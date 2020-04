Le «roi du tigre» Mike Tyson a payé 10 000 $ pour «briser l’intimidation» de la «morve» de Gorilla

Nouvelles de boxe du monde 08/04/2020

Domaine Mike Tyson

L’ancien champion des poids lourds incontesté Mike Tyson voulait battre un gorille en cage dans un zoo après avoir vu l’animal intimider les autres.

Dans une vieille histoire régurgitée cette semaine, Tyson a également parlé de son affinité avec les tigres après la sortie de la série “Tiger King” sur Netflix.

On pouvait s’y attendre, les médias se sont replongés dans de vieilles nouvelles afin de lier la série à Tyson, simplement parce qu’il les possédait une fois dans sa maison de Las Vegas.

La situation a même été célèbre dans le film à succès “The Hangover” où Tyson a présenté le personnage de Zach Galifianakis Alan avec un seul coup de poing.

Expliquant son histoire de gorille il y a des années, Tyson a déclaré: «J’ai payé un employé du zoo de New York pour le rouvrir juste pour moi et Robin (Givens, ancienne épouse et gestionnaire de fonds).

«Lorsque nous sommes arrivés à la cage des gorilles, il y avait un gros gorille à dos argenté qui intimidait tous les autres gorilles.

«Ils étaient si puissants mais leurs yeux étaient comme un enfant innocent.

«J’ai offert au préposé 10 000 $ pour ouvrir la cage et laisser briser la boîte de morve du dos argenté. Il a refusé. “

TIGER KING

Sur sa fascination pour le tigre, Tyson a ajouté: «J’en avais trois chez moi.

“Voici comment c’est arrivé. J’étais en prison. Je parlais à un de mes amis à qui j’avais acheté des voitures exotiques.

«Il disait qu’un ami qu’il connaissait lui devait de l’argent.

“Et il a dit:” S’il ne me paie pas d’argent, je vais prendre certaines de ces voitures. Échangez-les contre des animaux. »

“J’ai dit:” Quel genre d’animaux? “Il a dit:” Des chevaux et des trucs. Mike, ils ont aussi de jolis tigres et des lions. Si vous en aviez un, ce serait tellement cool. »

«J’ai dit:« Ouais, ce serait vrai. Pourquoi ne m’en commandez-vous pas deux? Je m’en vais dans quelques mois. »

«Alors, quand je suis sorti, je suis rentré à la maison et j’avais deux petits.»

Lors d’une attaque de tigre signalée dans son manoir, Tyson a conclu: «Quelqu’un a sauté par-dessus ma clôture où se trouvait le tigre et a sauté dans son habitat et a commencé à jouer avec le tigre.

“Et le tigre ne connaissait pas la dame donc c’était un grave accident.”

Tiger King est maintenant disponible sur Netflix. Une histoire de la façon dont l’ancien propriétaire du zoo Joe Exotic a été condamné à 18 ans pour avoir comploté le meurtre de Carole Baskin.