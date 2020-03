Le vrai Lennox Lewis réagit à Joe Frazier KO dans eWBSS, veut une revanche

Nouvelles de boxe du monde 26/03/2020

Lennox Lewis a envoyé un message ironique aux organisateurs virtuels de la World Boxing Super Series après avoir été arrêté par Joe Frazier en quart de finale.

L’ancien champion incontesté a été abandonné au début du combat de eBoxing mais s’est rallié avant d’être à nouveau abattu au septième.

Frazier a ensuite évolué vers un affrontement en demi-finale avec l’ancien rival Muhammad Ali que l’eWBSS appelle Ali contre Frazier IV.

Après avoir subi la perte, Lewis a appelé à un deuxième combat entre les deux joueurs une fois que la poussière se serait installée sur la compétition.

“Félicitations à Smokin’ Joe pour une grande victoire. Il m’a attrapé avec un superbe coup et je n’ai jamais vraiment pu m’en remettre. Chapeau à lui. “Je le verrai dans le match revanche”, a déclaré Lewis.

😂😂😂 Félicitations à Smokin ’Joe pour une grande victoire. Il m’a attrapé avec un superbe coup et je n’ai jamais vraiment pu m’en remettre. Chapeau à lui. 😂😂😂 Je le verrai dans le match revanche. https://t.co/vqupouYsEB

– Lennox Lewis (@LennoxLewis) 24 mars 2020

Jusqu’à présent, Frazier et Ali ont été rejoints par Mike Tyson lors des quatre derniers matchs. De plus, David Haye et George Foreman se battront pour la dernière place jeudi.

L’idée innovante a été créée par Comosa AG et le directeur de la boxe Kalle Sauerland et a aidé les fans à chercher désespérément une solution de leur sport préféré pendant la crise des coronavirus.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Le tournoi ‘eWBSS Heavyweight Legends’ a commencé le lundi 23 mars, et il y aura un combat en streaming tous les soirs jusqu’à la finale le dimanche 29 mars. L’ensemble du tournoi ‘eWBSS Heavyweight Legends’ sera diffusé sur la World Boxing Super Series Facebook page à 17h (GMT) tous les jours.

Le tournoi, simulé sur «Fight Night Champion» d’EA Sports, est créé pour fournir un soulagement et un divertissement indispensables aux fans de combat du monde entier pendant ces périodes de test.

Correspondances eWBSS restantes:

QF4 – George Foreman contre David Haye – jeudi 26 mars

SF1 – Muhammad Ali vs Joe Frazier – vendredi 27 mars

SF2 – Mike Tyson vs vainqueur de QF4 – sam.28 mars

Finale – Gagnant de SF1 vs Gagnant de SF2 – Dim 29 mars

#StayHomeSaveLives #ProtectYourselfAtAllTimes