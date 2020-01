Le premier forum continental de boxe AIBA a lieu au Panama

RINGSIDE 14/01/2020

Le nouveau jalon de la communication interne de l’AIBA est prévu pour janvier et février 2020. Les Forums continentaux qui rassemblent les Fédérations Nationales auront lieu sur tous les continents.

Les FN recevront des informations réelles sur les amendements aux Statuts de l’AIBA, ainsi que seront mises à jour sur les progrès de la réforme de l’AIBA et pourront également parler des problèmes existants dans leurs pays et continents.

L’AIBA a lancé des forums pour les continents afin d’avoir un dialogue fructueux entre l’AIBA, les confédérations et les fédérations nationales. Plus de 35 pays américains ont confirmé leur participation à la première édition du Forum continental AIBA qui se tiendra dans la ville de Panama, au Panama, le 18 janvier.

L’idée de tels forums est d’unir toutes les FN du monde pour le meilleur avenir de notre sport et l’occasion de montrer aux membres de l’AIBA les changements que nous mettons en œuvre dans l’AIBA en termes de Statuts, gouvernance, format de compétition, programmes de développement pour les entraîneurs, médical et R&J, séminaires antidopage, communication avec les dirigeants de la NF, programmes de marketing pour les continents et les fédérations, grande plate-forme pour discuter des problèmes réels.

Le président par intérim de l’AIBA, le Dr Mohamed Moustahsane, a remarqué que c’était une excellente occasion de comprendre tous les besoins des FN et de trouver un moyen pour les pays et les continents de développer la boxe.

«J’ai salué l’idée du président de la Commission de marketing de l’AIBA de mener de tels événements. Les forums deviendraient une immense plate-forme pour s’écouter les uns les autres, trouver de nombreuses solutions et unir les gens. Nous n’avons jamais fait cela auparavant, et maintenant nous voulons le faire et relancer toutes les relations avec les FN. Nous devons commencer par le dialogue ouvert et être plus attentifs à tous les besoins. Pas à pas, nous allons améliorer l’avenir de nos sports », a déclaré le Dr Moustahsane.

Les quatre prochains forums continentaux en Afrique, en Asie, en Europe et en Océanie sont prévus en février.