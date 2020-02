Le super poids moyen Aslambek Idigov affrontera Ryan Ford le 21 février

RINGSIDE 12/02/2020

WBO # 6, le super poids moyen Aslambek «The Hulk» Idigov sera de retour le vendredi 21 février au Dynamo Palace of Sports de Krylatskoye, Moscou.

Invaincu Idigov (17-0, 7 KO) de Grozny, en Russie, affrontera Ryan “The Real Deal” Ford d’Edmonton (Alberta) (17-5, 12 KO) dans une bataille de 10 rounds sur l’événement de boxe d’Akhmat Promotion Company empilé avec -le talent russe à venir.

Cette nuit sera également invaincu le champion russe des super-welters Islam “The Sniper” Edisultanov (9-0, 6 KOs) vantant la bataille des droits contre son compatriote Evgeny Terentiev (15-2, 7 KOs) dans l’événement principal, ainsi que le pouvoir- poinçonnage des poids lourds Apti Davtaev (19-0-1, 18 KOs) affrontant également invaincu John Napari d’Accra, Ghana (21-0, 15 KOs).

À 17-0 et avec un classement mondial, Idigov se rapproche rapidement des types de combats qu’il espérait quand il a signé avec Salita Promotions et a déménagé à Détroit pour s’entraîner avec SugarHill Steward au Kronk Gym.

«Je me suis entraîné très dur à Détroit et j’apprends chaque jour davantage», a déclaré Idigov. «Je suis devenu plus fort et plus rapide que jamais avant de travailler avec SugarHill. Peu importe qui est mis devant moi. Hulk les brisera tous. »

Le promoteur Dmitriy Salita dit que l’Idigov, qui ne cesse de s’améliorer, envisage un grand 2020.

“Avec tout son travail acharné, Aslambek est en train de devenir l’un des meilleurs prétendants au super poids moyen au monde”, a déclaré Salita. «Il a grandi à pas de géant avec chaque camp d’entraînement. J’attends avec impatience une autre grande performance le 21 février et une très grande année dans l’ensemble pour sa carrière. »