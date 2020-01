Le titre national oppose le destin de LSU à la dynastie de Clemson

Le football universitaire a la réputation d’être fou et d’être le sport dans lequel tout peut arriver. Mais la vérité est qu’aucun sport n’est plus complètement conçu pour maintenir un pouvoir compétitif parmi l’élite. Le plus grand bouleversement de tous les temps du football universitaire est soit un match disputé pendant la première semaine de la saison, soit un match disputé entre des équipes qui avaient déjà été éliminées pour un championnat national. En dépit d’avoir quatre fois plus d’équipes que la NFL, la FBS a produit moins de champions différents ce siècle. Il n’y a pas de projet pour distribuer des joueurs de qualité aux mauvaises équipes, et aucun système de salaire qui permet aux mauvaises équipes d’attirer des stars avec beaucoup d’argent. Le College Football Playoff est la plus petite post-saison de tous les grands sports américains, et il a d’abord été critiqué pour avoir trop d’équipes. La NBA, la WNBA, la LNH et la MLB ont toutes eu des champions pour la première fois l’an dernier, et la NFL en avait un il y a deux ans; le football universitaire, quant à lui, n’a pas eu de champion pour la première fois depuis que Steve Spurrier et la Floride ont tout gagné après la saison 1996.

C’est un sport conçu pour des équipes qui ressemblent à Clemson. Il y a quelques années, l’entraîneur-chef des Tigers, Dabo Swinney, a décidé qu’il n’aimait pas perdre, alors son programme a tout simplement cessé de le faire. Clemson a remporté le titre national en janvier 2017 derrière une performance sans précédent de Deshaun Watson. Watson est parti pour la NFL et a été bientôt remplacé par un espoir quart-arrière encore mieux noté, Trevor Lawrence. Lawrence a remporté un championnat en janvier 2019 et a maintenant les Tigers au bord de leur troisième titre en quatre ans avant le match lundi soir. Lorsque Lawrence quittera le campus, il sera remplacé par DJ Uiagalelei, un passeur cinq étoiles consensuel. Clemson a remporté 29 matchs consécutifs dans un sport qui compte de 12 à 15 saisons. Sa classe de recrutement 2020 est considérée par certains experts comme la meilleure à ce jour.

LSU, l’adversaire de Clemson lundi, n’a pas toujours participé aux championnats. La seule fois où LSU a participé à la chasse au titre national, c’est lorsque le championnat se joue à la Nouvelle-Orléans. Le match pour le titre a eu lieu à la Nouvelle-Orléans à trois reprises depuis 2000; LSU a joué dans ces trois matchs, qui étaient également ses trois seules apparitions au titre au cours de cette période. Le match de lundi contre Clemson marquera la quatrième participation du LSU au championnat national à la Nouvelle-Orléans. Les entraîneurs de LSU ont changé, mais sa capacité étrange à revenir ici, et seulement ici, ne l’a pas été. Ce n’est pas un talent; c’est magique.

À l’approche de la saison, il semblait que le quart-arrière du LSU Joe Burrow maintiendrait la tradition de médiocrité du programme sous le centre, et que l’entraîneur-chef Ed Orgeron perpétuerait une séquence de défaites contre l’Alabama qui remontait au premier mandat du président Obama. Les deux étaient rechapés: Burrow était un transfert qui ne pouvait pas gagner le poste de départ à Ohio State et semblait peu impressionnant lors de son premier tour de table en tant que démarreur de LSU, et Orgeron était un échec chez Ole Miss qui, avant 2016, n’avait pas tenu tête travail d’entraîneur depuis plus d’une décennie. Bien sûr, LSU avait déjà remporté des championnats, mais il n’en avait pas remporté un en 12 ans. Cela pourrait aussi bien être un millénaire dans un sport qui donne aux joueurs cinq ans d’éligibilité, des sommets.

Mais Joey, un homme aux manières douces, s’est transformé en Throwverlord du football universitaire, un héros dominant qui a battu des records en route pour remporter le trophée Heisman par la plus grande marge de ses 84 ans d’histoire. Orgeron a pleinement exploité ses pouvoirs en tant que dieu cajun de l’énergie, sa voix devenant en quelque sorte plus profonde et plus puissante chaque jour qui passe. Je l’ai entendu parler samedi, et la force de l’introduction de «MORNIN» de l’entraîneur O a fait exploser ma gueule de bois à la Nouvelle-Orléans dans le deuxième étage d’une arène locale de basket-ball universitaire. Il n’a pas parlé dans le microphone placé devant son podium, et pourtant personne n’a raté un mot. LSU a ouvert le mois de décembre en classant l’équipe classée quatrième au pays de 27 points; quelques semaines plus tard, il a mis en déroute la nouvelle équipe classée quatrième au pays par 35.

Le choc de lundi contre les Tigres donnera aux deux écoles la possibilité de laisser leurs marques dans le sport de différentes manières. Clemson peut revendiquer sa position comme l’une des puissances dominantes du football universitaire. LSU peut clôturer l’une des saisons les plus grandes et les plus improbables de l’histoire.

Swinney serait heureux si cette histoire détruisait Clemson. Il a militarisé le manque de respect contre son programme, apparemment en balayant le globe pour trouver des preuves que quiconque reste sceptique à l’égard de ses Tigres. Cette année, Swinney avait beaucoup de carburant pour son feu. Clemson a obtenu une fiche de 15-0 la saison dernière, la première équipe à le faire en 121 ans. Il a ramené son joueur le plus précieux et a ouvert 13-0… seulement pour chuter dans le classement du premier au troisième.

Il y avait des raisons à cela. En septembre, les Tigers ont failli perdre face à une équipe inédite de Caroline du Nord qui a à peine réussi à battre un record de .500. Ils n’ont évité la défaite qu’en faisant un arrêt de dernière minute sur une conversion en deux points. Lawrence a eu du mal à sortir de la porte, lançant huit interceptions lors des sept premiers matchs de Clemson après n’en avoir lancé que quatre toute la saison dernière. Le calendrier de l’équipe ne lui a pas non plus donné de chances d’impressionner. La domination écrasante de Clemson sur l’ACC a apparemment épuisé la volonté de chacun des adversaires de sa ligue de vivre.

Mais il devient de plus en plus difficile de fournir à Swinney le manque de respect dont il a besoin, car Clemson a prouvé à fond son excellence. En dehors de cette peur de la Caroline, la victoire la plus proche du programme de l’ACC a été décidée par 31 points. La dernière interception de Lawrence a eu lieu à la mi-octobre. Clemson s’est remis d’un déficit de 16-0 dans le Fiesta Bowl contre l’Ohio State, et Lawrence a effectué le plus long parcours de sa carrière et a conçu un touché victorieux dans les deux dernières minutes.

Si Clemson gagne lundi, ce sera le troisième titre national de l’école en quatre ans. Seules trois équipes à l’époque du sondage AP ont remporté trois titres en quatre ans, ce qui signifie que ce groupe pourrait se distinguer de tous, sauf le niveau le plus exclusif de l’élite du football universitaire. Avant la saison dernière, il semblait que l’Alabama était le roi incontesté du sport, ayant remporté cinq championnats sous Nick Saban avec une séquence de trois sur quatre de 2009 à 2012. Puis 44-16 se sont produits, ce qui était une éviscération qui a apparemment tout changé. Cette saison, l’Alabama a raté les séries éliminatoires et Clemson est resté invaincu et a finalement dépassé Bama dans le classement de recrutement. J’ai pu voir Clemson remporter des titres sous Swinney en 10 ans; Je soupçonne que le meilleur espoir de l’Alabama de remporter des titres dans les années 2030 (lorsque Saban aura 78 ans) serait que le Tide embauche le diplômé de Bama Swinney, bien que cette décision semble devenir moins probable à chaque triomphe de Clemson. Si Clemson gagne lundi, il ne partagera même plus le statut de meilleur chien. Il sera seul au sommet du football universitaire.

Mais je suis d’accord avec le consensus général selon lequel LSU a été la meilleure équipe cette saison. Il est classé plus haut dans tous les sondages, dans des métriques avancées comme SP + et dans cinq des six formules utilisées dans les anciens classements BCS. Lundi matin, les cotes de Las Vegas ont inscrit LSU parmi leurs favoris à 5,5 points.

Il est facile de voir pourquoi. L’adversaire le plus difficile de Clemson en saison régulière, Texas A&M, était le sixième adversaire le plus difficile de LSU en saison régulière. Clemson a battu les Aggies par 14; LSU les a battus par 43. Burrow a démoli le record de pourcentage d’achèvement d’une seule saison en dépit de lancer souvent sur la course à des récepteurs étroitement contestés dans le champ. Orgeron a remporté le prix décerné au meilleur entraîneur du pays; le coordinateur de la première année du jeu de passes, Joe Brady, a remporté le prix étant donné le meilleur assistant du pays; et Ja’Marr Chase, la meilleure cible de Burrow, a remporté le prix décerné au meilleur receveur de la nation pour ses Mossings répétés de dos défensifs opposés. (Oh, et le fils réel de Randy Moss est sur la liste du LSU.) En défense, la sécurité Grant Delpit a remporté le prix décerné au meilleur dos défensif du pays, même s’il n’était sans doute pas le meilleur dos défensif de sa propre équipe – le demi de coin de première année Derek Stingley Jr. s’est mis dans la conversation pour être un premier choix au repêchage de la NFL en 2022. Le gourou du repêchage d’ESPN, Todd McShay, a classé cinq joueurs de LSU en première ronde potentielle pour 2020, contre seulement deux gars de Clemson. Personne ne demande même qui sera le non. 1 choix global – tout le monde sait que ce sera Burrow.

LSU a marqué 46 points contre l’Alabama, plus que quiconque n’a jamais accroché au Crimson Tide sous Saban. Il a inscrit 63 points sur l’Oklahoma, le plus grand nombre de points marqués par une équipe au cours des éliminatoires. Burrow a eu sept touchés en première mi-temps contre les Sooners, à égalité pour le plus grand nombre de joueurs de tous les temps au cours de la première moitié de l’histoire de ce sport. Si LSU gagne lundi, il aura un cas légitime pour être considéré comme la meilleure équipe de tous les temps sur la base de son succès statistique, de son CV étincelant, de ses cabinets pleins de distinctions et de sa réserve de talents de calibre professionnel.

C’est pour le moins inattendu. LSU avait perdu au moins trois matchs en sept saisons consécutives avant 2019. Si Clemson était dans l’ombre de l’Alabama avant ce coup de fouet 44-16, LSU était enfermé dans le sous-sol. Les Tigers jouent le Tide chaque année et ont perdu huit matchs d’affilée, créant un complexe d’infériorité à l’échelle de l’État. Mais ensuite, il y a eu ceci.

Il est rare dans l’histoire du football universitaire moderne qu’une équipe se lève comme LSU. Quelques équipes ont tiré leur épingle du jeu, mais ce que cette équipe de LSU a fait est sans doute plus impressionnant. Il n’est pas sorti de nulle part. C’était une entité connue et pas particulièrement bonne. Il y a quelques mois, Burrow était un senior sans stock de tirant d’eau; maintenant il va être le non. 1 choix. Les vieilles publicités d’Orgeron étaient mieux connues que ses prouesses d’entraîneur; maintenant, il est l’entraîneur de l’année. Bien sûr, LSU figurait sur la liste des équipes qui pourraient remporter le titre – pas que je me vante ou quoi que ce soit – mais je ne me souviens pas que quelqu’un l’ait projeté même pour les éliminatoires.

Et donc LSU se sent comme une équipe de destin. Il a accompli son droit d’aînesse apparent pour jouer à ce jeu dans cette ville. L’ascension de son quart-arrière ressemble à une intervention divine. Il est peu question que l’équipe revienne sur cette étape l’année prochaine, car ses meilleurs joueurs passeront aux pros. Il y en a seulement maintenant.

Mais le football collégial n’est pas traditionnellement un sport pour le destin – c’est un sport pour les dynasties. Une victoire en LSU nous rappellerait qu’il est possible que la magie existe dans ce sport. Il est difficile d’imaginer un observateur neutre témoin de la joie de la saison magique de LSU et espérant plus de domination Clemson. Je suis sûr que Dabo ne l’aurait pas autrement.