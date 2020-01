Le président de la WBC veut le rejet complet de la boxe olympique des pros à Tokyo 2020

Mauricio Sulaiman 15/01/2020

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, écrit sa dernière chronique sur la controverse actuelle entourant la boxe olympique à Tokyo 2020.

L’ancienne ville de Tokyo, au Japon, s’apprête à recevoir et à saluer le monde entier. Pour célébrer l’événement sportif mondial le plus important, les Jeux Olympiques.

Tokyo 2020 se tiendra en juillet et août de cette année.

Il y a 33 sports qui font partie des Jeux Olympiques, y compris la boxe. Un sport qui a été l’un des fondateurs des premiers jeux olympiques en Grèce.

La boxe fait partie des jeux modernes depuis 1904.

Malheureusement, la boxe amateur a souffert de l’administration de l’International Boxing Association (AIBA). Une organisation qui avait les droits exclusifs et la reconnaissance du CIO pour administrer la boxe amateur dans le monde entier. L’AIBA gère toutes les compétitions de qualification et les Jeux Olympiques.

Une mauvaise gestion, la corruption et de multiples scandales ont conduit le Comité International Olympique (CIO) à suspendre la reconnaissance de cette fédération. Aujourd’hui, la boxe amateur, également connue sous le nom de boxe de style olympique, continue de subir les conséquences des terribles fautes commises par l’AIBA.

Heureusement, le CIO a confirmé la participation de la boxe aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ils ont nommé un comité indépendant pour l’administration du processus de qualification et des jeux eux-mêmes.

Malheureusement, les règles imposées par l’AIBA ont été maintenues pour Tokyo 2020, y compris l’acceptation de boxeurs professionnels pour participer aux Jeux Olympiques.

Le World Boxing Council (WBC) s’est fermement opposé à cette mesure depuis 2013. À l’époque, l’AIBA a modifié le règlement et a pris cette mesure qui est absolument et totalement rejetée par la majorité des membres de la communauté de la boxe dans le monde.

La boxe n’est pas un jeu, c’est un sport de contact.

Le problème principal dans cette affaire est qu’il n’y a pas de définition des critères d’éligibilité concernant le niveau de compétition des combattants.

Peu importe si vous êtes le champion du monde professionnel le plus important d’aujourd’hui ou si vous êtes une recrue, vous commencez simplement en tant que pro. Si vous combattez 4, 6, 8 ou 10 rounds ou si vous êtes un garçon / fille de 18 ans qui n’a qu’une expérience limitée dans le domaine amateur.

C’est loin d’être clair! – Il n’y a aucune distinction.

Voyons comment le baseball et le football ont abordé la participation des professionnels aux Jeux olympiques.

La FIFA a établi des critères très clairs et l’âge maximum des joueurs est de 23 ans. Chaque équipe est autorisée à ne prendre que trois joueurs de cet âge.

La Major League Baseball (MLB) permet à toutes les équipes et à leurs branches de former les équipes nationales de chaque pays. Cependant, les 40 joueurs qui sont dans la liste active des équipes MLB sont exclus de la participation aux Jeux Olympiques.

Si le football et le baseball peuvent assurer le niveau de compétition et promouvoir le rêve olympique pour les jeunes athlètes, la boxe a la ferme obligation de faire de même. Mais encore plus parce que c’est un sport de contact, où un combat inégal peut avoir des conséquences tragiques.

Tout boxeur professionnel a le droit de participer; C’est dans les règles de compétition qui régissent les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais cela va directement à l’encontre des principes de sécurité de base de notre sport.

REJET

La position de notre organisation est limpide depuis les Jeux Olympiques de Rio 2016. Aucun champion WBC ni aucun boxeur classé dans les classements WBC ne doit concourir en boxe amateur.

Il y a un rejet total et absolu de la grande majorité de ceux qui composent la communauté mondiale de boxe.

C’est pourquoi notre corps n’accepte en aucun cas que nos champions du monde ou les combattants classés par le WBC participent aux compétitions susmentionnées.

Les champions WBC sont l’élite de la boxe. Ces boxeurs dans les classements de notre organisation représentent les valeurs, les principes et la dignité de notre sport.

À ma connaissance, la plupart des pays n’ont même pas envisagé la possibilité de faire leur équipe nationale avec des boxeurs professionnels et de continuer à faire leurs compétitions amateurs et tournois de qualification (sans eux).

Les États-Unis, le Japon, la Russie, le Canada, le Royaume-Uni, les Philippines et tant d’autres pays ont rejeté les professionnels des Jeux Olympiques.

Il n’y a rien de plus sacré et humain que de prendre soin et de sauvegarder l’intégrité physique du boxeur. Un seul coup de poing peut changer des vies pour toujours.

Merci beaucoup.