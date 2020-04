L’ennemi de Tyson Fury, Otto Wallin, combat COVID-19 et avertit de rester sur le canapé!

Ringside 16/04/2020

📸 Mikey Williams

L’ancien adversaire de Tyson Fury, Otto Wallin, a discutĂ© de tout ce qui concerne la boxe alors que le SuĂ©dois battait les effets du coronavirus.

Apparaissant sur la sĂ©rie de podcasts numĂ©riques SHOWTIME BOXING AVEC ERIC RASKIN ET KIERAN MULVANEY, Wallin a rĂ©vĂ©lĂ© qu’il s’Ă©tait rĂ©cemment remis de COVID-19.

Avec le promoteur Dmitriy Salita, Wallin a participĂ© Ă une interview sur la vie en quarantaine et l’effet du virus sur le sport de la boxe.

Sur COVID-19 et ses effets sur le sport de la boxe…

Salita – «C’est un environnement vraiment imprĂ©visible en ce moment. La boxe est un sport international. Plus que jamais, les combattants viennent de partout aux États-Unis pour s’entraĂ®ner et se battre. Il est vraiment important que le monde entier guĂ©risse pour que les choses puissent revenir Ă la normale. “

Wallin – «Ce virus est très grave. Des gens meurent – des gens du gymnase sont morts. Je ne ressentais pas beaucoup de symptĂ´mes quand je l’ai eu, mais cela s’est propagĂ© au petit ami de ma mère qui est diabĂ©tique et il Ă©tait très malade.

“Lorsque vous ĂŞtes Ă la maison, ne restez pas simplement sur le canapĂ©. Vous devez trouver des idĂ©es pour vous occuper et faire quelque chose. »

Pour rester en forme pendant la quarantaine…

Wallin – «J’essaie de tirer le meilleur parti de la situation, et je peux faire beaucoup avec ce que j’ai maintenant. Ça marche bien. Je fais de la boxe sur le mur et beaucoup de boxe fantĂ´me. »

Sur la série YouTube de Train Like a Boxer de Promotions Salita…

Salita – «Nous rĂ©flĂ©chissions Ă des moyens de maintenir des liens entre les combattants et les fans. Tout le monde est coincĂ© Ă la maison, personne ne peut aller travailler et il est important de rester en bonne santĂ© et actif. Nous pensions que nous pourrions faire savoir aux fans ce que les combattants font Ă la maison et maintenir la communication entre tout le monde. »

SE DÉPLACE

Quelle est la prochaine étape pour Wallin…

Salita – «Dans la lutte avec [Tyson] Fury, vous pouvez voir Ă quel point sa performance Ă©tait incroyable. Les chiffres ne mentent pas, Otto a frappĂ© plus de coups contre Fury que n’importe quel adversaire, y compris [Vladimir] Klitschko et [Deontay] Wilder – dans le premier combat.

«Otto est un combattant de classe mondiale. Avec un peu de chance, nous reprenons nos activitĂ©s et il peut montrer qu’il est l’un des meilleurs poids lourds au monde. »

Le podcast hebdomadaire SHOWTIME BOXING présente Raskin et Mulvaney plongeant profondément dans le monde de la boxe et des événements de boxe SHOWTIME. De nouveaux épisodes sont publiés sur toutes les principales plateformes de podcasts tous les lundis, y compris Radio.com.

