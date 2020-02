Le poids lourd islandais invaincu Kolbeinn Kristinsson s’entraîne avec l’homme le plus fort du monde, Hafþór Júlíus Björnsson

RINGSIDE 28/02/2020

Il y a peu de gens sur cette terre qui contacteraient le boxeur islandais invaincu Kolbeinn “The Ice Bear” Kristinsson pour lui dire qu’il est trop petit et faible … mais le compatriote Hafþór Júlíus Björnsson, alias l’homme le plus fort du monde et Gregor “The Mountain” Clegane on Game of Thrones, est l’un d’entre eux.

Après son dernier combat, une démolition au deuxième tour de l’Américain Dell Long en janvier, Kristinsson (11-0, 5 KOs) dit qu’il a été contacté par une connaissance mutuelle de lui et de Björnsson et invité à l’acteur et homme fort Thor’s Power Gym à Kópavogur , près de Reykjavík, Islande.

En plus de jouer l’un des personnages les plus redoutés et les plus mémorables de la série à succès HBO Game of Thrones pendant cinq saisons, Björnsson a été nommé cinq fois l’homme le plus fort d’Europe et est la première personne à avoir remporté l’Arnold Strongman Classic, l’homme le plus fort d’Europe et le monde. L’homme le plus fort de la même année civile.

«J’étais gêné quand je suis arrivé là-bas», a ri le Kristinsson de 6 pi 5 po et 240 lb. “Ils ont dit que j’étais maigre et que j’avais l’air faible.”

Björnsson a mis Kristinsson sur un régime strict et un programme d’haltérophilie pour améliorer sa puissance. «Il m’a donné accès au gymnase quand je veux. Le programme de musculation est différent chaque jour “, a déclaré Kristinsson,” mais je suis surpris que la partie la plus importante de celui-ci soit conforme au régime alimentaire. “

Kristinsson, qui a récemment signé avec Salita Promotions, le directeur de l’énergie Mark Taffet et a commencé à travailler avec le super entraîneur de Detroit SugarHill Steward au Kronk Gym, affirme que les gains en deux mois ont été importants.

“Je fais de la force et du travail de puissance quatre fois par semaine et je m’entraîne à la boxe six fois par semaine depuis mon dernier combat et j’ai déjà pris sept kilos de muscle”, a déclaré Kristinsson. “Je peux sentir que je suis beaucoup plus fort et plus solide avec une différence notable dans la puissance de frappe.”

Kristinsson, actuellement sur le chemin du retour à Kronk, dit qu’il cherchera à mettre à profit son nouveau pouvoir lors de sa prochaine apparition sur le ring, prévue le 20 mars à Détroit contre un adversaire à déterminer.