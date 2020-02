Le promoteur de Tyson Fury révèle que l’équipe Wilder a déjà tendu la main pour une revanche immédiate

Publié le 24/02/2020

Par: Hans Themistode

Après avoir partagé l’anneau entre eux à deux reprises, il semble que ce n’était toujours pas suffisant.

L’ancien champion des poids lourds WBC Deontay Wilder et le nouveau champion couronné Tyson Fury, ont encore un peu de travail en suspens.

Lorsque les deux poids lourds se sont rencontrés pour la première fois le 1er décembre 2018 au Staples Center de Los Angeles en Californie, ils ont offert aux fans l’un des concours les plus mémorables de leur mémoire récente.

Photo: Ryan Hafey / PBC

Beaucoup pensaient que Fury avait fait plus qu’assez la première fois pour justifier une décision des juges. Pourtant, deux renversements de Wilder ont incité les juges et une grande partie de la perception du public à croire que le concours était un match nul.

Ce n’était pas ce que Fury voulait entendre, mais très bien. S’il y avait le moindre doute quant à savoir qui a remporté le premier concours, Fury s’est assuré de clarifier les choses la deuxième fois.

Devant 15 816 fans à la MGM Grand Arena, à Las Vegas, Nevada, Fury a donné à Wilder un coup unilatéral.

Tout au long de la carrière de 12 ans de Wilder, il s’était habitué à ce que ses adversaires fixent les plafonniers en se demandant ce qui s’était passé et comment je me suis retrouvé ici?

Le 22 février 2020, les rôles ont été inversés. C’est Fury qui a laissé tomber Wilder deux fois au cours de leur combat avant de forcer finalement le coin de Wilder à jeter l’éponge pour sauver leur combattant.

Étant donné qu’ils n’étaient aucun doute quant à savoir qui était le meilleur combattant, beaucoup pensaient que la rivalité était officiellement terminée. Détrompez-vous.

Selon les rapports, Wilder a 30 jours pour décider s’il veut ou non choisir son option pour une revanche immédiate.

Après une circulation à sens unique, personne ne reprocherait à Wilder d’avoir pris son temps pour se remettre de ses blessures avant de prendre une décision. Eh bien, cela fait à peine 24 heures et il semble que Wilder et son équipe aient déjà pris une décision.

“Shelly Finkel m’a appelé le matin après le combat pour me dire qu’ils invoqueraient probablement le match revanche immédiat”, a déclaré le co-promoteur de Fury, Frank Warren. “C’est donc là que nous en sommes en ce moment. Je suppose que le combat pour la trilogie se poursuit. “

Avec Wilder ramassant la première défaite de sa carrière et perdant le titre WBC qu’il a conservé pendant plus de cinq ans, il n’est pas surprenant de le voir opter pour une revanche immédiate. Cela ne fait pas de mal non plus que les deux hommes auraient gagné plus de 25 millions de dollars pour leurs efforts tout en établissant le record du poids lourd au Nevada.

L’intérêt pour un troisième concours pourrait les voir battre encore plus de records.

Bien qu’il semble que nous nous dirigions vers un troisième combat entre eux, Fury ne s’attend pas à ce que cela se produise si tôt. Cela étant dit, il sera prêt pour Wilder ou pour toute autre personne qui se tiendra à côté de lui sur le ring.

“Deontay aura besoin de temps pour se remettre de ce combat”, a expliqué Fury. “Je suis sûr qu’il va prendre le match revanche parce qu’il est un perforateur de dynamite. Je suis sûr que nous recommencerons. Celui qui suivra recevra le même traitement. “