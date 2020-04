Lennox Lewis nomme Evander Holyfield l’adversaire le plus coriace, explique pourquoi

Nouvelles de boxe du monde 04/04/2020

L’ancien champion du monde incontesté des poids lourds, Lennox Lewis, a révélé qu’Evander Holyfield était l’adversaire le plus dur qu’il ait affronté tout au long de sa carrière exceptionnelle.

“The Pugilist Specialist”, qui a régné à la fin des années 1990 dans la division supérieure, a combattu deux combats avec Holyfield au plus fort de sa splendeur.

Dessinant le premier dans des circonstances très controversées, Lewis a remporté le second. Le Britannique croit fermement qu’il a remporté la victoire dans les deux.

Malgré deux «victoires» sur Holyfield, Lewis n’a que du respect pour le roi des deux poids après avoir expliqué son raisonnement aux fans.

«Les gens semblent vraiment surpris quand je leur dis qu’Evander Holyfield était mon adversaire le plus coriace. Mais quand vous vous penchez vraiment sur la raison de cela, cela a beaucoup de sens », a déclaré Lewis.

«Holyfield, comme moi, possède un vaste pedigree amateur qui lui a bien servi tout au long de sa carrière professionnelle.

«Il a commencé la boxe à huit ans et a été médaillé de bronze olympique en 1984. Avant de passer à la division des poids lourds, c’est un homme qui a éliminé la division des poids lourds pour devenir le champion incontesté. Il était sans doute l’un des meilleurs de cette catégorie de poids.

«C’est beaucoup d’expérience. Il est sûr de dire que lorsque nous nous sommes rencontrés pour le championnat incontesté des poids lourds en 1999, il avait tout vu.

«Lorsque vous combinez l’expérience amateur et professionnelle d’Evander, vous auriez du mal à ne pas voir le genre de succès qu’il a eu sur le ring.

«Je peux le taquiner un peu sur nos deux combats. Mais il sait que j’ai gagné les deux combats même s’il ne l’admettra pas. Sérieusement, il est le seul homme à avoir fait 24 tours avec moi.

“Je ne saurais trop insister sur l’importance de l’expérience amateur. Considérez les amateurs comme votre stage chez les pros. Plus vous en apprendrez sur votre métier, mieux il vous servira.

“La vaste expérience amateur d’Evander et moi nous a amenés au sommet de nos jeux. Dans un sport où il n’y a aucune garantie, et même une erreur peut aboutir à un désastre, il est important de jouer les cotes.

“Donc, bien que nous ayons tous les deux connu des revers dans notre carrière, il y avait très peu de chances que le succès que nous recherchions dans le sport de la boxe ne soit pas atteint.”

TYSON

Certains ont remis en question Holyfield comme choix lorsque Lewis a été arrêté par Hasim Rahman et Oliver McCall. Plus a été difficile pour Vitali Klitschko.

Il y a également eu une confrontation avec un certain Mike Tyson, bien que le «Baddest Man on the Planet» ait alors largement dépassé son apogée.

Lewis n’a aucun crédit pour l’arrêt, à ce jour.