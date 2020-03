Le Temple de la renommée de la boxe repousse la classe 2020 jusqu’en 2021 en raison d’un coronavirus

Publié le 30/03/2020

Par: Hans Themistode

Atteindre le Temple de la renommée est l’objectif de chaque athlète.

Peu importe le sport dont vous parlez, l’objectif final est toujours le même. Dans le sport de la boxe, se rendre au Temple de la renommée est au-delà de l’importance. Gagner des titres mondiaux et revendiquer une place sur la liste livre pour livre est super. Mais ils n’ont pas de sens en comparaison.

Atterrir une place dans la salle, marque officiellement le statut de combattant comme un grand de tous les temps. Et la classe 2020 de cette année avait fait exactement cela au cours de leur carrière.

La classe chargée qui contient des noms tels que l’ancien champion du monde de deux divisions Bernard Hopkins, la titlist de trois divisions Shane Mosley, la championne de quatre divisions Juan Manuel Marquez, l’ancienne titulaire de la ceinture féminine Christy Martin et les promoteurs Lou DiBella et Kathy Duva devaient être intronisés en juin 2020. Maintenant, cependant, ils devront attendre un peu plus longtemps car le Coronavirus a officiellement reculé sa date d’induction.

La classe 2020 sera désormais intronisée en 2021. Quant à la classe 2021, elle sera également intronisée lors de ce qui est décrit comme une double cérémonie.

“En combinant les célébrations des classes d’initiation de 2020 et 2021, le Temple de la renommée peut honorer les intronisés avec toutes les cloches et les sifflets pour lesquels le Week-end du Temple de la renommée est connu”, a déclaré le directeur exécutif du Temple de la renommée, Edward Brophy.

“En honorant les deux classes lors d’un week-end d’initiation unique en son genre, le Temple de la renommée sera en mesure de rassembler toutes les combinaisons gagnantes pour les intronisés, les fans et tout le sport de la boxe.”

Les nouveaux intronisés au Temple de la renommée sont toujours mémorables. Mais la classe 2020 est l’une des meilleures de tous les temps.

Tout au long des 23 années de carrière de Shane Mosley, il a accompli à peu près tout ce qui était humainement possible. En 1998 et 2000, Mosely a été élu combattant de l’année. Il a suivi cela avec des classements consécutifs en 2000 et 2001 comme le meilleur combattant livre pour livre au monde par le magazine The Ring. Mosley a également remporté sa juste part de grands combats. Son curriculum vitae comprend deux victoires contre Oscar De La Hoya, Fernando Vargas, Luis Collazo et Antonio Margarito.

Au cours de toute autre année, Mosley serait considéré comme le prix principal. Mais avec l’ancien champion incontesté des poids moyens Bernard Hopkins également sur la liste, Mosley se fera un plaisir de jouer le deuxième violon.

S’il y a un combat que les boxeurs ne peuvent pas gagner, c’est contre Father Time. Mais Hopkins lui a peut-être donné la première perte de sa carrière.

Oubliez le record de 20 défenses de titre établies par Hopkins dans la division des poids moyens. Ignorez également son curriculum vitae ridicule qui comprend des victoires sur Jean Pascal, Roy Jones Jr, Antonio Tarver, Oscar De La Hoya et Felix Trinidad.

Regardez simplement son autre succès. Hopkins à 48 ans, détient le record du plus ancien combattant à remporter un titre mondial. Quand il a finalement décidé de l’appeler carrière à l’âge de 51 ans, cela n’aurait surpris personne s’il avait décidé de changer de cap et de continuer. Le champion des deux divisions s’est maintenu en forme toute l’année. À cause de cela, il était presque impossible de battre à son apogée.

La classe du Temple de la renommée 2020 est l’une des plus mémorables de la mémoire récente. Mais à ce stade, ils devront attendre un an avant de recevoir le plus grand honneur de leur carrière.