Lennox Lewis met en garde contre des “ tweets imprudents ” alors que 52 millions de personnes au Royaume-Uni pourraient contracter un coronavirus

Nouvelles de boxe du monde 14/03/2020

📾 Esther Lin

Lennox Lewis a pris position contre la poursuite de la diminution du coronavirus, une maladie qui aurait dĂ©jĂ infectĂ© jusqu’Ă 10 000 personnes au Royaume-Uni.

Plus de 5 000 personnes dans le monde ont succombé au COVID-19 depuis le début de la propagation depuis Wuhan, en Chine, en décembre dernier.

Au Royaume-Uni seulement, les scientifiques ont prĂ©dit le pire des cas oĂč 80% de la population attraperait le virus.

La population britannique s’Ă©lĂšve actuellement Ă 66,4 millions d’habitants. Cela signifie que 52 millions de personnes pourraient finir par porter un coronavirus.

Maintenant, cela ne signifie pas qu’il y aura 500 000 dĂ©cĂšs en raison d’un taux de mortalitĂ© de 1%. Mais signifie que quiconque le porte, prĂ©sentant ou non des symptĂŽmes, peut le transmettre aux personnes vulnĂ©rables.

Toute personne de plus de 80 ans a 15% de chances de mourir d’un coronavirus, qui attaque le systĂšme respiratoire. Les taux de mortalitĂ© entre 60 et 80 sont de 3,6%, beaucoup plus Ă©levĂ©s que la grippe.

Par consĂ©quent, le transmettre Ă vos proches dans ces parenthĂšses pourrait ĂȘtre dĂ©vastateur et potentiellement affecter la personne qui n’a pas pris les prĂ©cautions nĂ©cessaires pour le reste de sa vie.

Certaines citations de jeunes qui n’ont pas tenu compte des avertissements et comparant le coronavirus Ă la grippe ont finalement permis Ă Lewis de se prononcer.

L’ancien champion incontestĂ© des poids lourds a rĂ©pondu Ă un tel tweet, en dĂ©clarant ce qui suit: Les tweets comme celui-ci sont nĂ©gligents. Le coronavirus est 10 fois plus grave que la grippe.

“Les personnes ĂągĂ©es, les bĂ©bĂ©s et les personnes dont le systĂšme immunitaire est affaibli sont plus Ă risque de mourir aprĂšs avoir Ă©tĂ© infectĂ©s par quelqu’un comme vous qui ne le prend pas suffisamment au sĂ©rieux”

DES MÉDIAS SOCIAUX

Plusieurs exemples de la gĂ©nĂ©ration sans danger qui ne devraient pas ĂȘtre frappĂ©s par COVID-19 sont Ă©vidents, en particulier sur les rĂ©seaux sociaux.

Cela tient en grande partie au fait que certaines personnes inquiĂštes paniquent en s’approvisionnant en produits essentiels, ce qui a Ă©videmment un effet d’entraĂźnement pour tout le monde.

Mais la vérité est que si vous avez un coronavirus et continuez dans votre vie quotidienne sans souci, vous finirez par mettre les gens dans une situation grave et potentiellement mortelle. Des gens qui auraient autrement vécu.

Si cela vous convient, alors trĂšs bien. Mais pourquoi ne tiendriez-vous pas compte des avertissements des experts lorsque vous tirez vos propres conclusions?

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que des gens mourraient. Combien cela pourrait dépendre de la gravité de la maladie.

Il faut de la vigilance et de la prudence pour le temps qu’il faut pour trouver un jour un vaccin.