Le super-welter allemand invaincu Abass Baraou rejoint Adam Booth

RINGSIDE 10/03/2020

Abass Baraou (9-0, 6 KOs) s’est associé au célèbre entraîneur britannique Adam Booth alors que la star allemande des super-moyens cherche à réaliser ses ambitions de champion du monde.

Booth, qui a récemment ouvert son nouveau gymnase de boxe à Surrey, s’est forgé une formidable réputation en tant que l’un des meilleurs entraîneurs du sport ayant formé de nombreux champions du monde, dont David Haye, George Groves et Ryan Burnett.

Baraou était le dernier en action le 25 janvier où il a gagné avec une victoire au quatrième tour sur Abraham Juarez, et aura Booth dans son coin pour la première fois quand il sera à la une du prochain événement de l’équipe Sauerland à Hambourg le 4 avril.

Sous la tutelle de Booth, Baraou espère s’appuyer sur une année 2019 réussie qui a vu le joueur de 25 ans remporter le titre WBC International Super Welterweight, remporter des victoires sur deux anciens champions du monde, faire ses débuts internationaux à Dubaï et sceller une année réussie avec une victoire d’arrêt à l’O2 de Londres sur l’undercard de la finale de la Super Boxe Super Légère World Boxing Super Series.

Baraou s’entraîne actuellement aux côtés de l’écurie de Booth, des candidats passionnants, dont Josh Kelly, Michael Conlon et Harlem Eubank.

«Je me sens vraiment en confiance avec Adam et j’aime vraiment le travail. Nous travaillons très bien ensemble et j’aime être ici », a déclaré Baraou. «J’ai trouvé un nouveau défi avec Adam et je l’aime vraiment. Il me montre comment utiliser mes armes.

“J’apprends et j’aime travailler avec tout le monde dans le gymnase”, a poursuivi Baraou. «On dirait que tout le monde collent les uns aux autres et s’entraident et il y a une belle énergie ici. Je suis vraiment content d’être ici parce que j’ai trouvé une nouvelle façon de voir la boxe et j’aime vraiment ça. Je suis également enthousiasmé par l’avenir et ce qu’il va apporter. “

Booth a également été impressionné par l’attitude et l’application du candidat allemand.

“C’est une joie de travailler avec lui”, a déclaré Booth. «Il était médaillé d’or européen et bronze mondial, donc vous savez qu’il a obtenu une note compétitive de la part des amateurs. Il s’est également battu avec Josh Kelly et quelques autres gars et il est vraiment impressionné.

«J’ai été impressionné par son approche mentale, il est composé des bonnes choses. Il est très intelligent et très fort. ” Continué Booth. «Nous apprécions ce que nous faisons, l’entraîneur ne peut tirer le meilleur parti d’un combattant que lorsqu’il comprend un combattant et nous en sommes à ce stade où je découvre déjà des choses qui pourraient fonctionner à un très haut niveau. Je suis surexcité.”

Le promoteur de Baraou, Nisse Sauerland, pense que Booth convient parfaitement à son combattant et le verra continuer son voyage vers les échelons supérieurs du sport.

“Adam Booth est l’un des meilleurs entraîneurs du monde”, a déclaré Sauerland. «Son style et sa philosophie s’accordent parfaitement avec Abass, qui donnera tout ce qu’il a pour s’assurer qu’il arrive au sommet. Nous sommes ravis de voir ces deux-là devenir une équipe! »

Baraou revient sur le ring le 4 avril au Work Your Champ Arena de Hambourg avec le soutien principal de Denis Radovan (13-0-1, 6 KO). Sophie Alisch, 18 ans (5-0, 1 KO) est également en action alors que le prodige de la boxe cherche à s’appuyer sur une fantastique première année. Les défis de James Kraft (17-0-1, 9 KO) défient Dimitar Tilev (11-0, 7 KO) pour le titre IBF Junior World Super Middleweight et d’autres annonces seront faites sous peu.

Toute l’action sera retransmise en direct sur SPORT1 en Allemagne.