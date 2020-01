Le Split-T ajoute des cruiserweight invaincus à ses rangs

RINGSIDE 09/01/2020

Split-T Management a signé un contrat de gestion avec le cruiserweight invaincu Brandon Glanton.

Glanton de Riverside, en Californie, a un dossier de 11-0 avec neuf KO. Glanton est formé par Jason Jones.

Glanton, 27 ans, a commencé la boxe à l’âge de 21 ans alors qu’il travaillait dans un K-Mart et son collègue Corey Wilson, qui était un combattant MMA professionnel, a conduit Brandon au gymnase.

Glanton a joué deux ans au football universitaire à Albany State en tant que défenseur et joueur de nez.

Glanton se décrit comme un combattant sous pression. «Je suis dur avec beaucoup de ténacité. J’ai une bonne vitesse et puissance de la main. Je veux faire sauter ces combattants par dessus la corde supérieure. J’ai de bonnes bagues intelligentes et je sais comment me déplacer sur le ring. La pression fait exploser les tuyaux », a déclaré Glanton.

Le record amateur de Glanton était de 44-6 et il a remporté deux tournois nationaux de qualification pour l’équipe olympique américaine et a pris la 3e place aux essais olympiques des États-Unis.

Glanton est devenu professionnel le 6 mai 2017 avec un arrêt de 1er tour sur Willie Kyles, et vient de s’arrêter sur un 3ème tour sur Jose Humberto Corral.

«Je suis ravi de signer avec Split-T Management. J’ai eu l’occasion de signer avec Split-T Management parmi les amateurs, mais j’étais naïf à propos de la boxe, donc je n’ai signé avec aucun manager. Lorsque j’ai commencé à comprendre l’entreprise, j’ai rappelé Dave McWater et nous avons conclu un accord. Je vois ce que font Split-T Management et leurs combattants et je voulais faire partie de l’équipe », a déclaré Glanton.

«Brandon est une formidable perspective avec un grand style professionnel et une grande puissance. Je vois de grandes choses de lui à l’avenir et il participera à de très gros combats », a déclaré McWater.

Glanton est titulaire d’un diplôme universitaire en administration des soins de santé de l’État d’Albany.