Le WBC saute à la défense du champion

Nouvelles de boxe du monde 16/01/2020

📸 Photos de Hogan

Les chefs du World Boxing Council ont sauté à la défense de la championne des super-moyens Alejandra Jimenez à la suite des propos diffamatoires d’un ancien adversaire.

Jimenez a été qualifiée d’athlète transgenre par Carlette Ewell, qui a défié la Mexicaine lorsqu’elle était titulaire du titre des poids lourds en avril 2017.

LIRE: J’ai combattu un homme! – Un ex-adversaire affirme que la championne WBC est née mâle

S’adressant aux médias sociaux, Ewell est même allé jusqu’à tenter de pointer une possible pomme d’Adam sur la gorge de Jimenez lors de plusieurs publications sur son compte.

La WBC a maintenant ressenti le besoin de réagir et a publié ses commentaires en conséquence.

«Il est honteux et regrettable de lire les commentaires irresponsables, diffamatoires, discriminatoires et mensongers sur les réseaux sociaux concernant Alejandra Jimenez. Elle est notre fière championne du monde WBC Super Middleweight », ont-ils déclaré.

«Les personnes qui écrivent de telles ordures et les organisations qui les publient n’ont aucune intégrité morale. Il est du devoir du WBC de remettre les pendules à l’heure. Pour arrêter l’attaque horrible et inhumaine contre une personne qui en est un exemple. Une motivation pour le monde.

«Dans un sport comme la boxe, qui se targue traditionnellement d’accepter des gens de toutes les couches de la vie. Sur la diversité de ses participants, notre Championne Alejandra Jimenez est la cible d’attaques pour avoir le courage de vivre un style de vie ouvertement gay. Manifester une apparence qui lui plaît à elle et à sa communauté.

«Alejandra Jimenez est victime d’intimidation et privée du moment de gloire le plus méritant. Elle devrait être louée et félicitée comme étant le modèle qu’elle est.

«Au lieu de cela, elle se retrouve à devoir défendre son apparence et son style de vie.

«Les accusations fausses et totalement infondées lancées contre notre Jimenez, offensent la communauté de boxe ainsi que la société, mais surtout, Alejandra.

«Le WBC reste fier de notre championne Alejandra Jimenez. Nous reconnaissons ses incroyables réalisations. Nous continuons de la soutenir à travers sa gloire. »

JIMENEZ À DEUX POIDS

Jimenez a remporté son deuxième titre mondial en poids en battant Franchon Crews-Dezurn samedi soir au Texas.

Auparavant, Jimenez avait perdu une énorme quantité de bois à cause de l’exercice et de l’alimentation. Ce n’était pas un mince exploit.

Ewell semble implacable pour prouver son cas à propos de Jimenez, bien que toutes les accusations aient laissé un goût amer à la récente victoire.