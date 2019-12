LeBron James doit être préservé à tout prix par les Lakers

LeBron James a passé la majeure partie des deux dernières décennies à éblouir un public amateur de basket-ball en faisant des choses que peu d'autres joueurs de l'histoire n'ont jamais pu faire. Ce n'est pas une de ces choses:

Ce tir – un coureur à un pied décrit sur la feuille de jeu par jeu comme un «coup flottant de 25 pieds à 3 points de conduite», qui n'est pas un type de tir que vous voyez souvent – est intervenu au quatrième trimestre de un jeu de rivalité très disputé entre les Lakers de James et les Clippers, leur principale compétition pour la première place de la Conférence Ouest. Il est survenu après un arrêt de jeu provoqué lorsque Kawhi Leonard a carrossé LeBron à la ligne des 3 points et a frappé une passe d'entrée loin de lui, envoyant la superstar des Lakers au sol et lui laissant un spectateur alors que le ballon sortait des limites.

C'était son huitième pointeur de 3 points raté lors de l'épreuve de force du jour de Noël. Il finirait avec 10 longues balles manquées en 12 essais, le plus grand nombre qu'il ait jamais manqué dans un match en 17 ans de carrière. C'est un jeu qu'il peut faire: il venait de frapper des cavaliers durs par-dessus les bras tendus de Paul George et Leonard sur les deux possessions précédentes des Lakers. Mais ce n'est pas un look à pourcentage élevé, et ce n'est pas le genre de jeu avec lequel James a semé la peur dans le cœur des défenses adverses et des bases de fans depuis les débuts.

Il est vrai que lorsque LeBron frappe ce type de tirs, il n'y a rien que vous puissiez vraiment faire pour l'arrêter. Mais quand il les prend du tout, et sans se frayer un chemin à l'intérieur, alors quelque chose a déjà été fait pour l'arrêter, que ce soit par plan ou par circonstance.

Parfois, c'est un peu des deux. Les Clippers peuvent compliquer la vie de James comme peu d'autres adversaires, jetant des bouchons d'ailes d'élite comme le joueur défensif de l'année Leonard à deux reprises et la sélection à quatre reprises de l'équipe All-Defensive George à lui pour la part du lion de ses possessions offensives. Ces options sont cependant boostées lorsque James n'est pas tout à fait lui-même. S'il ne ressemblait pas au James de mercredi – et malgré avoir terminé avec 23 points, neuf rebonds et 10 passes décisives, il ne l'était surtout pas – c'est peut-être parce qu'il a mis un genou à l'aine tout en essayant de tirer un charge contre Patrick Beverley après seulement deux minutes de jeu:

Déjà en train de soigner un «problème de l'aine tenace», James semblait manquer d'éclatement et de portance après la collision précoce. Après le match – une victoire de 111-106 Clippers dans laquelle Leonard ressemblait à nouveau au meilleur joueur sur le terrain – LeBron a déclaré à Dave McMenamin d'ESPN que "le contact avec Beverley a fait" s'enflammer "la zone de l'aine." , seulement cinq des 23 tirs de James (21,7 pour cent) sont venus sur la jante, tandis que 14 des 23 (60,9 pour cent) sont sortis de la peinture. C'est un changement radical par rapport à ses chiffres de la saison complète: selon Cleaning the Glass, 45% des tentatives de tir de James sont survenues dans le panier, contre 42% au-delà de la ligne des lancers francs.

James a déclaré que la collision l'avait renvoyé «juste là où j'étais» lorsque l'inconfort l'a fait oublier la défaite des Lakers le 22 décembre face aux Nuggets. C'était le premier match qu'il avait manqué au cours d'une saison qui l'a vu mener la NBA dans les passes décisives, propulser les Lakers au sommet de l'Ouest et mériter des éloges pour avoir réussi à paraître aussi bien et sous contrôle que jamais depuis 17 ans. . Et comme il s’habille tous les soirs, en moyenne 35 minutes par match pour un prétendant au titre, James a exprimé à plusieurs reprises son dégoût pour la tendance croissante de la «gestion de la charge».

James a souligné qu'il jouera toujours s'il est en bonne santé – qu'il "a probablement 45 bonnes années pour ne pas jouer au basket-ball", donc il va jouer toutes les chances qu'il aura. Il a parlé avec passion de se sentir «obligé» envers ses coéquipiers et ses supporters de monter sur le terrain chaque fois qu'il le peut, car il sait que cette soirée pourrait être la seule chance qu'une personne présente puisse le voir en direct. C'est une attitude noble, qui correspond à la position durement gagnée de James en tant que l'un des hommes d'État les plus âgés du sport et l'une des figures les plus imposantes de l'histoire de la ligue. C’est aussi une évolution assez récente.

Dans les temps anciens de 2017, James a rejoint ses coéquipiers des Cavaliers, Kyrie Irving et Kevin Love, pour prendre une nuit lors d'un match télévisé à l'échelle nationale avec les Clippers de l'ère de Lob City, et a arqué un sourcil lorsque le bureau de la ligue s'est balistique. Quoth the King: «Je ne pense pas que la NBA puisse y faire quoi que ce soit. À la fin de la journée, ça craint à certains moments où certains gars doivent se reposer, mais certains ont besoin de repos. Et c'est une saison longue et ardue. … Le travail d'un entraîneur est de trouver un moyen pour son équipe de concourir pour un championnat, pas de concourir pour un match. »

C’est de plus en plus le travail d’une star. C'est pourquoi Leonard – une bavure chez James depuis plus d'une demi-décennie, et maintenant l'un de ses principaux rivaux pour la couronne du meilleur joueur de basket-ball du monde – n'a pas encore joué aux deux extrémités d'un dos à dos cette saison. Leonard, six longues années de junior chez LeBron, compte en moyenne encore moins de minutes par match qu'il ne l'a fait à Toronto la saison dernière, une charge de travail plus légère que James n'a jamais supporté au cours de ses 17 saisons. Avec sa course vers le championnat 2019 et les honneurs des MVP de la finale, et son solide début de sa première saison à L.A., Kawhi est devenu le testament par excellence de la ligue pour la valeur du rythme.

"Tout se passe plus tard, tout ce que vous faites", a déclaré l'entraîneur des Clippers, Doc Rivers, aux journalistes après la victoire de mercredi, et c'est aussi vrai pour James et les Lakers que pour quiconque dans la NBA. Il y aura d'autres questions à répondre au fil de la saison – Kyle Kuzma est-il un élément constitutif ou une puce commerciale, combien Frank Vogel peut-il compter sur Rajon Rondo et Dwight Howard, est-ce que LA est toujours un créateur unique, etc. – mais par Et gros, le premier tiers de la saison a clarifié le point le plus important pour ces Lakers. Tant qu'ils ont un LeBron entièrement fonctionnel aux côtés d'un Anthony Davis entièrement armé, ils sont assez bons pour affronter n'importe qui. Et aussi grand que Davis soit, et Dieu a été génial cette saison, LeBron reste la paille qui remue la boisson.

Considérez: Les Lakers ont devancé leurs adversaires de 11,1 points pour 100 possessions avec James et Davis au sol ensemble. Ils sont plus-8,8 pour 100 avec James jouant et Davis assis. Mais ils ont été dépassés de 2,8 pour 100 lorsque AD fonctionne sans LeBron.

Amenez Davis le ballon dos au panier sur le bloc, face au coude, ou roulez jusqu'à la jante après un écran haut, et il peut marquer contre n'importe qui. Il n'est pas, cependant, le pivot de chaque possession d'une offensive d'élite, capable de créer des looks de haute qualité pour lui-même et les quatre autres joueurs de son équipe. Personne d'autre n'est actuellement sur la liste des Lakers. Ce n'est pas conçu comme un léger; c'est juste que LeBron James est LeBron Goddamn James, et ils ne le sont pas, et donc les choses ont tendance à trembler, trembler et s'effondrer quand il n'est pas là. (Comme ils l'ont fait contre Denver la semaine dernière.)

AD ou no AD, la façon dont les Lakers remportent un championnat est avec LeBron étant Peak LeBron à la mi-avril. La meilleure façon d'améliorer les chances que cela se produise est que les Lakers fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour amener LeBron au printemps en un seul morceau. Comme Leonard l'a déclaré aux journalistes plus tôt cette saison, «ma santé n'est pas. 1, et cela va faire de nous une meilleure équipe. »La même chose est incontestablement vraie pour LeBron, et pour une équipe des Lakers qui n'est pas aussi profonde que Kawhi’s Clips.

Différentes équipes ont des points de vue différents sur la meilleure façon de maintenir leurs joueurs en ordre de marche tout au long de la saison NBA du marathon. Mais il est au moins possible qu'il incombe à James, qui aura 35 ans la semaine prochaine, de pomper les freins lors de son licenciement de la gestion de la charge et d'envisager une brève sieste maintenant qui pourrait éviter beaucoup plus de temps sur l'étagère plus tard.

"Plusieurs membres de l'organisation (Lakers) ont déjà approché James au sujet de l'urgence de s'asseoir et de réhabiliter sa blessure à l'aine jusqu'à ce qu'il se sente complètement guéri", ont déclaré des sources à McMenamin d'ESPN. On ne sait pas s'il écoutera ou combien de temps il sera absent s'il le faisait; il est répertorié au jour le jour, et il a déclaré mercredi que s'il se sent bien, il sera de retour dans la programmation de L.A. ce week-end. Il doit écouter, cependant, et le désir de se présenter comme une opposition de principe à ceux qui choisissent de prendre des nuits ne devrait pas l’empêcher de le faire.

Les pairs de LeBron sont presque tous tombés au bord du chemin; les seuls autres membres de la classe de repêchage de 2003 qui jouent encore sont Carmelo Anthony, qui a passé près d'un an hors de la ligue avant son récent retour, et Kyle Korver, qui est en moyenne de 16,3 minutes par match. Ses principaux rivaux pour la couronne du premier super-héros porteur d’équipes de la NBA, Giannis Antetokounmpo et James Harden, sont tous les deux beaucoup plus jeunes, avec des chiffres beaucoup plus bas sur leurs odomètres. Même s'il peut toujours faire ce qu'ils font, étant l'alpha et l'oméga d'une équipe pendant huit mois consécutifs, il ne devrait peut-être pas essayer de le faire à 35 ans; c'était l'idée derrière l'obtention de Davis en premier lieu, non? (Il pourrait également valoir la peine aux Lakers d'envisager de trouver des endroits stratégiques pour obtenir AD – qui a été durable au cours des dernières saisons, mais qui semble toujours affronter un problème tenace – une nuit ici et là aussi.)

Il est admirable que James veuille se précipiter dans l'alignement pour un week-end consécutif contre les Trail Blazers et les Mavericks pour essayer d'arrêter la séquence de quatre défaites des Lakers. Mais ce serait aussi pennywise et livre-idiot, avec tant de saison encore à jouer.

"C'est le 25 décembre", a déclaré James aux journalistes après la perte des Clippers. "Nous avons un long chemin à parcourir avant de commencer à penser à essayer de rivaliser avec n'importe qui dans une série de sept matchs."

Il n'est pas trop tôt pour commencer à penser à quoi vous espérez ressembler quand vous y arriverez. Pour atteindre leurs nobles objectifs, les Lakers auront besoin du genre de LeBron qui bat et déroute les défenses pendant 48 minutes, et non d'une version malade qui doit lancer des coureurs d'un pied à partir de 25 pieds juste pour essayer d'obtenir quelque chose sur la jante. "Ça craint à certains moments où certains gars doivent se reposer, mais certains ont besoin de repos", a déclaré James en 2017. Les chances de remporter le championnat des Lakers pourraient éventuellement dépendre de sa capacité à garder ses propres conseils.