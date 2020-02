Leigh Wood promet d’être meilleur en demi-finale du Golden Contract

RINGSIDE 03/02/2020

Beaucoup de gens pensaient que le quart de finale #GoldenContract de Leigh Wood était la performance de la manche, mais le combattant de Nottingham a envoyé un avertissement à ses rivaux – insistant sur le fait que vous n’avez encore rien vu.

Les demi-finales poids plume, ainsi que les demi-finales ultra-légères ont lieu le 21 février lors d’une soirée exceptionnelle au York Hall, en direct sur Sky Sports en association avec Matchroom Boxing et ESPN + en association avec Top Rank.

Les poids plume restants sont Wood, Ryan Walsh, Tyrone McCullagh et Jazza Dickens, tandis que la gamme ultra-légère comprend Ohara Davies, Tyrone McKenna, Mohamed Mimoune et Jeff Ofori.

Wood (23-1 (13 KOs) a été extrêmement impressionnant en quart de finale, mais a maintenant révélé qu’il portait une blessure avant ce combat, et sera donc encore plus meurtrier en demi-finale ce mois-ci.

Wood a déclaré: «Je suis vraiment excité pour les demi-finales et je suis en feu. En quart de finale, je n’avais pas la préparation que je voulais à cause d’une blessure, mais j’étais déterminé à faire ce que je devais faire pour gagner ce combat.

«Je ne pouvais pas courir un seul mile pour ce quart de finale, alors je suis retourné à la natation et à faire des choses que je n’avais pas l’habitude de faire. Je ne pouvais pas évaluer ma condition physique, donc c’était un obstacle que je devais surmonter, alors j’étais fier d’obtenir la victoire dans ces circonstances.

«Je ne sous-estime personne en quart de finale, mais le plus important pour moi est de faire ce que je fais de mieux. Se préparer à quelqu’un comme moi est un cauchemar. Comment vous préparez-vous à quelqu’un qui peut boxer, changer de touche, est en forme et peut frapper?

“Avant de signer avec Dave Coldwell, j’ai passé beaucoup de temps dans le gymnase, blessé ou pleinement capable de me battre et rien ne viendrait à ma rencontre, alors maintenant j’aime avoir tous ces combats alignés.”

Une carte massive au York Hall plus tard ce mois-ci comprend également les étoiles montantes Elliot Whale et Inder Bassi Singh, ainsi que les débutants Burim Ahmeti et William Hamilton.