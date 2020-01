Photo de Mark Wilson / .

Bryan Curtis et David Shoemaker discutent du procès de destitution de Donald Trump (03:00), de la blague surmenée de Twitter de la semaine (18:30), de la prochaine guerre d’enchères pour l’annonceur de la NFL Tony Romo (20:45), l’héritage de SportsCenter ancre Stuart Scott (43:00), et plus encore.

