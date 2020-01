Le poids lourd danois Kem Ljungquist vise un 10-0 le 25 janvier

RINGSIDE 17/01/2020

đŸ“· Team Sauerland

Le Danois Kem Ljungquist (9-0, 5 KOs) figurera sur la co-promotion historique de Team Sauerland avec Universum le 25 janvier alors qu’il affrontera l’Allemand ukrainien Skobenko (5-4-2, 2 KOs) sur huit rounds Ă l’arĂšne Work Your Champ. Ă Hambourg.

Ljungquist a remportĂ© trois victoires en 2019 et a passĂ© deux sorts distincts aux États-Unis en tant que partenaire d’entraĂźnement du champion du monde de poids lourd Tyson Fury et de son concurrent Tyrone Spong.

Le Danois invaincu Ă©tait le plus rĂ©cemment en action contre le champion espagnol des poids lourds Gabriel Enguema Ă Horsens en juin, oĂč il a remportĂ© une confortable dĂ©cision unanime, et il a hĂąte de retourner sur le ring dans l’espoir de dĂ©crocher son premier titre professionnel en 2020.

“Je suis trĂšs impatient de revenir sur le ring”, a dĂ©clarĂ© Ljungquist. «AprĂšs mon dernier combat, j’ai pris quelques semaines de congĂ©, et peu de temps aprĂšs mon retour au gymnase, j’ai reçu un appel du camp de Tyson Fury Ă Las Vegas pour venir l’entraĂźner avec lui pendant 4 semaines. Sur le chemin du retour, j’ai reçu un appel du camp de Tyrone Spong pour lui demander de m’épargner Ă Miami, donc je me sens mal.

«Je suis trĂšs motivĂ© pour commencer 2020 en force. J’espĂšre que j’obtiendrai beaucoup de combats et que je monterai dans le classement pour obtenir un combat pour le titre dans un avenir proche. Nous verrons ce qui va se passer, mais quoi qu’il en soit, je serai prĂȘt pour cela. “

Le promoteur de l’Ă©quipe Sauerland Nisse Sauerland est confiant que le 25 janvier marquera le dĂ©but d’une annĂ©e couronnĂ©e de succĂšs pour Ljungquist.

“Kem a les articulations qui dĂ©mangent et il a hĂąte de se produire Ă Hambourg”, a dĂ©clarĂ© Sauerland. «2019 a Ă©tĂ© une excellente annĂ©e d’apprentissage pour lui et c’est le tĂ©moignage de son attitude et de ses capacitĂ©s que Tyson Fury lui a demandĂ© Ă deux reprises d’aller Ă Vegas pour l’aider Ă se prĂ©parer.

“Skobenko est un challenger difficile et rĂ©silient, mais Kem est le candidat le plus prometteur en boxe danoise et il est temps de rĂ©aliser une belle performance et de prouver pourquoi nous pensons qu’il est prĂȘt pour une annĂ©e Ă©norme.”

L’évĂ©nement historique est mis en vedette par la sensation allemande Abass Baraou (8-0, 5 KO) qui affronte le Mexicain Abraham «Pitbull» Juarez (16-4, 6 KO). Artem Harutyunyan (8-0, 5 KOs) contre Miguel Cesario Antin (19-4, 8 KOs) figure Ă©galement sur la carte.

Toute l’action de la Work Your Champ Arena sera diffusĂ©e en direct sur SPORT1 en Allemagne et Viaplay au Danemark.