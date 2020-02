Le plus ancien record du monde de boxe de Bernard Hopkins menacé

Ringside 06/02/2020

ūüďł Boxe EC / Stacey Verbeek

Le v√©t√©ran des croiseurs FńĪrat Arslan se battra pour battre Bernard Hopkins pour devenir le plus vieux champion du monde de tous les temps contre Kevin Lerena ce week-end.

L’horloge tourne pour l’√©v√©nement de boxe EC qui aura lieu √† Goeppingen, en Allemagne, ce samedi.

Arslan vs Lerena est promu par Erol Ceylan et l’EWS Arena accueillera l’action historique des poids lourds.

L’ancien champion du monde Firat Arslan de Turquie (47-8-3, 32 KO) d√©fie l’actuel titlist IBO cruiserweight Kevin Lerena d’Afrique du Sud (24-1, 11 KO).

Onze ans après son premier championnat, Firat Arslan pose son regard sur un autre titre.

En ce qui concerne le plus ancien champion du monde, plusieurs noms se distinguent. Le sixième sur la liste est Arslan.

Arslan, originaire de Zonguldak en Turquie, a d√©fendu son titre mondial WBA en 2008 contre Darnell Wilson. Depuis, il cherche une autre ceinture et n’a perdu aucun combat depuis 2014.

D√©sormais √Ęg√© de 49 ans, Firat cherche √† entrer dans l’histoire pour devenir le plus ancien champion du monde. Pour devancer George Foreman, champion du monde √† 45 ans, et Bernard Hopkins √† 49 ans.

Le légendaire champion du monde des poids lourds et des croiseurs Evander Holyfield, également comme Arslan, est devenu champion du monde à 38 ans en devançant John Ruiz.

Holyfield a de nouveau eu ses chances de remporter un titre mondial √† 47 ans contre Nikolay Valuev de Russie. L’Am√©ricain n’a pas r√©ussi √† s’emparer du titre par une d√©cision serr√©e.

Liste des plus anciens champions du monde

– Manny Pacquiao (40 ans et 178 jours)

– Bob Fitzsimmons (40 ans et 182 jours)

– Thulani Malinga (42 ans et 8 jours)

– George Foreman (45 ans et 299 jours)

– Bernard Hopkins (49 ans et 94 jours)

‚ÄĘ Firat Arslan aura 49 ans et 133 jours s’il sortira vainqueur samedi.

S’il gagne contre Kevin Lerena, d’Afrique du Sud, le 8 f√©vrier, il sera le champion le plus √Ęg√© de 49 ans et 133 jours, d√©passant le record de Bernard Hopkins.

Des fonctionnaires ont été annoncés

Leszek Jankowiak sera sur le ring en tant qu’arbitre samedi, tandis que Jerome Lades, Matteo Montella et Rocky Young seront sur le ring en tant que juges.