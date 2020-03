Le timing de votre apport alimentaire peut faire la différence

RINGSIDE 23/03/2020

Bien que ce que nous mangeons puisse avoir un impact significatif sur nos sentiments, le moment où nous mangeons est tout aussi important. Souvent, les faibles niveaux d’énergie que les gens ressentent tout au long de la journée sont le résultat d’un mauvais horaire de repas.

Par exemple, les habitudes alimentaires qui impliquent de sauter des repas peuvent contribuer à des sautes d’humeur en provoquant des fluctuations du taux de sucre dans le sang.

La restriction alimentaire peut entraîner une frénésie alimentaire, des réponses émotionnelles plus importantes, une faible concentration, une augmentation du stress et une baisse générale du bien-être.

Il a été démontré que la dépression se développe chez les personnes souffrant de troubles de l’alimentation qui restreignent fréquemment la nourriture. La meilleure façon d’alimenter votre corps est d’espacer les repas et les collations de 3 à 4 heures et de choisir une source saine de protéines et de glucides à chaque repas.

ChooseMyPlate.gov offre un aperçu des différents composants qui composent un régime alimentaire sain. Consultez le lien pour vous assurer d’obtenir une variété d’aliments sains pour un corps et un esprit sains.

La prochaine fois que vous mangerez, faites attention à ce que vous ressentez après. Peut-être que vous commencerez à remarquer que vous êtes de meilleure humeur et que vous avez plus d’énergie après avoir mangé un repas sain. N’oubliez pas de manger une variété d’aliments et d’espacer vos repas et collations tout au long de la journée.