Le prospect des poids lourds Amron Sands passe à 11-0 avec le triomphe de Saint-Domingue

L’espoir des poids lourds Amron «The Sandman» Sands est passé à 11-0 (9 KO) avec une victoire contre Cristian Galvez hier soir au Club Deportivo Calero à Saint-Domingue, en République dominicaine.

Le Sands de six pieds six pouces, né à Nassau, aux Bahamas, maintenant basé à Orlando, en Floride, est sorti agressivement, abandonnant Galvez au premier tour avec un crochet gauche.

Cependant, il s’est blessé au pouce gauche tout en bloquant un coup de poing plus tard dans le cadre et a dû changer de tactique. Promu par DiBella Entertainment et géré par Kevin Dever Sports Management, Sands a pompé son jab pour envoyer Galvez et l’a puni au corps chaque fois que son ennemi se rapprochait trop près.

Sur la distance de huit tours pour la première fois, Sands a remporté une décision unanime. Galvez, de Maimon, en République dominicaine, a maintenant 17-6 ans (15 KO).

Avant de devenir pro le 5 août 2017, Sands a accumulé un record de 40-3 en tant qu’amateur. Après avoir remporté l’argent à la Coupe indépendante 2014 en République dominicaine, Sands a déménagé en Floride et a commencé à s’entraîner à la Orlando Boxing Academy avec l’entraîneur-chef Buck Mitchell.

Il a également remporté la première place aux Championnats de boxe PAL de l’État de Floride 2015 et au Qualifier national de la ceinture de titre des promotions Sugar Bert 2016.