Le promoteur discute du nouveau concept Contender VIP Fight Series

RINGSIDE 28/02/2020

Le promoteur de The Contender VIP Fight Series dit qu’il veut voir même des compagnons se battre à fond dans ses émissions.

Mike Le-Gallez est un fan de combat à vie qui a passé ses journées à «s’asseoir dans son pantalon sans rien faire» après avoir vendu son entreprise.

Il a tourné son attention vers la boxe professionnelle.

Le-Gallez dit qu’il en a eu «marre d’aller aux concerts où je savais le résultat de chaque combat avant même que le spectacle ne commence.

«Je me suis dit:« Si je veux faire des spectacles, je veux faire des combats appropriés. Je veux voir autant de combats 50-50 que possible.

«Je ne veux pas que les compagnons ne rejettent aucun coup de poing. S’ils encadrent mes émissions, ils doivent se battre. »

Il a eu l’idée de The Contender VIP Fight Series qui donne aux prospects la possibilité de faire avancer leur carrière et de gagner beaucoup d’argent – en se battant les uns contre les autres.

Quatre combattants s’affrontent en deux demi-finales sur six manches, les vainqueurs se réunissant sur 10.

Le vainqueur de la série The Contender VIP Fight Series repart avec le trophée Phil Martin et un butin de 10 000 £, tandis que le finaliste perdant reçoit 5 000 £.

Le premier Contender VIP Fight Series a produit Diego Costa, spécialiste du KO et tel a été son succès auprès du public, Le-Gallez a dû trouver un lieu plus grand pour son prochain tournoi poids welter, qui débute au point Point du Lancashire County Cricket Club le samedi 4 avril. .

La capacité d’accueil est de 800 personnes et Le-Gallez affirme que son public bénéficiera d’une nuit complète de divertissement.

Il a déclaré: «Je veux que nos spectacles soient une soirée où vous pourrez emmener votre femme. Nous offrons bien plus que de la boxe. Nous avons des artistes de haut niveau et des danseurs professionnels pour en faire une soirée inoubliable. »

Le prochain projet de loi est surmonté de l’invitation invaincue de Jimmy First à enlever le titre léger de la zone centrale à Steve Brogan et The Contender VIP Fight Series rassemble quatre combattants avec des records gagnants, dont Liam O’Reilly, Luke Evans et Andrew Fleming.

Kevin Maree gère O’Reilly et décrit The Contender VIP Fight Series comme «une bouffée d’air frais».

Il a déclaré: «Il n’y a plus autant de possibilités pour les combattants qui cherchent à percer.

«Ils se sont débarrassés des titres Masters et des ceintures Challenge et The Contender VIP Fight Series donne aux combattants la chance d’être accélérés et de gagner de l’argent au titre britannique au début de leur carrière.

“Liam n’a pas eu autant de combats, mais veut lancer les dés – et c’est parfait pour lui.”