Le programme «Gloves Up Knives Down» vise à lutter contre la criminalité au couteau dans les rues du Royaume-Uni

L’organisme de bienfaisance “ Gloves Up Knives Down ” a officiellement lancé aujourd’hui son programme “ Intervention préventive ” qui vise à réduire la criminalité liée aux couteaux dans les rues en offrant aux enfants un kit de boxe et des leçons gratuits – offrant effectivement un chemin positif dans la vie que celui d’une vie sur la rue.

Le champion du monde Cruiserweight Johnny Nelson a accueilli le lancement à l’emblématique Repton Boxing Club, avec des invités dont l’ancien boxeur Kevin Mitchell et le candidat potentiel du maire de Londres Shaun Bailey.

L’organisme de bienfaisance travaille en étroite collaboration avec les communautés de Londres pour fournir un accès accru aux installations de boxe et aux cours pour les jeunes des communautés en difficulté. Le lancement d’aujourd’hui a vu les boxeurs du passé et du présent soutenir la nouvelle campagne ciblant les jeunes de 7 à 13 ans, discutant des avantages de faire du sport pour les enfants et de la manière dont la boxe peut améliorer le bien-être mental tout en évitant aux jeunes des problèmes dangereux.

L’événement a débuté le film promotionnel de l’organisme de bienfaisance “The Gift” avec sa bande originale “Put the Glove On” de Son Of.

Fondée en mars de l’année dernière, Gloves Up Knives Down est une entreprise d’intérêt communautaire engagée à soutenir les jeunes vivant dans les communautés touchées par la criminalité au couteau – en leur donnant accès à une formation de boxe pour les aider à mener une vie saine loin du crime.

L’organisme de bienfaisance est financé par la vente de ses t-shirts et de dons de tiers.

S’exprimant lors de l’événement Champion du Monde Cruiserweight Johnny Nelson, a déclaré: «La discipline et le respect que les enfants et les jeunes adultes peuvent apprendre à travers la boxe aident à lutter contre la violence qu’ils peuvent voir dans leur communauté locale ou dans les rues.

«La boxe m’a beaucoup apporté et je suis passionné de transmettre cette même opportunité aux jeunes. Cela peut être un débouché pour canaliser leurs frustrations de manière plus positive et un endroit pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. C’est à la salle de boxe que j’ai eu la chance de rencontrer mon entraîneur et mentor Brendan Ingle. Et j’espère qu’à partir du lancement d’aujourd’hui et de tout le travail de Gloves Up Knives Down, nous ferons une différence pour les enfants à Londres et dans tout le pays.

«Les kits de démarrage sont un excellent moyen d’impliquer les enfants et, avec le soutien des entreprises locales, l’organisme de bienfaisance peut les distribuer à plus d’enfants et à plus de communautés. En renforçant la forme physique et le bien-être mental des jeunes, nous contribuons à notre tour à créer des communautés plus fortes et, espérons-le, à renforcer la lutte contre les crimes violents.

David Edgell, l’un des co-fondateurs de GUKD ajoute: «GUKD était destiné à devenir une plate-forme de médias sociaux pour les boxeurs professionnels et amateurs pour exprimer leur solidarité avec un groupe passionné de fans de boxe, à la recherche d’une solution pour essayer de s’arrêter pour la prévalence croissante du crime au couteau. En concevant un graphisme saisissant pour un t-shirt avec un message, l’initiative est devenue par inadvertance une marque forte avec un message, un produit et un service.

«GUKD est un mouvement convaincant et a maintenant captivé l’imagination du gouvernement et des médias grâce à sa véracité académique et son soutien sans cesse croissant à Londres et au-delà. C’est maintenant une société d’intérêt communautaire menant la lutte contre la criminalité au couteau, qui attire et invite les donateurs à s’engager à verser seulement 65 £ pour changer la vie d’un jeune, peut-être sa famille, ses pairs, avec l’intention de réellement sauver des vies. Notre film promotionnel “The Gift” montre ce que nous faisons en moins de 50 secondes, avec son propre hymne “Put the Glove on” écrit et interprété par Son Of. “

Le candidat au poste de maire, Shaun Bailey, a déclaré: «Après avoir passé 20 ans en tant que travailleur auprès des jeunes, j’ai pu constater de première main comment le sport peut être exploité pour changer la vie des gens, et Gloves Up Knives Down est un excellent exemple de ce qui peut être fait.

«C’est plus qu’une occasion d’essayer un nouveau sport. Il donne de l’espoir aux jeunes. La boxe fournit la discipline, la structure et renforce la valeur du travail acharné. Certains de ces enfants pourraient devenir le prochain Anthony Joshua, et ceux qui ne deviendront pas des atouts pour leurs communautés locales et des membres productifs de la société. “

UK STATS

Les niveaux de criminalité avec couteau au Royaume-Uni sont les plus élevés jamais enregistrés, Londres représentant 14 725 infractions avec couteau, un tiers de tous les crimes avec couteau au Royaume-Uni.

L’entreprise a travaillé sur le modèle «d’intervention préventive» du professeur Joana Carvalho Costa pour élaborer son programme. Le professeur Costa est l’ancien consultant psychologique des Nations Unies pour le développement des enfants et des jeunes.

L’année dernière, l’organisme de bienfaisance a lancé une pétition gouvernementale pour réintroduire la boxe au National Curriculum GUKD. L’incitation a une boxe professionnelle et amateur sans précédent, y compris Tyson Fury.

Pour plus de détails ou pour faire un don, rendez-vous sur https://glovesupknivesdown.co.uk/