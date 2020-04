Lennox Lewis contre l’arbitre Mike Tyson Eddie Cotton décède à cause d’un coronavirus

Nouvelles de boxe du monde 17/04/2020

📸 Showtime

Le troisième homme du ring pour l’un des plus gros combats de poids lourds de tous les temps, Lennox Lewis contre Mike Tyson, est décédé. Eddie Cotton avait 72 ans.

À la retraite du ring en 2014 après 22 ans en tant qu’arbitre, Cotton a dirigé près de 300 combats au cours de sa carrière.

Le plus notable étant Lewis contre Tyson en 2002. Les autres combats comprenaient Tyson Fury contre Steve Cunningham et Riddick Bowe contre Andrew Golota II.

Le mois dernier, WBN a écrit à propos de Cotton après avoir étiqueté Fury, «l’un des combattants les plus sales que j’aie jamais eu» au lendemain de l’affrontement de 2013.

Le promoteur Lou DiBella a dirigé les hommages à Cotton, décédé après avoir contracté un coronavirus.

“Triste nouvelle”, a déclaré DiBella. “La boxe a perdu un autre homme bon à COVID-19.

«L’un des arbitres les plus connus et respectés au monde, Eddie Cotton était également l’une des personnes les plus gentilles de notre sport. Éviscéré pour sa femme et sa famille. Priez. “

Mauvaise nouvelle. #Boxing a perdu un autre homme bon contre # Covid_19. L’un des arbitres les plus connus et respectés au monde, Eddie Cotton était également l’une des personnes les plus gentilles de notre sport. Éviscéré pour sa femme et sa famille. Priez. #RIPEddieCotton. pic.twitter.com/fMTNlc91dd

– Lou DiBella (@loudibella) 17 avril 2020

IBF

L’IBF, où Cotton était membre du conseil d’administration après avoir raccroché son arc dickie, a décrit plus en détail sa mort.

«Selon sa femme Ruby, Eddie a été hospitalisé il y a 2 semaines pour une pneumonie. Il a été diagnostiqué avec COVID-19 à l’hôpital.

“La carrière d’Eddie en tant qu’arbitre de boxe professionnel a commencé à Atlantic City, NJ en 1992 et elle a été assez remarquable.

«Il a arbitré plus de 50 combats pour le titre mondial, certains des combats les plus notables étant Riddick Bowe contre Andrew Golota (2), Lennox Lewis contre Mike Tyson et George Foreman contre Shannon Briggs.

«Son dernier match de boxe professionnelle en tant qu’arbitre, Felix Sturm contre Sam Soliman, a eu lieu le 31 mai 2014 en Allemagne. A cette époque, Eddie venait d’être élu comme nouveau membre du conseil d’administration de l’IBF.

«Eddie était également impliqué dans plusieurs organisations dédiées à la boxe des jeunes telles que l’Association américaine pour l’amélioration de la boxe, la Fondation YCS et le Lou Costello Sportsmen Club situé dans sa ville natale de Paterson, New Jersey.

«Non seulement il était actif dans la communauté de la boxe, mais avec sa femme Ruby, les deux étaient très impliqués dans leur communauté locale et leur gouvernement local.

«Eddie Cotton était un atout au sein du conseil d’administration de l’IBF et pour l’organisation dans son ensemble. Il avait beaucoup à offrir. Nous sommes navrés et profondément attristés par son décès.

«C’était un grand gars avec une grande personnalité et toujours positif. Il a redonné à sa communauté et a apprécié ses pairs en boxe.

“Il va nous manquer. Eddie laisse dans le deuil son épouse Ruby et ses deux enfants, Candace et Edward III. »

WBA

Dans un communiqué publié vendredi, la World Boxing Association a révélé ses pensées sur le triste décès de l’homme du New Jersey.

«La World Boxing Association (WBA) regrette le décès de l’ancien arbitre et membre du conseil d’administration de la Fédération internationale de boxe (IBF) Eddie Cotton à la suite de COVID-19.

«Plusieurs médias ont rapporté que le départ de Cotton, ainsi que des personnalités sportives, ont envoyé des messages de condoléances à sa famille et à ses amis pour cette situation malheureuse.

«Le coton était un homme qui a donné sa vie à la boxe. Il a commencé dans le domaine amateur en 1980, alors que son premier combat professionnel était en 1992. Son dernier combat en tant que troisième homme du ring était pour le combat Felix Sturm contre Sam Soliman en Allemagne en 2014.

«Le natif du New Jersey était également présent dans de grands combats tels que Lennox Lewis et Mike Tyson. D’autres avec des stars comme Wladimir Klitschko, Sergio Martinez, Tyson Fury, entre autres.

“La WBA adresse ses condoléances à la famille Cotton en cette période difficile et se souvient avec émotion d’un grand homme qui a fait beaucoup pour le sport.”

La maison de Cotton est l’une des régions les plus touchées des États-Unis avec New York.