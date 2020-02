Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, donne son avis sur Wilder vs Fury 2 sur la radio de boxe Insider

Publié le 17/02/2020

Les mots «big fight» sont un cliché souvent trop utilisé dans le sport de la boxe. Plus souvent qu’autrement, ce que beaucoup considèrent comme un «grand combat» n’est qu’un autre jour au bureau.

Qu’est-ce qui qualifie exactement un match de boxe comme un match à ne pas manquer, doit voir? S’agit-il des noms associés à l’événement?

Oui. Si vous êtes une marchandise inconnue, peu de gens réclameraient l’idée de vous regarder mettre le pied à l’intérieur de l’anneau.

Et votre domination sur le ring? C’en est une bonne. Si un combattant a perdu à peu près tous les concours auxquels il a participé, pourquoi exactement y aurait-il un bourdonnement autour de lui? Il n’y en aurait pas.

Et leurs personnalités? Encore une fois, c’est important aussi. Avoir le genre de charme et de charisme qui amènera les téléspectateurs au combat réel et aux écrans de télévision est un autre facteur important.

Tout ce qui a été mentionné précédemment est un ingrédient important qui mènera finalement à un grand combat. Mais aucun d’eux ne peut rester seul.

Le charisme, la puissance des étoiles et les compétences indéniables mèneront à une seule chose et une seule chose. Un grand combat.

WBC Heavyweight titlist Deontay Wilder et Lineal champion Tyson Fury, il se trouve que partager toutes ces qualités.

Lorsque les deux champions poids lourds plus grands que nature se sont croisés le 1er décembre 2018, ils ont donné aux fans le genre de performance qu’ils n’oublieront pas de sitôt. Dès la fin de ce concours, il a été considéré comme un classique instantané.

Avec deux renversements, couplés à de nombreux reflux et écoulements tout au long du match, et il était facile de comprendre pourquoi.

Douze rounds sont généralement plus que suffisants pour qu’une paire de combattants prouve au monde qui est le meilleur combattant, mais pas pour ces deux-là.

Le 22 février, au MGM Grand à Las Vegas, Nevada, ils auront la chance de mettre un terme à leur rivalité une fois pour toutes.

Wilder et Fury ne se battent pas seulement pour avoir la chance de se faire appeler le meilleur combattant des poids lourds au monde, mais ils se disputeront également le titre WBC de Wilder.

Assis au premier rang dans la soirée ne sera autre que le président de la WBC, Mauricio Sulaiman.

Avec tant d’autres obligations à prendre en charge quotidiennement, Sulaiman a pris un peu de temps pour s’asseoir et discuter de cet énorme événement avec les acteurs de Boxing Insider Radio.

Pour beaucoup, Deontay Wilder contre Tyson Fury représente un grand match. Bien que ce soit certainement le cas, cela représente en réalité bien plus qu’un simple concours de boxe.

“Je crois que c’est un hommage à la boxe”, a déclaré Mauricio Sulaiman sur Boxing Insider Radio. “C’est un événement massif.”

Les événements massifs sont devenus quelque chose auxquels Wilder et Sulaiman sont habitués. Au cours des cinq dernières années, Wilder a porté sa ceinture verte WBC avec fierté. Dans le processus de possession de cette ceinture, Wilder a affronté les ennemis les mieux classés associés à l’organisme de sanction WBC.

Bien que Wilder possède un record parfait à travers 43 combats en carrière, il s’est retrouvé dans quelques appels serrés. Chaque fois qu’un combattant se précipite avec une victoire contestée qui aurait pu aller dans l’une ou l’autre direction, ce combattant susmentionné ferait plus souvent qu’autrement le choix de continuer et d’aller dans une direction différente au lieu d’avoir simplement une deuxième chance. Un couvert immédiat plane sur leur carrière alors que ses pairs et les fans remettent en question la légitimité de la victoire des combattants.

Dans le cas de Deontay Wilder, il a affronté les journées nuageuses associées aux compétitions serrées qu’il a eues dans sa carrière, et il a brillé à chaque fois.

«Nous devons reconnaître Wilder pour avoir pris le match revanche avec Fury parce que ce fut le combat le plus difficile de sa carrière. Il aurait pu aller différemment mais il a décidé de refaire ce combat. Chaque fois qu’il a eu des ombres sur sa carrière en termes de combats rapprochés, il a fait taire ses douteurs. Lors de son précédent concours, il avait donné une revanche à Luis Ortiz qui l’avait blessé lors du premier concours. Maintenant, il donne le match revanche à Fury et ça va être un combat énorme. “

Il n’est pas surprenant d’entendre Sulaiman chanter les louanges d’un de ses champions. Pendant une demi-décennie, Wilder a réussi à repousser challenger après challenger. Et ce faisant, Sulaiman a eu une chance intime et personnelle d’assister à l’évolution de Wilder au fil des ans.

«Wilder est devenu un combattant puissant. Il est sans aucun doute considéré comme le plus gros poids lourd du moment. »

Certains ne sont peut-être pas d’accord avec cette déclaration, mais avec une victoire samedi soir, Wilder dépassera officiellement le regretté grand Muhammad Ali pour s’emparer de la quatrième place de la liste des poids lourds en termes de nombre de défenses.

Avec une grande partie des fans et des médias divisés au milieu quant à ceux qui, selon eux, gagneront le concours, comptez Sulaiman parmi ceux qui ne savent pas qui va gagner. Le président de WBC peut ne pas être en mesure de vous donner une réponse directe à sa prédiction, mais il comprend parfaitement où se trouvent les forces et les faiblesses des deux combattants.

«Je crois que Wilder a le pouvoir et la confiance qui pourraient lui apporter un avantage. Cependant, ces mêmes forces pourraient être une menace pour lui car il est trop confiant pour décrocher un coup de poing. Si ce coup de poing ne se pose pas et que le combat vieillit, Wilder pourrait être confronté à une position très difficile. »

Peu de gens seront en désaccord avec les mots crachés par Sulaiman. Wilder et Fury sont à deux niveaux différents en termes de capacité de boxe. S’il peut simplement trouver un moyen de rester debout, alors le concours est de savoir comment. Cela étant dit, personne d’autre ne l’a fait.

Enfer, même Fury s’est retrouvé sur la toile non pas une, mais deux fois.

Vous nommer

Avec tout le respect dû au champion des poids lourds unifié Anthony Joshua, beaucoup pensent que le vainqueur de ce concours devrait être considéré comme le meilleur poids lourd du monde.

Alors, quel côté choisirez-vous? Le pouvoir KO de Deontay Wilder ou les capacités de boxe inégalées de Tyson Fury?

À ce stade, cela n’a pas vraiment d’importance. Les deux hommes peuvent expliquer clairement pourquoi ils lèveront la main ce samedi soir. Mais personne ne veut l’entendre. Avec le premier combat produisant de si bons résultats. Le monde du sport tout entier veut juste les voir recommencer.

«Ce sera un combat que le public appréciera et dont il se souviendra pendant des années.»