Le promoteur Eddie Hearn signe une perspective américaine avant l’événement de Fresno

RINGSIDE 27/02/2020

Eddie Hearn et Matchroom Boxing USA sont ravis d’annoncer la signature de l’amateur hors concours Marc Castro.

Castro quitte la scène amateur en tant qu’ancien membre hautement décoré de l’équipe américaine. En 2015, Castro était le seul Américain à remporter une médaille d’or à Saint-Pétersbourg, en Russie, aux Championnats du monde juniors.

En 2016, il a remporté une autre médaille d’or pour l’équipe américaine en Russie aux Championnats du monde de la jeunesse, devenant ainsi le deuxième Américain à le faire, tout en étant le plus jeune membre de l’équipe américaine.

En 2017 et à l’âge de 18 ans, Castro a remporté son premier titre national d’élite aux États-Unis. Castro quitte les rangs amateurs avec un record de 177 victoires et 7 défaites avec un record stellaire de 48-1 en compétition internationale et nationale, et en plus d’être double champion du monde amateur, Castro est 16 fois champion national, trois à deux reprises champion national des gants d’argent et double champion olympique national junior, et Castro, qui rencontrera les médias pour la première fois en tant que pro à Frisco, au Texas, a hâte de commencer son voyage vers le sommet chez les pros.

“Je voudrais d’abord remercier Dieu car sans lui, rien n’est possible”, a déclaré Castro. «Je suis ravi d’annoncer que j’ai signé un contrat promotionnel avec Eddie Hearn et Matchroom Boxing USA et un contrat de gestion avec Keith Connolly.

«Je suis enthousiaste pour ce prochain chapitre de ma carrière, j’ai accompli tant de choses chez les amateurs et je cherche à continuer ce succès chez les pros avec la bonne équipe derrière moi.

«Je suis toujours dans le gymnase pour perfectionner mon métier et j’ai fait d’innombrables sacrifices pour être dans cette position et je ne m’arrête pas maintenant. Mes débuts professionnels devraient être annoncés bientôt! Je suis prêt à me mettre au travail! “

La signalisation de Castro de son intention de devenir pro a déclenché une ruée vers sa signature, et son nouveau promoteur Hearn a exprimé sa joie d’avoir son homme.

“Que puis-je dire, nous avons gagné la course pour signer celle-là!” dit Hearn. «Marc Castro est largement considéré comme un étalon absolu du jeu amateur, un combattant incroyable avec un potentiel de superstar dans le jeu professionnel. Ce jeune homme va captiver le cœur des fans de combats américains et mexicains et aller jusqu’au sommet! »

Castro sera également guidé par le manager de l’année BWAA 2019, Keith Connolly, qui ajoute Castro à sa propre écurie de combattants, y compris l’ancien double champion du monde des poids moyens, Daniel Jacobs, la star ukrainienne Sergey Derevyanchenko, Adam Kownacki, ainsi que les perspectives chaudes Nikita Ababiy, Reshat Mati et Edgar Berlanga.

“Marc est l’une des propriétés les plus en vogue dans le monde de la boxe”, a déclaré Connolly. «Marc a tous les attributs pour devenir une superstar dans et hors du ring, et nous gérerons son introduction dans les rangs professionnels pour nous assurer qu’il maximise son potentiel.

“Marc sera un énorme succès auprès des fans et des experts, et nous sommes impatients de travailler avec Eddie, Matchroom Boxing et DAZN pour présenter cette future star au monde.”