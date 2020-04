Le président de WBC laisse la porte ouverte à Tyson Fury vs Andy Ruiz Jr.

Nouvelles de boxe du monde 02/04/2020

Le président du World Boxing Council, Mauricio Sulaiman, a donné sa bénédiction à un futur affrontement entre le champion des poids lourds Tyson Fury et l’ancien souverain Andy Ruiz Jr.

Tout comme il l’avait fait auparavant lorsque Deontay Wilder détenait la ceinture verte et or, Sulaiman est disposé à permettre à son compatriote mexicain Ruiz de se qualifier après être devenu le premier détenteur du titre de première division de la nation.

S’adressant directement à Ruiz sur la possibilité d’une bataille avec Fury, Sulaiman a déclaré: «Vous avez tout ce qu’il faut pour être un champion. Vous avez connu du succès.

«Pour obtenir la ceinture verte, vous devez revenir à l’essentiel. Travaillez plus dur que jamais avec discipline et passion. Vous avez les portes ouvertes dans le WBC.

Cette nouvelle ne sera pas de la musique aux oreilles de Dillian Whyte, l’actuel champion par intérim de la WBC.

Whyte a attendu plus de 800 jours pour avoir l’opportunité de se battre pour le titre tant convoité. Avec la crise des coronavirus, cela devrait être beaucoup plus long.

La paire a également du boeuf en raison d’une tentative infructueuse de Whyte vs Ruiz Jr. de se produire ce printemps.

Au lieu de cela, Whyte s’est tourné vers Alexander Povetkin. Un combat encore en cours lorsque la boxe reprendra.

Des barbes volaient entre eux, Whyte ayant eu le dernier mot récemment.

“Regarde ça. Est-ce que quelqu’un peut venir regarder le vif d’or un garçon b-h t-y regarder les affaires des autres? Snitching hé. Il pensait que le dicton était les mouchards obtiennent des ricanements non ils obtiennent des points de suture #CANDYANDY.

OBSERVÉ

Les fans ont commenté le message original de Sulaiman à Ruiz, certains contre Whyte étant négligés.

“Le vainqueur de Joyce contre Dubois pourrait être condamné à affronter Ruiz pour le prochain poste obligatoire, après Whyte bien sûr.”

«Dillian Whyte mérite son coup depuis si longtemps maintenant. Vous laissez Wilder courir pendant la meilleure partie de 3 ans. Quelle excuse allez-vous trouver en février 2021 pour que cela ne se produise pas cette fois? Vous devez vous frotter les mains, car Dillian continue d’affronter des adversaires difficiles. »

Un autre prédit que Ruiz dépasserait Whyte dans l’ordre hiérarchique.

«Il se battra certainement pour le titre @WBCBoxing avant que @DillianWhyte ne se fasse tirer dessus. Une telle honte. “