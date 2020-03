Le promoteur révèle le plan pour Tyson Fury de défendre son titre en Australie l’année prochaine

Nouvelles de boxe du monde 11/03/2020

📸 Mikey Williams

Un plan très ambitieux visant à faire tomber Tyson Fury en Australie a été révélé par le promoteur impliqué dans l’accord potentiel.

Dean Lonergan, promoteur de Jai Opetaia, espoir de croiseur australien, travaille en étroite collaboration avec le gestionnaire américain de Fury, Bob Arum, sur un blockbuster de 2021.

Alors, comment cela se produit-il? – Eh bien, Lonergan insiste sur le fait qu’Opetaia, remporter un titre mondial de 200 livres en 2020, mettrait en place tout le processus.

“Nous avions un plan pour développer Jai Opetaia pour passer du cruiserweight au heavyweight et le fait que Bob soit maintenant le promoteur de Tyson Fury, nous avons eu beaucoup de succès ensemble en termes d’Australie, d’ESPN et de surveillance des chiffres”, a déclaré Lonergan. Le Sun-Herald.

«L’une des choses que j’ai apprises lorsque j’ai participé au combat entre Manny Pacquiao et Jeff Horn, c’est que les parieurs australiens veulent voir des événements de classe mondiale.

«La logique est très simple: qui est le plus grand boxeur du monde en ce moment? C’est Tyson Fury. Il s’agit de savoir avec qui nous pourrions le mettre et pourquoi.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

«Il était évident pour nous d’avoir une fissure majeure à la fois. Beaucoup de gens riront et diront que cela ne peut pas être fait, mais oui, cela peut être fait. “

En utilisant Pacquiao vs Horn comme référence, Lonergan dit qu’il n’y a aucune raison pour que Fury ne puisse pas être incité à apparaître au Bankwest Stadium de Sydney.

«Nous comprenons comment fonctionnent les offres TV. Nous l’avons déjà fait. Nous l’avons fait avec Jeff Horn et Manny Pacquiao. A l’époque, Pacquiao était le plus gros boxeur du monde et le plus cher.

«Nous l’avons fait fonctionner parce que nous avions le plus d’argent sur la table au monde. Alors Bob a pensé: «Qu’est-ce que tu fous, fais-le.»

HORAIRE COMPLET

Fury surfe sur la crête d’une vague depuis avoir frappé Deontay Wilder au MGM Grand le mois dernier.

Un combat de trilogie est sur les cartes pour juillet avant que Fury ne soit ensuite opposé à Dillian Whyte, sur ordre du World Boxing Council.

Bien qu’il soit lié à la lutte contre son rival britannique Anthony Joshua, ce blockbuster ne devrait pas avoir lieu en 2020.

Cela signifie que Joshua devra céder ou que le plan Opetaia le sera pour 2021.