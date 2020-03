Le président de WBC réagit à la «crédibilité zéro» selon Tyson Fury

Phil Jay 16/03/2020

WBC

Dimanche, World Boxing News a rencontré le président du World Boxing Council, Mauricio Sulaiman, pour savoir ce qu’il pense des histoires concernant Tyson Fury.

Fury, 31 ans, est sous le contrôle de sections des médias britanniques, qui apparemment ne reculeront devant rien pour déterrer la saleté du double champion poids lourd.

En remontant à 2015, des informations faisant état d’un paiement prétendument promis à un éleveur de sangliers pour un échec au dépistage de drogues ont fait surface.

“The Gypsy King” a été condamné à une interdiction de deux ans pour cet échec, ce qui a conduit de nombreuses personnes à se gratter la tête pendant la tempête actuelle.

L’un d’eux est Sulaiman, qui rejoint WBN en se demandant comment le British Board of Boxing Control ou l’Agence britannique antidopage pourrait prendre cela au sérieux.

L’agriculteur en question a déjà admis avoir accepté de mentir au BBBofC, s’il est vrai, ce qui conduit Sulaiman à se demander quelle fiabilité il y a pour le reste de l’interview de 70 ans.

“Je connais peu les allégations”, a déclaré Sulaiman. exclusivement admis à World Boxing News de sa maison au Mexique. «Mais je me demande quelle crédibilité une telle personne pourrait avoir lorsqu’elle prétend qu’elle a commis un acte répréhensible!

«Il a admis avoir reçu l’argent pour mentir. À mes yeux, il n’a aucune crédibilité », a-t-il ajouté.

Interrogé pour savoir si la position de Fury en tant que détenteur de la ceinture verte et or WBC était en danger, comme suggéré dans la presse, Sulaiman a conclu: «Fury est notre champion et nous sommes fiers qu’il surmonte ses problèmes.

«De plus, il a été négatif dans d’innombrables tests du programme Clean Boxing. Il reste donc notre champion. »

SALE TEMPS

Dans l’état actuel des choses, le promoteur de Fury, Frank Warren, a rejeté les accusations comme faisant partie de la «saison idiote». Cela est dû au fait que la boxe est actuellement sous un cloud.

Le coronavirus en cours devrait voir la plupart des événements du mois prochain annulés. D’autres pourraient se dérouler à huis clos alors que le monde s’approprie un nouveau mode de vie pour 2020.

Contracté pour un troisième combat contre Deontay Wilder à nouveau en juillet, qui pourrait maintenant être repoussé jusqu’au dernier trimestre de cette année. Si cela arrive du tout.

L’incertitude dans le monde ne peut pas être devinée pour le moment. Et avec Fury n’ayant que deux combats de plus sur son contrat de haut rang, qui sait ce qui se passera dans l’avenir immédiat.

Selon Warren et Sulaiman, Fury ne sera pas affecté par les derniers développements.

GANTS

Depuis qu’il a remporté la couronne de la division supérieure pour la deuxième fois, Fury a déjà été ciblé en ligne. Les vidéos et les suggestions de falsification de gants ont été largement supprimées dans le courant dominant.

Mais la négativité sous-jacente contre Fury est là pour tous. Lorsqu’il gagne gros, l’animosité semble s’intensifier.

C’était évident contre Wladimir Klitschko. Maintenant, c’est évident après Wilder. Fury doit se demander ce qu’il doit faire.

Ne recevant que de l’adulation pour son incroyable réussite en perdant dix pierres. De plus, survivant à un renversement dévastateur de dernier tour contre Wilder dans le premier combat, Fury, qui a ensuite gagné d’une manière aussi dominante, a suscité une nouvelle aversion.

Il a été largement démontré que la théorie des gants ne présente aucun avantage. Bien que cela se soit également produit lors de la réunion de décembre 2018, Fury n’a pas prévalu.

UNDERDOG

Quoi qu’il se passe à partir de maintenant, Fury a appris une chose. Peu importe combien il essaie de changer, cela ne changera tout simplement pas certaines opinions.

Malgré une table rase à partir de 2018 après avoir souffert de problèmes de santé mentale toute sa vie, changer la situation ne semble tout simplement pas suffisant pour certains.

Le succès est apparemment l’ennemi de Fury. Il est apparemment presque entièrement soutenu quand il est l’opprimé et lutte contre les probabilités.

Dominez comme il l’a certainement fait contre Klitschko. Et puis encore contre Wilder, et sortent les couteaux.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay