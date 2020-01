Lecrae sur la «Restauration», la sensibilisation et la réalisation

Photo de Michael Kovac / . pour Turner Sports

Vince et Annie discutent avec l’artiste primé aux Grammy Awards et natif d’Atlanta de Lecrae à propos de l’inspiration de son nouvel album, «Restoration»

Vince et Annie discutent avec l’artiste primé aux Grammy Awards et natif d’Atlanta Lecrae de l’inspiration pour son nouvel album, Restoration (16:20), de la satisfaction qu’il obtient en faisant de la sensibilisation communautaire (28:29) et en se produisant dans le BET Hip Hop Récompense Cypher (40:31).

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Spotify