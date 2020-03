Le Top Five des films de boxe incontournables, selon Quentin Tarantino

Ringside 31/03/2020

Le réalisateur primé Quentin Tarantino a donné un aperçu de sa fascination et de son histoire d’amour avec le sport de la boxe.

La légende du cinéma a récemment révélé ses cinq meilleurs films où les coups de poing créent des stars.

Présenté dans son hit à succès «Pulp Fiction» lorsque Bruce Willis a dépeint un combattant en difficulté, Tarantino a une affinité avec le pugilisme.

Peu de sports ont travaillé aussi bien au cinéma qu’en boxe.

Des histoires chargées d’émotions, de drames, de désirs et d’effets personnels.

Tarantino nomme sa liste.

ROCHEUX

«Si nous parlons de boxe et de cinéma, la première chose qui me vient à l’esprit est Rocky. De loin le film de boxe le plus réussi de l’histoire.

“L’histoire du boxeur italo-américain Rocky Balboa a été écrite et jouée avec Sylvester Stallone, dans le rôle qui l’a propulsé à la célébrité.

«L’histoire du cinéma mélange les ingrédients nécessaires pour plaire au plus grand nombre. L’homme humble qui atteint la célébrité par cœur pur.

«Une histoire d’amour derrière la montée de la pertinence dans une finale super émotionnelle. Et une action dans un combat digne des grandes soirées de boxe de l’histoire de la boxe.

“Le film a remporté 3 Oscars et a été un énorme succès au box-office, ainsi que le coup d’envoi de ses suites.”

MILLION DOLLAR BABY

«Si nous parlons de superproductions, nous ne pouvons pas manquer de mentionner Millon Dollar Baby. Le film réalisé et mettant en vedette Clint Eastwood, où il est présenté comme l’entraîneur d’une boxeuse que nous devons emmener au sommet.

“Les performances de Hilary Swank et Morgan Freeman sont les compléments parfaits de ce film qui nous présente une histoire derrière une charge émotionnelle très forte et quelque peu controversée.”

LE COMBATTANT

«The Fighter est l’un des films de ce genre que j’ai le plus aimé. La performance de Christian Bale est presque parfaite (il a remporté l’Oscar du meilleur acteur de soutien pour ce rôle).

«Le film a une fois de plus mélangé toutes les épices nécessaires pour vous accrocher pendant les 116 minutes que dure le film.

“L’histoire est basée sur des événements réels et raconte l’histoire de 2 frères boxeurs de bas niveau avec des personnalités très différentes qui font face à l’adversité pour positionner le plus jeune d’entre eux (Micky Ward-Mark Wahlberg) à la célébrité.”

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

L’HOMME CINDERELLA

«Une fois de plus, une histoire inspirée de la vie réelle a été capturée au cinéma. Cette fois par le réalisateur Ron Howard. Avec le rôle principal de Russell Crowe dans les chaussures et les gants du boxeur James J. Braddock.

«Le film s’appelle Cinderella Man (un surnom que Braddock a gagné pendant son âge d’or). Doté de la ténacité que seul un homme peut ressentir en voyant sa famille dans les pires conditions.

«Braddock décide d’utiliser sa vie pour sortir d’une situation aussi pressante face au redouté Max Baer.

“Le film n’a pas eu la meilleure réception critique et a été contesté par la caractérisation du champion Max Baer, ​​mais c’est toujours l’une des histoires les plus excitantes de la boxe sur grand écran.”

TAUREAU FURIEUX

«L’un des meilleurs films de tous les temps, avec une performance parfaite de Robert de Niro (Oscar du meilleur acteur). La direction de Martin Scorsese et l’histoire critique de Jake LaMotta.

“Le film est Raging Bull et il n’a pas une seule seconde de gaspillage.

“Basé sur le livre biographique de l’ancien champion, la vie de LaMotta est digne d’un film de ce calibre.

«Ses problèmes à l’intérieur et à l’extérieur du ring l’ont conduit à être l’une des personnalités les plus reconnues. Certainement le meilleur film de sport jamais réalisé. “