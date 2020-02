Le président de la WBC est satisfait du nombre de divisions de poids en boxe

Ringside 10/02/2020

đŸ“· WBC

Le prĂ©sident de la WBC, Mauricio Sulaiman, a appelĂ© Ă la boxe pour que les dix-sept divisions de poids continuent d’avancer, expliquant les raisons de ce processus.

Dans son dernier long métrage «12th Round», Sulaiman a exprimé sa joie devant le fonctionnement du climat actuel.

WBN avait précédemment suggéré que la boxe pourrait réduire à quinze et perdre une poignée de titres mondiaux dans le processus.

Diffusant ses opinions, Sulaiman a dĂ©clarĂ©: «L’Ă©chelle a Ă©tĂ© le pire ennemi d’un boxeur. La fatigue physique et psychologique est Ă©norme, voire inhumaine, pendant le processus pour essayer de perdre du poids afin d’ĂȘtre dans la limite d’un combat.

«C’est lĂ que le risque de blessure grave augmente de façon exponentielle. La dĂ©shydratation est liĂ©e Ă la formule du tragique accident d’anneau: dĂ©shydratation + fatigue + coup de poing solide = lĂ©sion cĂ©rĂ©brale.

«Le World Boxing Council a mis en Ɠuvre de nombreuses rĂšgles et mesures spĂ©cifiques pour rĂ©soudre ce problĂšme sensible. A cette occasion, nous parlerons des divisions intermĂ©diaires.

«La boxe reconnaissait Ă l’origine huit divisions traditionnelles: poids lourd, poids lĂ©ger, poids moyen, poids welter, poids lĂ©ger, poids plume, poids coq et poids mouche.

«La crĂ©ation de divisions intermĂ©diaires a rĂ©ussi Ă rĂ©duire les sacrifices inhumains que les combattants ont dĂ» faire pour rester au mĂȘme poids ou les dĂ©savantages marquĂ©s qu’ils avaient lorsqu’ils ont dĂ» grimper au suivant.

«La division poids welter est privilĂ©giĂ©e; des noms distinguĂ©s apparaissent dans ses listes qui, Ă l’Ă©poque moderne, ont laissĂ© leur marque.

“Commençons par le premier champion qui a remportĂ© cinq titres mondiaux dans diffĂ©rentes catĂ©gories de poids, plus une mĂ©daille d’or aux Jeux olympiques de MontrĂ©al de 1976: Sugar Ray Leonard, qui Ă©tait un grand champion avec un style, une vitesse et une prĂ©cision uniques.

«Leonard a eu une brillante carriĂšre de professionnel. Son Ă©lĂ©gance pour la boxe Ă©tait Ă©vidente dans les divisions qu’il a combattues: welter, super welter, middle, super middle et light heavy.

«Il existe d’innombrables cas documentĂ©s de souffrance qui font que ces efforts inhumains donnent du poids.

«C’est le cas du champion des super-plumes, feu Ricardo Arredondo, qui a souffert le martyre les derniers jours avant un combat. Pour atteindre le poids officiel de la division, il n’avait mangĂ© qu’un Ɠuf cru en 24 heures.

“Un autre cas, concernant les jours d’absence des divisions intermĂ©diaires, est arrivĂ© Ă l’idole du Mexique, RaĂșl” RatĂłn “MacĂ­as, car il avait besoin de” se tarir “, comme il a Ă©tĂ© dit avant la boxe; dĂ©jĂ sur le ring, entre rond et rond, il buvait dĂ©sespĂ©rĂ©ment l’eau qu’on lui donnait pour se rincer la bouche. Son repas quotidien Ă©tait Ă©galement un Ɠuf Ă la coque.

«La division des pailles a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e lors de la convention mondiale d’Aruba en octobre 1987, et le premier champion de la mĂȘme annĂ©e a Ă©tĂ© le Japonais Hiroki Ioka.

«Cette division est la plus petite et elle est infĂ©rieure Ă la mouche lĂ©gĂšre et est aujourd’hui connue sous le nom de poids minimum. L’un des grands de la boxe a rĂ©alisĂ© une carriĂšre lĂ©gendaire grĂące Ă la crĂ©ation de cette division, Ricardo “Finito” Lopez, qui a dĂ©fendu avec succĂšs son championnat de paille WBC 22 fois.

«Le retour aux grands champions intermĂ©diaires est l’emblĂ©matique Oscar de la Hoya, fiĂšrement mexicain-amĂ©ricain, qui a conquis six championnats aprĂšs sa mĂ©daille d’or olympique: super plume, lĂ©ger, super lĂ©ger, moyen, super moyen et welter.

«Roberto« Manos de Piedra »DurĂĄn est Ă©galement une grande idole, fils d’une mĂšre panamĂ©enne et d’un pĂšre mexicain. Il a conquis quatre divisions: lumiĂšre, welter, super welter et middle.

Maintenant que nous parlons de la division des poids moyens, nous devons nous rappeler le combat de JosĂ© Ángel «Mantequilla» NĂĄpoles contre Carlos MonzĂłn. Le poids welter mexicain-cubain voulait conquĂ©rir le championnat des poids moyens contre le combattant argentin. Il y avait une diffĂ©rence de taille notable entre l’un et l’autre. Monson, coup aprĂšs coup, l’a effacĂ© du ring.

«À cette Ă©poque, il n’y avait pas de catĂ©gorie de poids super-welter.

«En 1975, le World Boxing Council a introduit la division des poids mouches lĂ©gers et l’Italien Franco Udella a Ă©tĂ© couronnĂ© champion aprĂšs avoir battu ValentĂ­n Duende MartĂ­nez.

«Quatre ans plus tard, lors de la convention annuelle de la WBC au Maroc, nous avons voté en faveur de la création de la division super-mouche. Son premier champion était le Vénézuélien Rafael Orono.

«En 1976, la division des poids super coq est arrivĂ©e dans l’Ăšre moderne. Le premier champion Ă©tait le PanamĂ©en Rigoberto Riasco, couronnĂ© devant son peuple.

«Pour en revenir aux combattants les plus Ă©minents de l’histoire, il y a aussi l’AmĂ©ricain Floyd Mayweather, qui possĂšde dans sa luxueuse rĂ©sidence les ceintures qui accrĂ©ditent sa suprĂ©matie dans les divisions super plume, lumiĂšre, super lĂ©gĂšretĂ©, welter et super welter.

«Floyd possédait une vitesse, une précision et une ténacité incroyables. Il a appliqué le principe le plus important de la boxe: frapper et ne pas se faire toucher. Son style était trÚs efficace. Il a pris sa retraite invaincu avec 50 victoires.

«Le Detroit Cobra, Tommy Hearns, est un autre champion du monde cĂ©lĂšbre. Ses coups ressemblaient Ă la rapiditĂ© de frappe d’un serpent. Il a affrontĂ© le meilleur de son temps, notamment Marvin Hagler, Ray Leonard et Roberto DurĂĄn. Hearns a remportĂ© les couronnes welter, super welter, middle, super middle et light heavyweight.

PAC-MAN

«Il y a aussi Manny Pacquiao, avec sept titres mondiaux: mouche, super bantam, super plume, léger, super léger, welter et super-welter; ainsi que Roy Jones Jr., avec quatre championnats: milieu, super moyen, léger et lourd.

«Sans oublier l’immortel Julio CĂ©sar ChĂĄvez, avec ses trois ceintures mondiales: super plume, lĂ©ger et super lĂ©ger.

«Canelo Álvarez, qui continue d’Ă©crire son histoire et son hĂ©ritage car il a encore de nombreuses annĂ©es devant lui. Il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© couronnĂ© dans les divisions super-welter, middle, super middle et light heavy.

«D’autres combattants extraordinaires qui ont rĂ©gnĂ© dans plusieurs divisions Ă©taient Erik Morales et Jorge Arce, ainsi que le Portoricain Wilfred BenĂ­tez.

“C’est ainsi que les divisions intermĂ©diaires ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©es et continuent de donner de la luminositĂ© Ă la boxe mondiale.”