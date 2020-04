Le tonnerre ne nous quitte jamais

Phil Jay 14/04/2020

Lorsqu’il est devenu professionnel en 1991, personne ne pouvait prévoir ce qui était destiné à un jeune adolescent d’origine italienne du Canada nommé Arturo Gatti.

Bénéficiant d’un nom ressemblant à un gangster d’un vieux film mafieux, Gatti était prêt à se lancer dans une course dans les rangs rémunérés après avoir raté une place aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone, en Espagne.

Gatti s’est retourné sur le undercard de la victoire du médaillé d’or 1984 Mark Breland sur Henry Anaya Jr. Les débuts ont eu lieu au Meadowlands Convention Center à Secaucus, New Jersey.

Le frère aîné d’Arturo, Joe, qui avait quatre ans de carrière dans les rangs des poids moyens, était également en compétition sur le projet de loi.

Les deux frères et sœurs ont été triomphants la nuit. Joe a gagné aux points dans une décision majoritaire serrée, tandis qu’Arturo est sorti et a couru avec un KO technique au troisième tour de quatre.

Participant à quatre combats au cours des dix prochains mois, tout semblait simple pour le nouveau-né de 20 ans après quatre KO au premier tour sur le spin.

Montant jusqu’à six strophes un mois plus tard, Gatti a pris la distance pour la première fois de sa carrière lors de l’événement Michael Moorer vs Bert Cooper.

Six mois plus tard, Gatti est revenu pour subir la première grosse déception de sa carrière.

Choqué par une décision partagée partagée, Gatti a perdu contre le roi Soloman. C’était le premier signe que Gatti avait besoin de lumières plus grandes et plus lumineuses pour se lever pour la foule.

Se dépoussiérant, Gatti a éliminé onze de ses douze prochains adversaires tôt. Il a ramassé la couronne USBA super-plume en cours de route.

À ce moment-là, le frère aîné Joe avait vu un tir au titre mondial se terminer avec consternation avant de perdre pour la quatrième fois en mars 1994. Rafael Williams, qui avait treize défaites sur son record, a failli mettre Joe au pâturage à Melville.

En 1995, alors qu’Arturo tentait de gagner sa propre chance au championnat, Joe perdait de nouveau face à James ‘Buddy’ McGirt. Des chemins contrastés étaient sur le point d’être écartés encore plus.

Gatti attirait l’attention. Non seulement pour sa beauté enfantine, mais aussi pour sa puissance et son enthousiasme. Beaucoup de ceux qui partageaient le ring avec Arturo tombaient tôt et les réseaux de télévision en prenaient note.

HBO avait des plans de titre mondial pour le jeune Gatti. En décembre, il avait défié Tracey Patterson pour le titre IBF super-plumes.

C’était la grande opportunité de Gatti de briller. Cela signifiait qu’un début au célèbre Madison Square Garden était sur les cartes.

Patterson a lutté dur pour conserver sa ceinture, bien que ce soit le moment de Gatti. Il a pris la sangle rouge pour rehausser sa réputation. La foule new-yorkaise l’aimait et Arturo les aimait en retour.

Trois défenses en cinq victoires ont suivi, alors que Gatti s’est imposé comme l’un des principaux joueurs à 130 livres. En 1998, il était temps de passer à la légèreté.

Un plongeon des orteils en 135 livres en janvier a été réglé. Angel Manfredy était considéré comme un adversaire qui pourrait faire en sorte que Gatti soit suffisamment beau pour un titre mondial lors de son prochain combat.

Ce ne devait pas être le cas. Une situation que Gatti aurait connue tout au long de sa carrière a fait naître la tête alors que Manfredy a gagné via TKO. Gatti a été arrêté sur une coupure et réfléchissait à la façon dont un deuxième revers s’était produit.

Il ne savait pas que ce n’était que le début des pires douze mois possibles. Joe suivait également ses aspirations après une nouvelle défaite.

Maintenant, Gatti a été associé à Ivan Robinson, lui-même sur le chemin du retour après une paire de pertes au combat pour le titre l’année précédente.

Déjà en train de gagner une réputation de combattant polyvalent, le combat de Gatti avec Robinson était considéré comme une rencontre incontournable. Ce qui s’est concrétisé a été une initiative géniale de création de matchs et le combat de l’année 1998.

Malheureusement pour Gatti, il a perdu une décision partagée en dix tours qui aurait pu aller dans les deux sens, mais a gagné une autre armée de fans. À cette époque, HBO avait fermement un favori de la télévision entre les mains, grâce également à une guerre de cinq rounds en 1997 avec Gabriel Ruelas.

HBO commande immédiatement une revanche immédiate avec Robinson sur dix rounds. Un Gatti hors-série a perdu à l’unanimité cette fois-ci dans un autre combat rapproché.

Malgré le nombre de L sur son record en hausse, la popularité de Gatti allait de pair. Ses interviews d’après-combat étaient toujours humbles et respectueuses de son adversaire – gagner ou perdre.

Les fans ont rodé ce genre de combattant. Ce fut un changement rafraîchissant par rapport à Mike Tyson, Riddick Bowe, Chris Eubank et Prince Naseem Hamed au cours des années 1990.

En discutant avec son équipe de la décision à prendre, Gatti a décidé que le moment était venu de laisser son rêve léger derrière lui.

Super-léger serait le prochain port d’escale. Trois victoires contre une solide opposition ont été suivies par une offre de rêve atterrissant sur les genoux du promoteur de Gatti.

Gatti a été averti d’une collision contre Oscar De La Hoya après une victoire sur Eric Jakubowski qui a vu Arturo grimper un record de carrière de 149 livres.

De La Hoya a voulu participer. Il a vu une opportunité d’avoir un gros avantage de poids contre un combattant populaire et Gatti, comme toujours, ne refusait pas de se battre.

Étant donné un combat d’échauffement contre Joey Hutchinson, De La Hoya contre Gatti a été convenu pour mars 2001. Trois ans seulement auparavant, personne n’aurait envisagé qu’un tel concours ait lieu.

Il y avait une raison à cela. C’était uniquement en vrac. De La Hoya était énorme lorsque la paire a pris le ring au MGM Grand pour ce qui était les débuts de Gatti à Las Vegas.

Ce fut cinq rounds douloureux. Il est clair que Gatti n’appartenait tout simplement pas à la division des poids mi-moyens.

Prenant un certain temps pour se regrouper, Gatti savait que son avenir se situait à 140.

Terron Millet était le suivant lors d’un retour rapide au Madison Square Garden. Un arrêt de quatrième ronde a donné à Gatti une 34e victoire contre cinq défaites.

Puis, une explosion a frappé la carrière décroissante de Gatti comme un coup de foudre.

Ayant besoin d’un autre échauffement pour voir s’il était prêt pour un tir au titre mondial ultra-léger ou s’il envisageait de prendre sa retraite, Micky Ward a été repêché. Ward était un militant de onze défaites qui a toujours donné aussi bon qu’il en avait la meilleure forme possible.

Une victoire pour Gatti pourrait le voir défier un champion lors de son prochain combat. Les prédictions avant le choc HBO étaient qu’il était tout simplement trop fort.

La dernière fois, Jessie James Leija avait arrêté Ward en cinq rounds, remettant au descendant irlandais de Lowell sa première défaite d’arrêt.

Mais c’était trompeur pour le récit car Ward était dur comme des clous. Le vétéran le prouverait lors de leur combat le 18 mai 2002.

Rappelant comment le combat a été mené, la promotrice de Gatti, Kathy Duva, reprend l’histoire.

«Aucun titre n’était en jeu. Le résultat n’avait aucune signification pour le reste de la division », a déclaré Duva exclusivement à World Boxing News.

«C’était tout simplement un combat amusant. Cela a été fait afin de donner à Arturo l’expulsion que HBO a accepté de lui fournir après qu’il ait pris des chances presque impossibles dans son combat avec Oscar DeLaHoya. »

La première cloche a sonné au Mohegan Sun Casino à Uncasville et tout l’enfer s’est déchaîné. L’une des batailles les plus incroyables de l’histoire a échoué.

Deux professionnels accomplis pleins d’admiration et d’humilité à démarrer ont tout donné dans un classique instantané. C’était le genre de combat que vous pouviez regarder puis rembobiner immédiatement pour le regarder à nouveau.

La

Le neuvième round a été un miracle de trois minutes (voir ci-dessus), dont l’arbitre Frank Cappuccino sera éternellement remercié tant que la boxe existera.

Une seule chose allait se produire après cette dernière cloche. Une revanche. C’était simplement un combat que personne n’a perdu. Peu importe le résultat.

Duva était aussi étonné que quiconque que Gatti vs Ward ait engendré cette trilogie historique. Mais c’était un témoignage d’Arturo, surtout à ce stade de sa carrière.

Ward aussi, lors de cette première réunion, il était en compétition pour sa vie. À son grand crédit, il a emmené Gatti au plus profond de l’enfer.

Gatti a remporté les deux prochaines réunions avec Ward et a finalement remporté le titre WBC de Gianluca Branco, quelque chose que Duva n’avait pas vu venir en 2002.

«Ce qui s’est passé après cela n’était pas prévu. Personne ne s’attendait à ce qu’il y ait un deuxième ou un troisième combat », a souligné Duva.

«Personne ne s’attendait à ce qu’Arturo continue et remporte un autre titre mondial. Et personne ne s’attendait à neuf événements consécutifs à guichets fermés à Boardwalk Hall!

“Mais tout est arrivé parce qu’Arturo était magique.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle voyait «cette magie» dans quiconque de la nouvelle ère, Duva a répondu: «Je suis toujours à la recherche de ce genre de chose lorsque nous signons quelqu’un de nouveau.

«Arturo était sans aucun doute spécial. Mais là encore, lorsque vous travaillez avec autant de combattants que nous, je vois souvent de petits morceaux d’Arturo en eux.

«Les combattants sont, bien sûr, une sorte de tribu. Nous tenons à essayer de simplement signer des athlètes qui ont choisi de boxer simplement parce qu’ils aiment se battre.

«Sergey Kovalev a certainement beaucoup d’Arturo en lui. Bien que, heureusement pour Sergey, il ne soit pas autant un bagarreur. Mais c’est celui qui me vient immédiatement à l’esprit lorsque vous me posez cette question. »

Gagner une deuxième carrière que personne ne pensait avoir à l’âge de 32 ans, Gatti n’avait plus grand-chose dans le casier. Micky avait essentiellement retiré le combat de lui et vice versa.

Ward ne s’est plus jamais battu. Alors que Gatti a triomphé de Leonard Dorin et Leija lui-même avant d’atterrir un énorme combat avec Floyd Mayweather.

Un autre pont trop loin pour Gatti. Mais il a baissé son bouclier comme il le fait toujours.

Une victoire au titre peu appréciée à 147 a vu Gatti dans un dernier adieu à la scène du championnat du monde alors que Carlos Baldomir a mis un avant-dernier point d’exclamation à la fin.

Alfonso Gomez a terminé le chant du cygne de Gatti un an plus tard en 2007, lorsque le monde a salué l’un de leurs héros dans une retraite méritée.

Deux ans plus tard, nous avons perdu un guerrier de la pire façon possible. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est garder son nom en vie.

SALLE DE LA FAMILLE

Les honneurs du premier balot du Temple de la renommée sont arrivés en 2012. Duva pense que «Thunder» mérite pleinement sa place et aurait pu accrocher avec n’importe qui dans sa propre catégorie de poids quelle que soit l’année.

«Je pense qu’il aurait très bien réussi à n’importe quelle époque. Je ne peux pas penser à trop de combattants qui sont actifs aujourd’hui qui auraient su gérer sa ténacité.

«Il y a tellement de combattants aujourd’hui qui ne font jamais face à un adversaire d’élite et se voient décerner un titre mondial. Gatti aurait eu beaucoup de plaisir avec eux! »

L’écriture à la veille de ce qui serait son 48e anniversaire est triste, quelque chose que Duva partage alors qu’elle se souvient des événements qui ont finalement conduit au décès d’Arturo.

“Je suis toujours en colère. Je pleure toujours pour lui, surtout lorsque nous sommes impliqués dans un grand combat », a-t-elle déclaré. “Je prends un moment pour réfléchir à la façon dont je sais qu’il aurait été là.”

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay