Le plus bas minimum engendrera le PLUS GRAND six mois pour les fans de boxe

Phil Jay 28/03/2020

Le coronavirus a annulé la boxe dans un avenir prévisible alors que COVID-19 continue de faire des ravages dans le monde depuis sa naissance à Wuhan, en Chine.

On prévoit jusqu’à 250 000 décès dans le monde (à tout le moins) et seulement si les gens suivent des mesures pour rester à l’intérieur et arrêter la propagation.

Mais nous espérons maintenant que notre grand sport sera de retour cet été. Dans quelques semaines, l’espoir peut engendrer la réalité.

Juin pourrait être un vœu pieux, même si juillet pourrait bien voir les premiers combats réarrangés se dérouler dans des conditions plus strictes.

Un seul avantage de l’extension des événements suspendus, et la seule doublure argentée dans ce qui est devenu un énorme feu de benne, est la possibilité pour les fans de profiter d’une superproduction dans les derniers mois de 2020. Puis en 2021.

Tous les combats actuellement en attente seront peut-être entassés dans l’une des plus grandes périodes de spectacles jamais connues de l’homme. Une extravagance de masse, si vous voulez.

Seuls quelques-uns des événements qui auront lieu dans le dernier tiers de cette année seront certainement ajoutés à ceux qui doivent organiser un concours.

Bouts fixés pour juillet à décembre 2020:

Mairis Briedis vs Yuniel Dorticos (juillet)

Daniel Dubois contre Joe Joyce (juillet)

Jamal James contre Thomas Dulorme (?)

Regis Prograis vs Maurice Hooker (juillet)

Naoya Inoue vs Johnriel Casimero (juillet)

Josh Taylor vs Apinun Khongsong (juillet)

Canelo vs Billy Joe Saunders (juillet)

Lee Selby contre George Kambosos Jr. (?)

Jose Ramirez vs Viktor Postol (juillet)

Claressa Shields contre Marie Dicaire (juillet)

Nordine Ouabaali vs Nonito Donaire (juillet)

Dillian Whyte contre Alexander Povetkin (juillet)

Oleksandr Usyk contre Derek Chisora ​​(juillet)

Jamel Herring contre Carl Frampton (juillet)

Sergey Kovalev vs Sullivan Barrera (août)

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev (août)

Tyson Fury vs Deontay Wilder III (octobre / novembre)

Cette liste de batailles dignes de la télévision est déjà en préparation. Beaucoup d’autres stars attendent dans les coulisses pour leurs dates de fin d’année.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Ceux qui pourraient renforcer ce qui promet d’être un énorme calendrier comprennent:

Vasyl Lomachenko orienté vers Teofimo Lopez, qui devait arriver en mai, mais pourrait probablement dépasser la ligne d’août. Errol Spence était censé être sur le ring vers juillet. Cela pourrait être repoussé à novembre afin de permettre une meilleure récupération après un accident de voiture fin 2019.

Manny Pacquiao visera un novembre ou décembre. Gennadiy Golovkin regarde un échauffement à sa trilogie attendue de novembre avec Canelo. «GGG» pourrait sortir en juillet.

Terence Crawford essaie toujours d’inciter Pacquiao à se battre. Et s’il y a une chance que cela se produise, “Bud” pourrait être configuré pour attendre que le “Pacman” soit prêt.

Livre pour Pound star Juan Estrada était prévu pour une défense estivale de son titre. Avec Roman Gonzalez ramassant une version de la couronne super-mouche, la paire pourrait se revoir vers octobre.

ÉTOILES

Leo Santa Cruz, Mikey Garcia, Shawn Porter, Artur Beterbiev, Miguel Berchelt, Gervonta Davis, Gary Russell Jr., Daniel Jacobs, Keith Thurman et Andy Ruiz Jr. Plus Guillermo Rigondeaux, Dmitry Bivol, Jeison Rosario, Callum Smith, Jerwin Ancajas , Demetrius Andrade, Josh Warrington, Rey Vargas, Gilberto Ramirez, Emanuel Navarrette et David Benavidez ne sont que quelques-uns des noms les plus en vue, certainement à la recherche d’une grande carte entre fin 2020 et début 2021.

Ces dates seront elles-mêmes légèrement retardées en raison de la pandémie à travers le monde.

Une fois que nous sommes de retour, cela pourrait être une période pour que tout le monde puisse en profiter après une année de cauchemar jusqu’à présent.

Nous avons plus que jamais besoin de ce sport.

Roulez l’été. Restez en sécurité tout le monde.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay