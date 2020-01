Le script Trevorrow ‘Star Wars’ est-il meilleur que ‘Rise of Skywalker’?

Si Star Wars: The Rise of Skywalker avait reçu de bonnes critiques, ravi la plupart des fans de la franchise ou battu des records au box-office, nous n’entendrions probablement pas de rumeurs sur la façon dont cela aurait pu se passer. Il n’a pas fait ces choses, et donc la base de fans désaffectée de Star Wars a vu ses croûtes arrachées par des récits alléchants et non confirmés de ce à quoi le film aurait pu ressembler entre différentes mains. Plus tôt ce mois-ci, un rapport non étayé d’un rédacteur de r / saltierthancrait, qui citait une source anonyme sur le plateau, a détaillé les différences entre le film final et une prétendue coupe originale du réalisateur J.J. Abrams. La coupe Abrams, qui était censée être beaucoup plus longue que la sortie en salles éventuelle – compatible avec des rapports distincts et crédibles sur le matériel laissé sur le sol de la salle de coupe – aurait commodément résolu bon nombre des plaintes courantes du subreddit concernant le film. Le rapport a mis la responsabilité sur Disney pour avoir insisté sur «plus de service aux fans, moins de controverse», tordant le couteau dans une blessure émotionnelle ouverte.

On aurait pu penser que les visions des épisodes IX alternatifs se termineraient là, mais non, il y en a un autre. Lundi, un article a fait surface à r / StarWarsLeaks, le subreddit où une ventilation du script du vrai The Rise of Skywalker est apparue des mois avant la sortie du film (avec des captures d’écran divulguées de la confrontation finale entre un Palpatine en robe rouge et le ” Duo de dyades forcées de Rey et Ben). La publication, qui comprenait une balise «Rumeur sauvage», a notifié à la communauté une vidéo YouTube publiée lundi par le cinéaste Robert Meyer Burnett, qui a affirmé avoir obtenu une copie d’une première ébauche du scénario de l’épisode IX par le scénariste / réalisateur d’origine. Colin Trevorrow et co-écrivain Derek Connolly. Burnett, qui a peut-être sacrifié des Bothans pour nous apporter ce scoop, a révélé certains des principaux points de l’intrigue supposés du scénario, qui ont été rassemblés par l’utilisateur de Reddit Lollifroll. Trevorrow et Connolly auraient été remplacés parce que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’était pas satisfaite de leurs ébauches, de sorte que la fuite aurait présenté une image de la direction dans laquelle Disney avait décidé de ne pas aller, invitant à des comparaisons avec l’histoire de The Rise of Skywalker.

En d’autres termes, je suis sur le point de décomposer un récapitulatif Reddit d’un résumé YouTube d’une première ébauche d’un scénario qui peut ou non exister (bien que Britt Hayes du Club A.V. ait rapporté qu’elle a confirmé sa véracité avec une deuxième source). Internet est un endroit étrange et merveilleux.

N’oubliez pas que le brouillon serait daté du 16 décembre 2016, 11 jours avant le décès de Carrie Fisher. Il aurait dû changer à la suite de son décès, et il aurait probablement évolué à d’autres égards entre décembre 2016 et septembre 2017, quand Abrams a remplacé Trevorrow (à la suite d’une tentative ratée de retouche par un autre écrivain, Jack Thorne) . Et avant de vous investir trop dans le film qui aurait pu l’être, rappelez-vous que Trevorrow est l’homme qui a fait Le Livre d’Henry et Connolly cowrote Monster Trucks. Leurs enregistrements ne sont pas parfaits, et si nous pouvions invoquer cet autre épisode IX d’entre les morts, nous pourrions nous retrouver avec une monstruosité de patte de singe qui ferait ressembler The Rise of Skywalker à l’Empire contre-attaque.

Reconnaissant toutes ces mises en garde – et la préoccupation générale que cela puisse être un canular, auquel cas nous critiquons la fan fiction – voici ce que nous pouvons dire. Si The Rise of Skywalker vous insatisfait pour les mêmes raisons générales qu’il a laissé tomber beaucoup de son public – son recyclage rigide du passé, la façon dont son intrigue le mettait en désaccord avec The Last Jedi, sa réticence à permettre une ambiguïté morale ou une réinvention de la Force – alors vous trouverez probablement beaucoup de choses à propos du prétendu plan de Trevorrow. Il n’y a aucun moyen de savoir si ce plan aurait conduit à un film satisfaisant, mais les grands traits donnent l’impression que le brouillon rejeté aurait évité certains des principaux faux pas de The Rise of Skywalker.

Dans une interview à la fin du mois dernier, le collaborateur d’Abrams Chris Terrio, qui a coécrit le scénario de The Rise of Skywalker après la sortie de Trevorrow, a déclaré que lui et Abrams avaient commencé leur script à partir de zéro, et que toutes les similitudes avec le script rejeté de Trevorrow se seraient produites par coïncidence. . Ce commentaire s’accorde avec les fuites de Burnett, qui n’ont que quelques points d’intrigue en commun avec l’épisode IX que nous connaissons.

Le titre de Trevorrow pour le dernier film de la saga Skywalker était Duel of the Fates, apparemment une référence à la fois au classique de John Williams qui accompagne la bataille du sabre laser à la fin de La menace fantôme et au conflit entre Kylo Ren et Rey, qui le film aurait placé sur une trajectoire de collision climatique.

Le crawl d’ouverture de Duel of the Fates décrit un scénario qui ne semble pas si différent de la situation au début de The Rise of Skywalker:

L’emprise de fer du PREMIER ORDRE s’est propagée jusqu’aux confins de la galaxie. Seules quelques planètes dispersées restent inoccupées. Les actes de trahison sont passibles de la peine de mort.

Déterminé à étouffer une agitation croissante, le chef suprême KYLO REN a réduit au silence toutes les communications entre les systèmes voisins.

Dirigée par le général LEIA ORGANA, la Résistance a prévu une mission secrète pour empêcher leur anéantissement et ouvrir la voie à la liberté …

À partir de là, cependant, les deux divergent considérablement. Voici les faits saillants: Palpatine ne revient pas d’entre les morts. Rey n’est vraiment personne, du point de vue de son arbre généalogique: elle n’est pas issue de parents ou grands-parents célèbres. La grande bataille se déroule sur Coruscant, capitale de l’Ancienne République et de l’Empire, que le Premier Ordre a occupée. La Résistance bat le Premier Ordre, Leia vit et Rey surpasse Kylo, ​​qui meurt sans être racheté.

Maintenant pour quelques détails. Selon Burnett, Duel of the Fates aurait commencé par un raid de résistance sur la planète industrielle de Kuat, où l’Ancienne République et l’Empire ont construit leurs navires de guerre. Bien que les pillards – y compris Rey, Rose, Finn, Poe et BB-8 – ne parviennent pas à saboter les chantiers navals, ils réquisitionnent un Star Destroyer et s’échappent. Pendant ce temps, Kylo est sur Mustafar, à la recherche d’une relique Sith, comme il le fait (très brièvement) au début de The Rise of Skywalker. La relique est un holocron Sith, pas un wayfinder, et elle contient un enregistrement de Palpatine, qui a laissé ses derniers voeux pour Dark Vador sous forme holographique. Si Luke tuait Palpatine, Vader devait emmener Luke pour apprendre de Tor Valum, l’ancien professeur de Palpatine.

Rey, qui a assemblé son propre sabre laser – un hybride à double lame de son bâton et le sabre fêlé de Luke – apprend aussi des anciens: les textes sacrés Jedi qu’elle a pris d’Ahch-To la font basculer vers un système de communication, ou «Balise de force» », Sous l’ancien temple Jedi de Coruscant. La balise peut envoyer un signal à 50 planètes, et parce qu’elle est basée sur une technologie ancienne, la panne de courant du Premier Ordre ne peut pas l’arrêter. Tout au long de tout cela, le fantôme de Luke Force Force entraîne Rey (qui a du mal à se réconcilier avec sa lignée pas si spéciale) et alterne entre narguer Kylo et essayer de le ramener à la lumière.

Après cela, la Résistance se sépare. Une équipe, composée de Rose, Finn, R2-D2 et C-3PO, se rend à Coruscant pour essayer d’allumer la balise. Une autre équipe, composée de Rey, Poe et Chewbacca, va ailleurs pour consulter quelqu’un sur le bon chemin pour Rey. (Cette partie est assez vague.) Kylo – qui se débarrasse du masque de Vador et abandonne son ancienne idole, en disant: «Vous avez permis à l’amour de brouiller votre jugement» – affronte et s’entraîne avec Tor Valum, qui se révèle être un Lovecraftien grincheux. , Étranger de 7 000 ans. (Dans le cadre de cette formation, Kylo duels une vision de Vader, à la Luke sur Dagobah.) La première équipe de résistance réussit à allumer la balise, et Leia demande à Lando de prendre le contrôle des forces qui répondent au signal. Ces forces se rassemblent sur Coruscant, organisant une bataille dans l’espace et sur terre, tandis que Finn, R2 et 3PO déclenchent un soulèvement citoyen autour du QG du Premier Ordre. (Rose, qui a été capturée et torturée par le Premier Ordre, se libère d’une manière ou d’une autre.) Pour une raison quelconque, Chewie fait voler une X-wing dans la bataille, ce qui serait un ajustement serré. Les bons gagnent.

Alors que la Résistance affronte le Premier Ordre, Kylo et Rey se rencontrent sur Mortis, un royaume mystique introduit dans The Clone Wars qui est étroitement lié aux origines et à la vraie nature de la Force. Au cours de leur confrontation, ils extraient l’énergie de Force les uns des autres. Kylo révèle qu’il a tué les parents de Rey à la demande de Snoke. Rey le domine, et bien que les fantômes de la force de Luke, Yoda et Obi-Wan essaient de le sauver, il est «éteint». Oh, et Han Solo apparaît et parle à Kylo à un moment donné du film, vraisemblablement dans une montée de Vision Skywalker – esque.

C’est beaucoup à prendre en compte, et sans lire le script, il est difficile de tout assembler. Bien qu’il soit bienvenu que Rose ne soit pas mise à l’écart comme elle l’était dans The Rise of Skywalker, on ne sait pas quel rôle joue le Star Destroyer volé, et certaines des missions secondaires semblent pouvoir être des distractions de type Canto Bight. On ne sait pas non plus ce que Tor Valum a fait pendant tout ce temps, ni comment sa présence se rapporte à la règle des Sith à deux ou à la trame de fond existante de Palpatine en tant qu’apprenti de Dark Plagueis. Nous ne savons pas non plus pourquoi Snoke aurait dit à Kylo de tuer les parents de Rey s’ils n’étaient pas des VIP, ni dans quelle mesure Rey fusionne les côtés lumineux et obscurs de la Force dans un équilibre non binaire durable.

Cela dit, cela ne ressemble pas à un remake de Return of the Jedi: il n’y a pas de Palpatine (inexplicablement vivant), pas d’étoile de la mort, pas de nouvelle super-arme technologique et aucun Skywalker capricieux sauvé du côté obscur. L’accent reste sur les conflits établis dans la trilogie suivante: Kylo vs Rey, First Order vs. Resistance. Et Rey a des origines modestes, ce qui aurait conduit à moins de déconnexion entre The Last Jedi et Duel of the Fates.

Burnett fait également allusion à un dialogue qui s’attaque aux zones grises plutôt que par défaut de sombre à clair. Comme Rey aurait dit à Luke: «Balance? L’obscurité étouffe la lumière, la lumière éteint l’obscurité. Encore et encore. Comment est cet équilibre dans la force? »Bonne question! Rey continue de remettre en question les enseignements de Luke, remarquant: «Ainsi dit mon maître et son maître avant lui. Mille maîtres, tellement désireux de nous dire comment vivre. »Dans The Rise of Skywalker, les« mille générations »de Jedi donnent à Rey son pouvoir. Ici, ce sont des liens qu’elle doit rompre pour lui apporter un équilibre durable. Dans le même esprit, Leia aurait dit à Rey: “Tu n’es pas comme mon père ou mon frère. Tu es nouveau. … Votre histoire n’est écrite par personne d’autre. “

C’est potentiellement excitant, et peut-être effrayant pour Disney, si la société était déterminée à ne pas déstabiliser le statu quo de Star Wars. Mais au-delà de gagner de l’argent, quel est l’intérêt de créer une trilogie qui ne dit pas quelque chose de nouveau? Comme décrit, Duel of the Fates n’aurait pas déprécié la trilogie originale en ressuscitant Palpatine. Cela aurait démocratisé la représentation de la série sur la façon dont les héros surgissent. Il aurait soulevé des questions incitant à la réflexion sur la Force et refusé de fournir les mêmes vieilles réponses. Et cela aurait expliqué pourquoi la fin de l’épisode IX entraînerait une paix plus durable que la fin du retour des Jedi. Le film hypothétique de Trevorrow n’a peut-être pas été à la hauteur de la promesse du scénario. Mais qu’il soit réel ou non, le message du script présumé démontre plus clairement que Disney pourquoi nous avions besoin de nouveaux films.

Il est quelque peu suspect que ce script divulgué concerne autant de décisions les plus conflictuelles de The Rise of Skywalker. C’est peut-être un indice que ce n’est rien de plus que la réalisation des souhaits. Là encore, il ne serait pas choquant d’apprendre que Trevorrow voulait prendre la trilogie dans cette direction: à bien des égards, l’histoire décrite par Burnett ferait un suivi plus logique de The Last Jedi que The Rise of Skywalker. . Si c’est authentique – et s’il y a du vrai dans la fuite précédente sur la coupe d’Abrams – alors il est possible que Disney ait aggravé The Rise of Skywalker en cours de route. Et si c’est une fabrication, cela reflète toujours quelque chose de réel: le désir de nombreux fans de Star Wars pour une finale différente de celle que Disney a livrée.