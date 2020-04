L’équipe de Kubrat Pulev veut que l’événement Anthony Joshua soit bientôt organisé sans fans

Nouvelles de boxe du monde 08/04/2020

Kubrat Pulev et son équipe veulent que le promoteur Eddie Hearn trouve un moyen d’organiser le combat obligatoire d’Anthony Joshua le plus tôt possible.

La boxe reste bloquée en raison du coronavirus, bien que de plus en plus d’événements se déroulent malgré les avertissements.

Wrestlemania s’est déroulé sur deux nuits le week-end dernier, tandis que le patron de l’UFC, Dana White, a trouvé une île privée pour organiser son prochain 249e événement.

Les représentants de Pulev ont maintenant exhorté Hearn à faire avancer les choses dans leur combat pour le titre des poids lourds, initialement prévu pour le 20 juin jusqu’à son report.

Les co-promoteurs bulgares, Ivaylo Gotzev et John Wirt avec Epic Sports & Entertainment, élaborent des plans d’urgence qui permettraient la promotion de Joshua vs Pulev pour le Championnat du monde des poids lourds dans un environnement post-coronavirus – même si les rassemblements de masse restent limités.

“Je sais qu’Eddie a remis en question les plans de Dana White pour promouvoir les événements UFC maintenant pendant cette pandémie”, a déclaré Ivaylo Gotzev, PDG d’Epic Sports. * Mais au cours des cent dernières années, la boxe a été un refuge contre certains des plus grands défis que notre monde ait jamais connus.

«Tout au long de la Grande Dépression, deux guerres mondiales, même la tragédie du 11 septembre, la boxe a été la première à capter les cœurs, les esprits et l’imagination du public. Surtout quand ils en avaient le plus besoin.

“Par conséquent, Joshua vs Pulev doit continuer!”

«La vérité est que le football se joue toujours dans les stades en Europe. La WWE a organisé un événement PPV le week-end dernier aux États-Unis. La ligue allemande de football a annoncé aujourd’hui son intention de commencer à jouer au football bientôt. La Major League Baseball a également discuté des plans pour organiser une saison modifiée en Arizona », a déclaré John Wirt, président d’Epic Sports.

«Les gens ont besoin de divertissement. Le sport en particulier, tout en étant enfermé à l’intérieur pendant aussi longtemps. Vous pouvez attraper de la fièvre avec COVID-19. Mais vous pouvez aussi avoir un mauvais cas de fièvre cabine si vous ne prenez pas soin de votre santé mentale.

“Tout comme Netflix, le sport est un service essentiel parce que nous aidons les gens à ne pas s’inquiéter de ce virus.”

ESSAI

“La sécurité est notre priorité. Mais il est maintenant temps de séparer les garçons des hommes. Le spectacle doit continuer.

«Nous ne pouvons pas laisser la peur entraver notre existence même. Un test rapide de 15 minutes est désormais disponible. Bientôt, les tests et la certification des anticorps seront disponibles », a ajouté Gotzev.

“Bien qu’il ne soit clairement pas pratique de tester 70 000 fans entrant dans un stade, tester la centaine de personnes nécessaires pour la production télévisée de première classe d’un combat de championnat du monde des poids lourds sans public en direct est maintenant bien dans le domaine des possibilités.”

“Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je suis prêt à me battre. À tout moment. N’importe où », a déclaré le challenger obligatoire, Kubrat Pulev.

“Alors, allez AJ, faisons que ce combat historique se produise pour le monde. Pour donner à nos fans une bataille qu’ils n’oublieront jamais! »