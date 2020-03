L’épouse de Tyson Fury veut qu’il se bat une fois de plus: “Battez Anthony Joshua puis arrêtez”

Posté le 03/03/2020

Le monde de la boxe aime Tyson Fury.

Ce n’est pas simplement parce qu’il est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de la planète. Ce n’est pas non plus à cause de sa récente victoire par élimination directe contre Deontay Wilder. La raison pour laquelle Fury est aimé et adoré par tant de gens est qu’il n’a jamais été censé être ici en premier lieu.

Retour en 2015, fraîchement sorti de la plus grande victoire de sa carrière lorsqu’il a détrôné le champion des poids lourds Wladimir Klitschko, Fury est tombé dans une dépression. Il ne se souciait plus de sa santé, de sa forme physique, du sport de la boxe ou même de sa propre vie. La fureur était devenue suicidaire et perdue.

Les batailles que Fury a engagées sur le ring étaient pâles par rapport à ce qu’il affrontait à l’extérieur.

Ce n’était pas une route facile pour Fury, mais après près de trois ans, il a réussi à se remettre sur la bonne voie. Dans deux combats de retour en 2018, Fury est revenu sur le ring et a remporté des victoires dans les deux concours. Bien que le nom au dos de son boxe de boxe indique Fury, il était clair qu’il était loin de l’homme qui était autrefois considéré comme le meilleur que la division avait à offrir.

Avance rapide deux ans plus tard et il ne fait aucun doute que Fury est le meilleur chasseur poids lourd au monde. Une victoire fulgurante sur le champion des poids lourds de la WBC, Deontay Wilder, le 22 février 2020, a contribué à alimenter sa revendication comme la meilleure.

Les options pour Fury sont maintenant à un niveau record. Deontay Wilder a déjà activé sa clause de revanche immédiate pour un troisième combat, et à condition qu’il réussisse ce combat relativement indemne et avec la victoire, il y aura une longue liste d’options pour Fury et son prochain concours.

Des combats contre les prétendants aux poids lourds Luis Ortiz, Dillian Whyte et Adam Kownacki sont possibles. Bien sûr, il y a un concours d’unification massif contre le champion des poids lourds unifié Anthony Joshua sur la table également. Quelle que soit la voie que Fury décide de suivre, il semblerait que sa carrière ne fasse que commencer. Ou du moins, c’était la pensée dominante.

Fury est actuellement sous contrat avec le promoteur Bob Arum pour au moins trois combats de plus, et bien qu’il ait pleinement l’intention de remplir ses obligations contractuelles, si cela dépendait de sa femme, elle préférerait de loin qu’il affronte un adversaire de plus, puis raccroche des gants. pour de bon.

“Je voudrais qu’il batte Anthony Joshua puis s’arrête”, a déclaré Paris Fury. «Il est dans le ring avec des boxeurs suprêmes et c’est un sport dangereux. Nous connaissons tous les deux les risques. Je sais qu’un seul coup peut tout changer. J’aimerais qu’il prenne ce combat et se retire invaincu. Il ne peut pas durer éternellement, il ne peut pas rester invaincu pour toujours. Je ne voudrais pas le voir continuer trop longtemps et se blesser. “

S’éloigner du sport de la boxe chez les relativement jeunes de 31 ans, laisserait apparemment des millions de dollars sur la table. L’attrait de tas d’argent attirerait l’attention de n’importe qui, mais pour les Fury ce n’est pas la chose la plus importante au monde.

«Je ne voudrais pas le voir perdre son record de chasse à l’argent ou à la célébrité. Il n’en a pas besoin. Il a déjà cimenté son nom dans les livres d’histoire. Il a 31 ans maintenant, nous avons toujours été raisonnables avec l’argent, nous avons investi de manière raisonnable. Nous avons déjà un montant X à la banque. C’est drôle, mais en avoir plus ne va pas nous changer. Nous avons une vie agréable et confortable. Je ne fais pas attention à ces chiffres fous. Qu’allons-nous faire avec ça? Il m’a même poursuivi l’autre jour pour acheter des coussins fantaisie. Il n’a pas changé et nous n’allons pas changer. “

Avec Tyson déjà prêt à affronter Wilder le 18 juillet, au MGM Grand, Arena une fois de plus, il semble que son temps dans le sport de la boxe pourrait être terminé plus tôt que nous ne le souhaiterions.