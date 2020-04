Le remarquable parcours de boxe du champion olympique de 1972 ‘Sugar’ Ray Seales

RINGSIDE 10/04/2020

Imaginez être le seul boxeur de votre pays à remporter une médaille d’or olympique, quelques jours seulement après le tristement célèbre massacre de Munich. Imaginez maintenant avoir remporté un remarquable 338 des 350 matchs amateurs, avoir combattu une trilogie en tant que professionnel avec “Marvelous” Marvin Hagler, être déclaré légalement aveugle dans les deux yeux (avoir l’artiste Sammy Davis, Jr. ramasser une facture médicale à six chiffres) , retrouvant la vue d’un œil, puis travaillant comme professeur d’élèves autistes pendant 17 ans.

“Sugar” Ray Seales a vraiment vécu une vie surréaliste, pour le moins, et il est toujours impliqué dans la boxe à l’âge de 67 ans, en tant qu’entraîneur à succès de boxeurs amateurs à Indianapolis.

Né à Saint Croix, sur l’île vierge des États-Unis, comme l’un des huit enfants d’une famille dont le père y était boxeur en tant que membre de l’équipe de l’armée américaine, Seales a commencé la boxe à l’âge de neuf ans. “J’ai trois frères et nous nous battons toujours les uns contre les autres”, a-t-il expliqué à propos de ses débuts en boxe. «Apprendre à boxer, pour moi, c’était se battre pour être le premier à manger. J’avais été touché à l’œil gauche en jouant au ballon chasseur et mon oncle, qui était stationné à Ft. Lewis (à Tacoma, WA), a dit à ma mère qu’il y avait un médecin spécial là-bas qui pourrait m’aider avec mes yeux. Mon père était stationné partout et en 1964, quand j’avais 12 ans, ma mère nous a transférés à Tacoma, Washington.

«J’avais de la boxe dans mon système. Je suis allé avec mes frères au Downtown Tacoma Boys Club, qui n’était qu’à un pâté de maisons de notre maison, et ma mère pouvait me regarder marcher de notre maison à la salle de sport et revenir. J’étais le premier à remporter un titre Golden Gloves. Je voulais être un gagnant et j’ai terminé avec 14 vestes (de champion). Je ne pouvais pas parler anglais. Je connaissais l’espagnol et parlais espagnol et anglais ensemble. Le premier mot que j’ai dit en anglais était box. Nous nous battions trois ou quatre fois par jour et nous avons construit le Tacoma Boxing Club. J’ai continué à avoir un record amateur de 338-12 et je suis dans la boxe depuis. “

Seales est devenu un champion, remportant les plus grands honneurs aux championnats nationaux de 1971 de l’AUA et de 1972 des Golden Gloves. À l’âge de 19 ans, Seales s’est enrôlé dans l’US Air Force, mais sa mère a appelé pour que Ray puisse participer aux Jeux olympiques de 1972 à Munich, en Allemagne.

Elle a réussi et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Et quand il est rentré des Jeux olympiques, on lui a dit qu’il n’avait pas besoin de se présenter à l’US Air Force, car il en avait fait assez en termes de service en tant que seul boxeur américain à remporter une médaille d’or.

Les Jeux olympiques de 1972, cependant, ont été éclipsés par le meurtre de 11 athlètes et entraîneurs israéliens, ainsi que d’un officier de police ouest-allemand au village olympique par des terroristes le septembre noir.

«Je venais d’avoir 20 ans», se souvient Seales. «La boxe était lourde quand nous y sommes allés. Certains membres de ma famille, mon entraîneur de Tacoma et son coéquipier (et deux fois olympien américain) Davey Armstrong étaient en Allemagne. Je ne savais rien au début. J’ai dû attirer l’attention de mes parents pour leur faire savoir de ne pas y aller, car il y avait des terroristes avec des mitraillettes dans le village olympique. J’étais le seul boxeur américain à se battre. »

Seales a battu le Bulgare Angjei Anghhelov, 5-0, dans le championnat des poids mi-moyens pour remporter une médaille d’or olympique, le seul membre de l’équipe américaine à le faire. Ses coéquipiers comprenaient Armstrong, Duane Bobick et les médaillés de bronze olympiques Jesse Valdez, Marvin Johnson et Ricardo Carreras.

Le dévouement de Sugar Ray Seales à USA Boxing est sans pareil », a déclaré Chris Cugliari, directeur des USA Boxing Alumni. «Sa fierté, son patriotisme et son dévouement à aider notre prochaine génération de champions sont ce qui fait de lui une figure si inspirante.»

Seales est devenu pro en 1973, remportant une décision unanime de 8 rounds sur Gonzalo Rodriguez à Tacoma. “Sugarman” a remporté ses 21 premiers combats professionnels, jusqu’à ce qu’il ait perdu une décision en 10 rounds contre un espoir 14-0 de poids moyen et futur Hall of Famer Marvin Hagler. Deux combats plus tard, Seales a combattu Hagler à Tacoma pour un match nul en 10 rounds (99-99, 99-99, 98-96).

“Tout le monde voulait une chance au médaillé d’or olympique”, a expliqué Seales. ” Je suis allé à Boston et nous nous sommes battus dans un studio de télévision (WNAC). Il faisait très froid là-dedans. Je frissonnais quand je suis monté sur le ring, Marvin en est sorti de sueur dégoulinante. Je savais que je perdais après avoir vu ça, mais je suis resté avec lui et j’ai parcouru la distance (10 rounds). J’avais des problèmes de gestion et trois mois plus tard, j’ai de nouveau combattu Hagler, mais cette fois à la maison à Tacoma. Je l’ai battu mais cela s’est terminé par un match nul en 10 rounds. Il sait que je l’ai battu! “

Seales a terminé sa trilogie avec Hagler, mais cinq ans plus tard, Hagler avait 42-2-1 et a été évité par la plupart des meilleurs poids moyens du monde. “J’étais le champion des poids moyens de l’USAA (United States Boxing Association) et de la Fédération nord-américaine de boxe (NABF) et Hagler devait gagner un titre pour décrocher un titre mondial”, a noté Seales. «J’ai perdu notre troisième combat au premier tour, mais c’est la seule chose montrée à la télévision dans nos trois combats. Nous étions deux gauchers, mais il est passé à la main droite et il m’a attrapé avec un crochet. J’ai été payé et ils lui ont acheté un combat pour le titre mondial. »

Seales a entraîné deux équipes amateurs différentes à Indianapolis au cours des 11 dernières années, remportant 10 championnats par équipes Golden Gloves, et il est toujours en charge de l’Indy de l’équipe IBG.

Après avoir pris sa retraite en 1984 après avoir souffert de rétines détachées dans les deux yeux, Seales a été présenté à Las Vegas à Sammy Davis, Jr. (photo ci-dessous), qui a payé la facture médicale de Seales à 100000 $ pour ses yeux endommagés. Davis avait perdu son œil gauche dans un accident de voiture de 1952

«Je suis enseignant», a conclu Seales. «Je vois la façon dont tant de boxeurs veulent se battre comme Floyd Mayweather. Leur tête est inclinée, ils ne peuvent pas lancer un coup. Je leur apprends à avoir le pied droit derrière le gauche (pour un boxeur droitier), et à marcher droit, pas incliné ou pointu. La pointe du talon, la pointe du talon à chaque fois que vous pivotez est votre position.

«Mon conseil pour les boxeurs qui espèrent participer aux Jeux olympiques de 2020 est de se concentrer sur ce que vous faites et d’écouter comment le faire. Ce que je veux vraiment faire, c’est entraîner l’équipe de boxe olympique des États-Unis en 2024. »