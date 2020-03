Leon Gower vise à reprendre la carrière ce vendredi soir à Stoke-on-Trent

RINGSIDE 11/03/2020

Leon Gower est déterminé à se remettre sur la bonne voie lorsqu’il reviendra sur le ring après une longue absence de l’action.

Une semaine timide de 20 mois se sera écoulée, depuis la dernière boîte de Gower, quand il passe à travers les cordes pour sa prochaine nuit de combat.

Il figurera sur la première offre de BCB Promotions dans la ville pour 2020, qui aura lieu au King’s Hall, à Stoke-on-Trent, ce vendredi 13 mars prochain.

Le joueur de 26 ans, originaire de Burton-on-Trent, est allé chercher la gloire de la région en septembre 2018, mais a été contrecarré par Brad Foster pour le titre vacant des super poids coq des Midlands.

Il a pris sa retraite à la fin du huitième round après une bataille meurtrière avec Foster, qui s’est depuis intensifié pour réclamer les couronnes britannique et du Commonwealth.

Gower a ensuite souffert de problèmes d’épaule qui ont retardé son retour et, à la fin de l’année dernière, 2019 s’est avéré être une radiation.

Cela rend sa réintroduction d’autant plus importante et il a fait état d’un état de santé sain, après avoir traversé son camp d’entraînement.

Laçage à nouveau sur les gants signifiera beaucoup pour Gower, qui reprend sa charge dans les rangs super bantam avec un record pro toujours favorable.

Il est un professionnel depuis plus de quatre ans, dépassant Joe Beeden et Qasim Hussain avant de se lancer sur trois TKO consécutifs.

Ce triplé des arrêts a commencé quand il a arrêté Craig Derbyshire, qui a ensuite remporté la ceinture et les ceintures anglaises à des poids inférieurs, en trois.

Il a ensuite attaqué Jack Summers en huit rounds, ce qui était fini en cinq lorsque Gower a mis la pression sur son adversaire débordé.

Il a également une expérience de la boxe sous les lumières du King’s Hall, lorsque son troisième et dernier arrivée précoce l’a vu vaincre Dmitrijs Gutmans à l’intérieur d’une manche.

Un succès de points sur Brett Fidoe a suivi avant qu’il ne fasse face à Foster, culminant dans le grand livre actuel de Gower de six victoires de sept sorties payées.

Il a dit: «C’est frustrant, j’ai déchiré la coiffe des rotateurs dans les deux épaules, mais je me sens bien maintenant. J’ai retrouvé ma forme physique et mon poids n’a jamais vraiment été un problème.

“J’ai perdu un peu de temps à cause de cela et, potentiellement, un peu de terrain sur mes rivaux, mais je n’y suis pas allé trop profondément.

«Je veux juste être là-bas maintenant et obtenir une autre victoire sous mon nom. C’est un processus de reconstruction et j’ai hâte de commencer.

«Il est juste de s’attendre à un peu de rouille sur les anneaux, mais, espérons-le, cela se déclenchera rapidement si je peux aller à un bon rythme, de la première cloche à la dernière.

“Il n’y a pas de substitut pour le temps de sonnerie et je ne me dérangerait pas des quatre tours. La netteté viendra, plus elle durera, mais un TKO fait toujours un impact.

«J’en ai eu un au premier tour, la dernière fois que j’étais à King’s Hall, et j’ai aimé y boxer. C’est un super endroit, c’est une bonne ambiance avec les gars de Stoke et j’en amène pas mal.

«Je n’ai eu qu’une seule défaite, je ne m’y attarde pas et je suis heureux de voir Brad passer à des choses plus grandes et meilleures. Il a vraiment bien fait.

«Il était le meilleur homme contre moi et c’était un combat en direct 50-50, à ce stade. Sa performance était incroyable et cela lui a donné l’élan dont il avait besoin.

“Je n’étais pas au mieux contre lui, si je suis honnête, c’était comme si j’étais parti, je me serais aimé dans le vestiaire, mais je le mets derrière moi maintenant.”

Le favori du pays, Nathan Heaney, est en tête du projet de loi du King’s Hall, avant de nouvelles tentatives pour décrocher au niveau national. Il opte plutôt pour la boule IBO Continental.

«The Hitman», le dernier à détenir le titre de poids moyen des Midlands, a remporté neuf victoires en neuf sorties, avec trois TKO en cours de route.

Cela comprenait le repérage de Tom Stokes pour la couronne de la zone vacante dans un 10 rounds l’année dernière, qui faisait partie de 33 rounds au total en 2019.

Serge Ambomo et Daniel Urbanski, le premier olympien de 2012 et le dernier ennemi de Gennady Golovkin, ont également été aperçus au loin.

Sa dernière sortie et arrêt est venu contre Nelson Altamirano, qui s’est couché dans le cinquième des six tours prévus. Il avait précédemment arrêté Martin Kabrhel et Sean Gorman.

Heaney, maintenant âgé de 30 ans, a fait ses débuts fin 2017 avec un blanchiment de points sur Darryl Sharp, après une brillante carrière amateur avec South Staffs Boxing Club, qu’il a représenté dans 90 combats.

Trois autres pugilistes payés de Stoke figurent sur la sous-carte avec Kieron McLaren, Cole Johnson et Atal Khan prêts à occuper le corner.

McLaren est le plus expérimenté, ayant accumulé 12 victoires de 14 affaires pro, avant d’affronter Lee Appleyard, qu’il a poussé à un tirage 95-95 après 10 tours.

Sa seule et unique défaite est ensuite venue à Maxi Hughes, dans ce qui était un éliminateur pour les honneurs légers anglais, par un arrêt de quatrième ronde.

Johnson est une autre partie de la division des poids légers et a jusqu’à présent remporté cinq points de succès, après avoir pris chaque tour en cours de route.

Simas Volosinas, Reynaldo Cajina, Dean Evans, Ibrar Riyaz et Dean Jones ont été vaincus par Johnson, qui en est à sa troisième année en tant que pro.

Il était auparavant devenu un titre national en tant qu’amateur, réclamant les honneurs du développement senior en Angleterre en 2017, en tant que diplômé de l’Orme Boxing Club.

Southpaw Khan est un super-léger qui a levé la main deux fois jusqu’à présent, en tant que pro, restant invaincu sans aucune perte de rounds face à face avec Riyaz et Matt ‘MJ’ Hall.

Il a obtenu sa formation d’amateur avec l’Impact Boxing et plus tard les gymnases Orme, remportant 28 victoires sur 42 concours non rémunérés.

Luke Caci est un autre produit de l’usine de combat d’Orme, qui atteindra le double de ses chiffres lorsqu’il franchira les cordes pour la 10e fois dans le code pro.

Le super-moyen, de Newcastle-under-Lyme, est toujours invaincu avec neuf victoires et un TKO, arrêtant Bryn Wain au cinquième des six tours.

Se joindre à Gower pour faire le voyage de l’autre côté des Midlands pour participer est Connor Parker, qui est de Woodville dans le Derbyshire.

Parker cherche à rebondir après une première défaite professionnelle, avec Sam Maxwell prenant son «0» à travers un arrêt de septième ronde pour la boule européenne ultra légère WBO.

Il peut rétablir l’équilibre avec un 13e succès professionnel, dont le plus notable l’a vu devenir champion des Midlands aux dépens de Kevin Hooper.

Le gaucher a bouleversé les chances de forcer le retrait de l’expérimenté Hooper, un ancien titre des Midlands et anglais, à la fin du cinquième tour lors de leur rencontre en 2018.

