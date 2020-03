L’émission spéciale Philly de Raging Babe du 27 mars sera maintenant diffusée sur Impact Network

Publié le 03/04/2020

Par: Hans Themistode

Le sport de la boxe a tendance à donner toute l’attention et l’attention aux grands noms qui lui sont associés. Des combattants tels que Errol Spence Jr, Tyson Fury, Canelo Alvarez et bien d’autres, ont tous une tonne de puissance d’étoile.

La renommée et la reconnaissance qu’ils reçoivent sont bien méritées, mais elles peuvent nuire à la carrière des jeunes combattants. En termes simples, les combattants qui volent bien en dessous du radar n’ont pas beaucoup de possibilités, voire aucune.

Michelle Rosado, promotrice de Philadelphie, également connue sous le nom de Raging Babe, aide à changer cette déclaration.

Depuis des années, elle a choisi des perspectives d’avenir ainsi que des combattants qui ne sont pas exactement des noms familiers, et leur a donné une plate-forme pour mettre en valeur leurs compétences. Le 27 mars, au 2300 Arena, à Philadelphie, en Pennsylvanie, Steven Ortiz et Damon Allen, espoirs des poids légers, feront la une de “Philly Special”.

Non, vous ne trouverez pas certains des plus grands noms du sport sur cette carte. Vous ne trouverez pas non plus de noms reconnaissables non plus, mais si vous cherchez une carte pleine d’action un samedi soir, alors vous êtes au bon endroit. Pour rendre les choses encore meilleures pour chaque combattant sur la carte, ils obtiendront également le genre d’attention dont rêvent les jeunes combattants grâce à une collaboration.

Raging Babe s’est associée à Impact Network pour montrer sa carte en direct le 27 mars. Qu’est-ce qui rend ce partenariat si important? Eh bien, Impact Network compte plus de 86 millions d’audience.

«Impact a trouvé de la place dans son horaire pour présenter Philly Special à ses téléspectateurs», a déclaré Michelle Rosado. “Lou [DiBella] les a amenés à la table. Je suis reconnaissant qu’il ait tant cru au spectacle. Je suis également reconnaissant qu’il ait cru en lui et qu’il soit allé se battre pour moi, et qu’il se soit senti suffisamment fort pour qu’il ait besoin d’être télévisé, pour établir ce lien. Je pense que c’est une opportunité mutuellement bénéfique. “

Dire que c’est une opportunité unique pour chaque combattant associé sur cette carte serait un petit mot. De telles occasions ne se produisent pas très souvent, mais grâce à Raging Babe, cela pourrait devenir plus fréquent.

«Depuis quelque temps, il n’y a pas de plateformes de télévision pour les promoteurs locaux et régionaux. L’impact change cela. Les promoteurs et les combattants qui n’obtiennent pas d’opportunités sur les plateformes dominées par les grandes sociétés de promotion obtiendront un coup de feu. Ils seront maintenant vus dans des maisons à travers le pays. Stevie Ortiz contre Damon Allen est un formidable match local. Impact Network leur donnera une chance de montrer qu’ils peuvent se battre et progresser dans la chaîne alimentaire de la boxe. C’est un gagnant-gagnant pour les promoteurs de la classe moyenne de la boxe, ceux qui ne sont pas pris en charge par les fonds spéculatifs ou par des droits de télévision ou des services de streaming en milliards de dollars. C’est exactement ce dont la boxe a besoin. »

Il n’est pas surprenant d’apprendre que Lou Di Bella a aidé à sécuriser cette carte sur la télévision en réseau. Tout comme Rosado, Di Bella pense que les spectacles de clubs plus petits jouent un rôle majeur dans le sport de la boxe.

«Philly Special est une boxe classique, populaire, de ville natale, avec des matchs compétitifs et des talents de classe mondiale. Il mérite une véritable plateforme. Je suis ravi d’avoir pu aider Impact et ses 86 millions de foyers câblés de base pour mon partenaire Raging Babe », a déclaré Lou DiBella, président de DiBella Entertainment. «Ce fut une excellente co-promotion avec Michelle et travailler avec Russell Peltz. Je suis ravi que Steve Marcano et IMPACT aient partagé notre enthousiasme pour Philly Special. Je suis également ravi qu’il soit disponible pour pratiquement tous les fans de boxe américains sur la télévision gratuite. “

L’excitation pour cette carte s’étend bien au-delà du Rosado, Di Bella, des combattants associés à la carte et même de la ville de Philadelphie. L’ensemble du réseau d’Impact Network partage le même empressement à démarrer.

“Ce qui rend Impact spécial, c’est qu’il est si accessible aux gens”, a déclaré le producteur exécutif d’Impact Boxing Steven Marcano. «Lorsque DAZN a une carte, vous devez avoir une carte de crédit et un compte à regarder. Lorsque Showtime a une carte, vous devez avoir un câble premium pour regarder. Tout ce dont vous avez besoin pour regarder la boxe sur Impact est le câble le plus bas. Nous sommes dans plus de 86 millions de foyers. Nous nous assurons que tous ceux qui ont un câble de base ont accès à une bonne programmation, de bons sports et une bonne boxe. “

Il n’y a pas grand-chose à dire ou à faire pour diminuer l’enthousiasme pour cette carte de combat. Pourtant, s’il y a une chose que Marcano ne permet pas, c’est le fait de minimiser entièrement cet événement. Cela peut sembler être une petite carte à plus grande échelle, mais il n’achète pas ce non-sens.

«Je pense qu’appeler une émission une« émission de club »est de la vieille école. Si vous prenez la même émission et la mettez sur Showtime, ce n’est plus une émission de club. C’est juste un show Showtime. Raging Babe a de grands combats et un excellent plan de match. Ils ont juste besoin d’un peu plus d’attention et d’une plateforme pour présenter leurs événements. C’est un lieu plus petit avec une distribution limitée. Ajoutez la télévision et c’est une émission à guichets fermés dans des millions de foyers, pas une émission de club. “

Que vous le considériez comme une émission de club ou comme un événement majeur, Rosado a apparemment fait son travail en attirant l’attention sur ses émissions. Si tout se passe bien le 27 mars, il semble que cette carte soit le début d’une relation de longue date.

“Nous sommes impatients de travailler avec Raging Babe sur cette carte et sur les futures. Michelle est rigoureuse et fait le travail. »