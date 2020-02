Le prodige adolescent Xander Zayas fera ses débuts à Porto Rico le 28 février

RINGSIDE 01/02/2020

Le perspective portoricain de 17 ans Xander Zayas fera son premier combat dans l’île le vendredi 28 février, dans la deuxième édition 2020 de la série «A Puño Limpio» au Colisée Rubén Zayas Montañez à Trujillo Alto, qui présentent également invaincu Carlos “The Chosen One” Arrieta et Ángel “Bebito” Aponte, dans une présentation de PR Best Boxing Promotions en association avec Spartan Boxing et Top Rank.

Né dans l’île et résidant en Floride, Zayas (3-0, 2 kos), combattant de haut rang, a fait ses débuts en octobre 2019 avec un KO de premier tour contre Genesis Wynn, une victoire de KO de premier tour contre Virgel Windfield en novembre et dans sa plus récente il a battu Corey Champion par décision unanime ce mois-ci.

«De retour à la maison, dans mon 100 × 35. Je suis super heureux et excité car je ne m’attendais pas à ce que le rêve de me battre devant mes magnifiques habitants de l ‘«île de l’enchantement» se réalise si rapidement.

«Ce n’est que le début de nombreuses belles choses où je lèverai notre drapeau. A bientôt Porto Rico », a déclaré Zayas, qui se battra pour la première fois à six tours contre un adversaire à déterminer dans la division des poids mi-moyens.

Dans les combats principaux de la soirée, invaincu Carlos «The Chosen One» Arrieta (11-0, 7 kos), originaire de Trujillo Alto, et San Juan Ángel «Bebito» Aponte (7-0, 3 kos) , affrontera des adversaires qui seront annoncés à 122 et 130 livres, respectivement, à 10 tours.

Plus de détails sur ce spectacle seront fournis prochainement.