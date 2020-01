Le prodige Barrientes Twins, 17 ans, revient sur le ring le 31 janvier au Mexique

RINGSIDE 30/01/2020

Les jumeaux prodiges, Angel Barrientes (1-0, 1KO) et Chavez Barrientes (1-0, 1KO), tous deux âgés de 17 ans, retourneront sur le ring le 31 janvier 2020 au Big Punch Arena de Tijuana, au Mexique. Les deux s’affronteront dans des combats séparés de 4 rounds contre les adversaires TBA.

Angel et Chavez ont fait leurs débuts professionnels l’année dernière dans la division des poids coq, gagnant tous les deux par KO au 1er tour. Les deux combinés ont remporté 25 nationaux chez les amateurs et cherchent à reproduire ce succès chez les pros. Ensemble, ils démarrent rapidement alors qu’ils font leurs débuts en 2020.

“J’ai hâte de réaliser une autre grande performance au Mexique”, a déclaré Angel Barrientes, surnommé AK-47, qui n’a jamais perdu de tournoi amateur, remportant les quatorze matchs auxquels il a participé. «Ce sera une performance encore meilleure car je sais à quoi m’attendre dans le jeu professionnel. Je vais être à l’attaque de la cloche d’ouverture. “

“Je suis très motivé dans ce combat et je sais ce qui est nécessaire pour obtenir la victoire”, a déclaré Chavez “La Bête” Barrientes. «Je fixe des objectifs réalistes afin de pouvoir les atteindre un par un, le prochain étant ce prochain combat au Mexique. Je chercherai à sortir mon adversaire avant la cloche finale. “

Les deux frères Barrientes sont formés par leur père, Richard Barrientes Jr., et dirigés par Bob Santos et Luis DeCubas Jr.

“Le succès qu’ils ont eu et ont en tant que professionnels est uniquement basé sur le travail acharné qu’ils ont mis dans le gymnase”, a déclaré le père et entraîneur Richard Barrientes Jr. “Ils travaillent très dur, et cela se manifeste le soir du combat. Je m’attends à voir une autre grande performance de mes deux fils. »

“Le talent de ces deux jeunes combattants est incomparable à la plupart au même âge ou à la même place chez les pros”, a déclaré le manager Bob Santos. “C’est excitant de travailler avec des combattants aussi talentueux, qui je sais seront une force majeure en boxe pour la prochaine décennie.”