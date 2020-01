LeBron James quitte Ryan Garcia ‘Hyped’ après des commentaires sur la vitesse de la main

Ryan Garcia semble avoir un nouveau fan dans la superstar LeBron James après que la légende de la NBA ait semblé impressionnée par la vitesse de la main du poids léger à l’entraînement.

La perspective du titre mondial de WBN pour 2019 et 2020 sera de retour le 14 février contre Francisco Fonseca.

Garcia défend son titre WBC Silver et ses bretelles légères WBO NABA.

Clairement en admiration pour le rythme de travail de Garcia – LeBron était apparemment un fan.

Ce n’est pas tous les jours que vous recevez les compliments de l’un des plus grands sportifs de tous les temps. Visiblement étonné de la réponse de l’homme des LA Lakers, Garcia n’a pas tardé à répondre sur les réseaux sociaux.

“LeBron James”, a d’abord tweeté Garcia avant de poursuivre en disant: “Ce commentaire m’a énormément excité @kingjames.”

