique portoricain Jeyvier Cintrón.

«Il y a un peu d’anxiété, pas de nervosité à l’idée de se battre devant mon peuple. J’espère que beaucoup de gens se réuniront. Ça va être une excellente soirée, non seulement pour moi, mais pour tous les boxeurs qui vont être sur la carte. Je suis heureux de cette opportunité », a déclaré Zayas, qui s’est entraîné aux côtés de Javiel Centeno et de son beau-père Orlando Garcia.

Zayas, qui a fait ses débuts en octobre 2019 avec un KO au premier tour contre Genesis Wynn, a éliminé Virgel Windfield en novembre et lors de son dernier combat, il a battu Corey Champion par décision unanime en janvier dernier, affrontera Marklin Bailey (6-6, 4 kos) ce vendredi.

«(Ce combat) C’est super important parce qu’il y a des gens qui pensent que je suis né aux États-Unis et ce n’est pas comme ça, je suis né et j’ai grandi à Porto Rico jusqu’à mes 11 ans. Il est important pour moi que les gens sachent que je ferai de mon mieux et travaillerai dur et que je me concentrerai sur la réalisation de mes objectifs afin qu’ils se sentent fiers de moi », a déclaré Zayas.

Vendredi, l’événement principal sera l’un des combattants invaincus lorsque l’ange portoricain “Bebito” Aponte (7-0, 3 kos) affrontera le mexicain Irving Macías (7-0, 4 kos) à 130 livres et huit rounds, tandis que l’invincible Portoricain Carlos “The Chosen One” Arrieta (11-0, 7 kos) fera face à un rival qui sera annoncé dans un autre affrontement co-principal.