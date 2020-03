Lee Selby confie une mission dangereuse à George Kambosos Jr.

RINGSIDE 06/03/2020

Lee Selby affrontera George Kambosos Jr dans un Final Eliminator pour le titre mondial IBF Lightweight le samedi 9 mai à la Motorpoint Arena Cardiff, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN.

Selby (28-2, 9 KOs), un ancien champion du monde poids plume IBF, a devancé la légende écossaise Ricky Burns par une décision majoritaire à l’O2 à Londres en octobre dernier pour rester en ligne pour un autre tir du titre mondial et se retrouve maintenant à portée de main. de devenir un champion du monde de deux poids.

Kambosos Jr (18-0, 10 KOs), originaire de Sydney en Australie, a battu l’ancien champion du monde Mickey Bey sur le territoire extérieur au Madison Square Garden à New York la dernière fois pour s’annoncer comme une étoile montante de la division des poids légers et a juré de «retirer» Selby devant son public.

“C’est formidable de boxer chez moi à Cardiff après six ans de boxe partout au Royaume-Uni et aux États-Unis”, a déclaré Selby. «Je suis à un pas maintenant d’un tir au titre mondial IBF des poids légers et de mon rêve de devenir le premier champion du monde à deux poids du Pays de Galles.

“Kambosos Jr est un jeune combattant affamé qui, je le sais, apportera tout, mais j’ai eu certaines de mes meilleures performances contre les boxeurs australiens en arrêtant Corey McConnell et Joel Brunker dans les combats pour le titre et le 9 mai ne sera pas différent.”

“Je suis excité et j’ai hâte de combattre Lee Selby dans cet éliminatoire du titre mondial IBF le 9 mai où le vainqueur deviendra le challenger obligatoire pour le vainqueur de Lomachenko contre Lopez”, a déclaré Kambosos Jr.

«J’ai vaincu l’ancien champion du monde Mickey Bey dans sa cour au Madison Square Garden en décembre et je suis prêt à battre un autre ancien champion du monde dans sa cour à Cardiff, au Pays de Galles.

“Je suis enthousiasmé par un combat de cette ampleur et j’ai hâte de retirer Lee Selby dans sa ville natale avec une performance dominante et punissante en plus de gagner tous les supporters britanniques qui me soutiendront pour remporter mon titre mondial.”

La puissance nordique irlandaise légère James Tennyson (26-3, 22 KOs) affronte Welshman Gavin Gwynne (12-1, 2 KOs) pour le titre britannique dans son tout premier concours en tant que combattant de boxe Matchroom, talent Bournemouth Cruiserweight Chris Billam-Smith (10 -1, 9 KOs) défend son titre du Commonwealth contre invaincu Nathan Thorley (14-0, 6 KOs), “ The Welsh Wizard ” Joe Cordina (11-0, 7 KOs) rentre chez lui pour la première fois depuis 2018, en hausse Le monstre super-moyen John Docherty (8-0, 6 KOs) continue sa marche vers un premier coup de titre et il y a de l’action pour Newport Bantamweight Sean McGoldrick (9-1, 2 KOs) et Swindon Super-Middleweight Jamie Cox (25-2, 14 KO).

“Je suis ravi de revenir à la Motorpoint Arena Cardiff pour la première fois en 6 ans”, a déclaré Eddie Hearn. «Nous avons une excellente carte avec un événement principal boursouflé qui sera un véritable pétard entre Lee Selby et George Kambosos Jr, le gagnant étant obligatoire pour le vainqueur de Lomachenko contre Lopez.

“Joe Cordina franchira une nouvelle étape alors qu’il vise un titre mondial au cours des 12 prochains mois et que James Tennyson, grand coup de poing de Belfast, affronte Gavin Gwynne dans un combat acharné. “The Gentleman” Chris Billam-Smith défend son titre du Commonwealth contre Nathan Thorley de Cardiff, le super-poids moyen John Docherty marche et l’ancien champion des super-poids moyens Jamie cox revient en action aux côtés de Sean McGoldrick. Il y a beaucoup à ajouter à ce qui sera garanti à Cardiff – rendez-vous là-bas! »

«Le 9 mai, George gagnera son droit de se battre pour le titre mondial IBF en devenant le challenger obligatoire», a déclaré Peter Kahn, directeur de Kambosos Jr. «Je ne doute pas que George vaincra Lee Selby. Cette opportunité se prépare depuis sept ans et George profitera pleinement de ce qui est devant lui. »

Adam Smith, responsable du développement de la boxe chez Sky Sports, a déclaré: «Lee Selby est à une distance touchante d’un autre combat pour le titre mondial et nous sommes ravis d’être de retour au Pays de Galles pour cet affrontement incontournable contre George Kambosos Jr.

«La boxe galloise nous a donné des nuits mémorables au fil des ans, avec Robbie Regan, Steve Robinson, Nicky Piper, Barry Jones, Enzo Maccarinelli, Nathan Cleverly et bien sûr Joe Calzaghe. Nous avons adoré couvrir de fabuleux combats.

«Selby nous a rappelé en temps opportun ses talents de classe contre Ricky Burns, mais sa candidature pour devenir un champion du monde à deux poids pourrait être terminée par Kambosos Jr, qui vient en Grande-Bretagne avec de grandes ambitions.

“Les fans locaux se tiendront vraiment derrière Lee, à son retour tant attendu à Cardiff, et il sera déterminé à produire un affichage vintage contre le dangereux Kambosos Jr.”

Les billets au prix de 40 £, 60 £, 100 £ et 200 £ (VIP) seront en vente générale le lundi 9 mars à midi via StubHub (www.stubhub.co.uk), Motorpoint Arena Cardiff (www.motorpointarenacardiff.co.uk) Matchroom Boxing (www.matchroomboxing.com).