Leo Santa Cruz sur qui il veut ensuite “Gervonta est le combat que je veux”

Publié le 17/04/2020

Par: Hans Themistode

Lorsque Leo Santa Cruz a augmenté de poids pour remporter le titre mondial WBA Super Featherweight vacant à la fin de l’année dernière, il a fait un peu d’histoire. Seul un petit groupe de combattants est devenu champion de quatre divisions. Et même une plus petite quantité l’a accompli dans la communauté mexicaine.

Pourtant, même avec une autre réalisation à son actif, il ne reçoit pas exactement tout le respect qu’il estime probablement mériter.

La raison? Un trou dans son CV.

Bien qu’il puisse avoir des victoires sur Abner Mares et Carl Frampton, les fans veulent en voir plus. Mais si tout se passe comme prévu, il sera très bientôt dans le plus grand combat de sa vie.

«Le plan est de combattre [unbeaten former 130-pound champ Gervonta] Tank Davis. Nous allons nous battre à 130. Je ne suis pas si lourd en ce moment. Je suis comme 140, 145 maintenant et je me bats à 130, donc je ne suis pas si lourd », a révélé Santa Cruz lors d’un chat en direct sur la page Facebook de Premier Boxing Champions (PBC) depuis son domicile de Californie du Sud mercredi.

C’était le pire secret gardé de toute la boxe. Selon les rumeurs, les deux hommes seraient sur la bonne voie pour un concours cet été, mais COVID-19 mettant les choses en suspens, qui sait quand cela pourrait avoir lieu.

Une date n’est peut-être plus inscrite dans la pierre, mais les deux hommes la veulent ensuite.

Pour Davis, il est dans le même bateau que Santa Cruz. Il a clairement le pouvoir de l’étoile écrit sur lui, mais sans victoire de signature à son actif, il reste quelques questions.

Lors de son dernier concours, il est passé de 130 à 135 pour affronter l’ancien champion longtemps fané Yuriorkis Gamboa. Bien sûr, il a marqué la victoire par élimination directe, mais il n’avait pas l’air impressionnant. Alors que Davis aimerait se familiariser avec sa nouvelle catégorie de poids, s’il veut se battre avec Santa Cruz, il semble que sa course à 135 devra être interrompue.

“Nous n’allons pas aller jusqu’à 135 pour le moment. Nous voulons nous battre à 130. C’est le plan. “

“135 serait un combat difficile car je donnerais un avantage de poids à Tank Davis”, admet Santa Cruz. “Je pense que 130 est notre poids et je pense que j’ai une grande chance là-bas à 130. Je suis resté dans le gymnase, nous avons été occupés. Gervonta est le combat que je veux. Espérons que cela soit fait. »