Leatitia Robinson revient le 8 février sur le projet de loi McGee House of Champions

RINGSIDE 25/01/2020

Au début des années 2000, les principaux organes de sanction n’étaient pas très impliqués dans la boxe féminine. De nombreux champions légendaires détenaient la ceinture de la Womens International Boxing Association (WIBA), y compris des intronisés et des candidats au Temple de la renommée (du Temple de la renommée internationale et du Temple de la renommée internationale des femmes) Laila Ali, Jacqui Frazier-Lyde, Ann Wolfe, Mary Jo Sanders , et plus.

Chicago a eu ses véritables premières avec cette ceinture en 2004 lorsque Leatitia “Baby Girl” Robinson est allée à l’est et a dominé invaincu Nikki Eplion (alors 12-0-2, 6 KO) le 28 février 2004 pour devenir championne WIBA des poids moyens.

«Baby Girl» Robinson est née à Chicago en 1980 et a commencé à boxer pour survivre dans la rue.

Amassant un record amateur incroyable de 37-1 qui comprenait 4 tournois consécutifs des Golden Gloves de Chicago et de nombreux championnats nationaux et internationaux, Robinson était imparable.

En mars 2001, Robinson a fait un début professionnel impressionnant lors d’un triomphe de l’arrêt du premier tour contre Alcheria Bell de Milwaukee à Suburban Rosemont, IL.

Robinson a continué à battre neuf adversaires et à remporter un championnat moins connu de la Fédération internationale de boxe féminine (IWBF) avant de remporter la couronne WIBA.

Robinson goûte toujours l’or du championnat du monde.

Le samedi 8 février au Hammond Civic Center à Hammond, IN, le Robinson lourd (19-1, 12 KO) remet les gants après dix ans hors du ring, affrontant le WBO Light Heavyweight Challenger 2019 ” Classy »Claire Hafner (4-2) d’Ottawa, Ontario, Canada.

Robinson vs Hafner sera un élément majeur de l’International Showdown présenté par 4 Champs Promotions, en association avec DiBella Entertainment, Team Empire Management, McGee House of Champions, LRP Network et #NextGenChamp, titré par la championne IBF Mary McGee défendant son titre contre Deanha Hobbs.

Voici ce que Robinson avait à dire sur sa carrière jusqu’à présent et son retour:

Comment s’est passé le camp, Champ?

«Le camp se passe bien. J’ai hâte de sortir et de me battre le 8 et de s’amuser et de profiter de la vie maintenant. “

Je sais que vous avez été dans les NW Burbs pour un combat à Mango Combat Sports. Avec qui avez-vous tous travaillé, avant le 8 février?

«Je dois dire Sarah French maintenant. Elle est géniale! J’adore me battre avec elle. Elle me donne tout type de mouvement, elle a une grande vitesse de main et un grand mouvement de tête. Elle me donne toujours des angles et elle pivote toujours ce que j’ai raté et elle me redonne tout. Je ne peux enlever aucune autre femme mais je peux vous dire que Sarah French est l’une des meilleures femmes avec qui je me suis battue. Elle est en fait la seule première femme avec qui je me suis battue. »

Taylor Park Gym est-il toujours le domicile du champion?

«Robert Taylor sera toujours la maison du champion. J’adore Robert Taylor! “

Qui fait partie de l’équipe Robinson? En quoi diffère-t-il de la Team Robinson des années 2000?

«C’est une question intéressante que j’ai à peu près dans la même équipe – l’entraîneur Fonz, qui m’a lancé à la boxe, l’entraîneur Jeff, qui est allé en Afrique avec moi, l’entraîneur Frank, qui est un très bon homme de coupe et un bon padman cette fois-ci. J’ai un excellent manager Brian Cohen, qui a été d’une grande aide et d’un grand partisan et c’est la différence. Je n’essaie pas de retirer de mon équipe et nous pouvons ajouter plus d’entraîneur plus d’entraîneurs plus de supporters, c’est bien, mais je n’ai besoin que d’un manager. “

Qu’attendons-nous de “Baby Girl” Robinson contre Claire Hafner?

«Tu sais que je n’ai jamais été du genre à me vanter. Je suis toujours juste et honnête car il faut un enfer de femme pour monter sur le ring et je pense que nous sommes tous les deux un enfer de femmes. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre… Je vais laisser mes mains parler et nous pourrons ensuite faire une interview. »

Quels sont vos objectifs de résurgence de carrière en 2020?

“Être reconnue pour l’une des meilleures combattantes à jamais sortir de Chicago et toujours plus de femmes viennent après moi, mais c’est l’un de mes objectifs d’être reconnue comme une bonne combattante professionnelle.”

“Je suis revenu!”

Quel a été jusqu’à présent votre point fort personnel?

“Devenir la plus jeune femme de l’État de l’Illinois à remporter le titre mondial à l’âge de 21 ans.”

J’entends que vous avez une histoire de battre «la merde» des partenaires de sparring masculins. Quelle est la vérité là-dessus?

«(Rester très modeste) Tu sais que j’aime garder mon combat privé. J’ai beaucoup d’hommes partenaires avec qui je m’entraine et ils sont géniaux. Louis Turner pour n’en nommer qu’un, donc je ne dirai pas que j’ai battu mes partenaires d’entraînement. Je vais dire qu’ils me donnent un sacré défi, quand je les affronte. “

Y a-t-il quelqu’un que vous auriez aimé affronter dans les années 2000?

“Absolument, mais le 8 février est mon retour, donc je vais laisser mes mains parler dans ce combat et ensuite je pourrai discuter plus et parler plus après.”

Y a-t-il quelqu’un que vous visez dans les années 2020?

«J’ai eu quelques noms mais je ne vais pas parler. Je vais laisser mon manager Brian faire ça pour moi. »

La région de Chicago et de Chicagoland fait l’objet d’une attention particulière en boxe, en particulier la boxe féminine. Vous êtes le premier champion du monde de Chicago. Comment ressens-tu ce retour dans le sport aujourd’hui?

“Sensationnel! C’est incroyable! J’ai envie de revenir dans ce sport J’ai des affaires inachevées et il y a beaucoup de futurs qui viennent derrière moi Je ne boxe pas seulement pour moi maintenant Je boxe pour les Futurs prometteurs qui viennent derrière moi, nous avons certaines femmes très talentueuses ici à Chicago que je pense que cela ne reçoit pas la bonne reconnaissance, donc je suis ici pour aider à faire ressortir cela en revenant dans le sport, c’est ma décision que j’ai prise parce que j’ai laissé certaines portes proches que j’aurais dû ouvrir maintenant Je suis ici pour ouvrir les portes que j’ai laissées fermer »

Un dernier mot pour la famille, les amis, les sponsors, les supporters?

«J’aime remercier mon équipe, en particulier mon manager Brian pour être resté en contact avec moi pendant tout ce temps. Il a continué à m’encourager à revenir mais j’ai pris mon temps et je suis revenu. L’avoir derrière moi me disant que le ciel est la limite, “Tu n’as pas fini! C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis revenu. »

Nous sommes ravis de vous avoir de retour et ravis de voir ce que l’avenir réserve à «Baby Girl» Robinson.

Lors de cet événement Histoire en devenir, les portes ouvrent à 16 h. Le pré-show commence à 17h00 avec First Bell à 18h00. Hammond Civic Center – 5825 Sohl Ave, Hammond, IN 46320