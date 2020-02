Le poids lourd russe Apti Davtaev fait un retour rapide sur le ring le 21 février

RINGSIDE 11/02/2020

Vendredi 21 février, le destroyer lourd russe Apti Davtaev fera un retour rapide sur le ring lors d’une importante confrontation de huit rounds contre son compatriote invaincu John Napari d’Accra, au Ghana.

Davtaev (19-0-1, 18 KOs) et Napari (21-0, 15 KOs) se rencontreront en tant que chef de combat lors de l’événement empilé de la Akhmat Promotion Company au Dynamo Palace of Sports à Krylatskoye, Moscou, avec des super poids welters russes invaincus champion Islam “The Sniper” Edisultanov (9-0, 6 KOs) bataille domestique contre le gaucher difficile Evgeny Terentiev (15-2, 7 KOs).

En constante amélioration sous la tutelle de SugarHill Steward, le puissant Davtaev cherchera à poursuivre l’élan brutal qu’il a construit depuis la signature de son accord de co-promotion avec Salita Promotions fin 2017.

“J’ai continué à m’entraîner au Kronk Gym pour ce combat”, a déclaré Davtaev. “J’ai hâte de voir une autre victoire par élimination directe à Detroit contre un adversaire invaincu.”

Davtaev a été vu pour la dernière fois le 10 janvier de cette année, marquant un TKO 3 contre le vétéran Keith Barr basé en Virginie-Occidentale au Ocean Resort Casino, Atlantic City. Montrant une meilleure capacité à coincer ses adversaires en essayant d’éviter son redoutable coup de poing, 6 ’5” Davtaev semblait être en forme de classe mondiale.

“Apti est l’un des plus gros poids lourds et des puncheurs les plus durs de la division”, a déclaré son co-promoteur, Dmitriy Salita. «Ce sera son deuxième combat en autant de mois. Il continuera à être occupé et je crois qu’il a tous les ingrédients pour être une force dans la division. Ce sera une grande année de déclaration pour Apti. »